台北市電腦公會理事長彭双浪針對疫情衝擊，提出四個現在台灣產業界與政府就能即刻展開的對策建言。

台北國際電腦展延至9月舉行，智慧城市展也延至7月，新型冠狀肺炎疫情爆發以來，全球經濟動盪，台北市電腦公會理事長彭双浪發文分享疫情過後四個對策，除認為此時是數位轉型最佳時機，也認為該運用「虛實整合展會」把握疫情後復甦商機，政策面則因製造全球化，政府宜提出相對的勞動政策。

彭双浪5日以《 除等待疫情過去 我們現在能做什麼 》為主題發文，提出四個呼籲。以下為全文：

新型冠狀肺炎疫情爆發以來，由中國供應鏈蔓延到全球消費端，衝擊世界經濟前所未見。儘管如今疫情還未緩和，國際貨幣基金組織（IMF）、摩根大通、我國中央銀行對疫災過後的經濟情勢看法不一，但我們應保持樂觀的心態，做好疫情解除、經濟復甦的準備。

為此我們要從長期的角度，提出一些值得產業及政府開始思考、規劃的方向。

一、 應把握價值轉型、數位轉型的最佳時機

不論疫情如何，台灣的未來，要靠如何在數位時代的順利轉型，目前正是價值轉型、數位轉型的最佳時機。政府應可和產業攜手，加大催生轉型服務的力道。我們可以思考，能不能加速 5G 溢標金的使用規劃，適時推動創新服務的發展？疫情不是只有帶來破壞，我們還是看到防疫科技、宅經濟等有著可喜的發展契機，適時扶持一把，會不會產生比以往更顯著的效果？甚至擴大政府對這些領域採購，成為政府提振經濟的重要環節。

二、 台商分散布局確立，政府需更精進的做法

從中美貿易戰到新冠疫情蔓延，已確立產業分散布局的趨勢，在疫情危機下，未來產業發展更將面對更嚴苛的供應鏈碎片化挑戰。

以往政府針對台商回流或南進，已有相當配套的協助措施，但似乎仍存在可以更精進的地方。例如仍有廠商反應，希望新增產線能在原有供應鏈的地方；又如政府鼓勵產業南進某個地區，廠商卻發現當地缺工而無法成行；再如政府透過輸出入銀行提供海外融資，產業卻希望追求更多元、更在地的金融服務。未來產業為更貼近市場，全球供應鏈布局的觸角會更廣，要麻煩政府更為費心。

製造業分散是趨勢，彭双浪也提醒勞動政策必須有配套措施。 shutterstock

三、 經濟靠生產，讓我們找出能長治久安的勞動政策

有經濟學者提出，疫情對全球經濟造成的影響，恐怕要看今年第四季能否穩下來，但必須生產能接上，年底才有機會慢慢復甦。

在疫情的非常時期，政府為協助產業解決生產人力的問題，放寬移工期限、擴大7休 1例外適用範圍；疫情過後，為把握復甦契機，產業會希望政府繼續類似的做法。

更長遠來看，台灣人口持續減少，但廠商回流，對生產人力需求卻持續擴大，問題不會消失，只會加劇，何不產、官、勞工一起檢視勞動政策，共謀能長治久安的做法。

四、 運用虛實整合展會，掌握疫情結束後的商機

疫情衝擊導致需求急凍，許多在全球備受重視的展會紛紛停辦或延期，一旦疫情過後，出現強勁反彈，會急需更多吸睛產品，透過展會，引領市場發展。

台北國際電腦展因疫情延到下半年舉行。 數位時代

疫情帶來轉型的契機，展會同樣也可善用資通訊科技，朝向虛實整合的轉型。展會可在疫情期間，在政府的支持下，發展線上服務，疫情過後，經由線上服務進行的紮實客戶經營，又成為實體展會的堅強後盾，對於政府、產業、展覽業將是一個多贏的局面。

我們期待天災過後，是商業活動經歷急劇但短暫的放緩，然後強勁反彈的 V型曲線，但機會總是留給準備好的人。

責任編輯：陳映璇