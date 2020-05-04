台灣在40天內口罩產能快速擴張八倍，從8成仰賴進口，到「自己的口罩自己做」，還能捐贈友邦，推動口罩外交。下一步，還要輸出整條生產線到其他有需要的國家。

40天建置92條生產線、動員超過3,200人次，以工具機業者為主的「口罩國家隊」，成功挑戰不可能的任務。下一步，還要把生產線整廠輸出到其他有需要的國家。

小小一片口罩，是疫情下的護身符；未來，它能為工具機產業帶來新希望嗎？

40天內，台灣口罩產能快速擴張8倍，從單日188萬片，躍升至1,500萬片；從8成仰賴進口，到「自己的口罩自己做」，還能捐贈友邦，推動口罩外交。

隱形冠軍們攜手合作

時間回到1月24日。台灣累積3名武漢肺炎（COVID－19）確診個案，行政院長蘇貞昌宣布管制口罩出口，正反輿論猛烈交攻。

1月30日，年後開工首日，台灣出現第9例確診個案，全台各地湧現排隊買口罩人潮，解決口罩荒成了防疫的當務之急。

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經濟部選定鶯歌的權和機械、五股的長宏機械，作為主要生產基地，雖然一般外科口罩的技術門檻不高，但病毒大軍已兵臨城下，一日600萬片的缺口，該如何在短時間補足？

精密機械研究發展中心（PMC）總經理、工具機國家隊總指揮官賴永祥指出，一條外科口罩產線，可日產10萬片口罩；600萬片就需要60條產線，根據過往經驗，至少得花上半年時間完成，如今只有一個月，相當於「一天就要搞定兩條產線。」

2月7日，台灣工具機暨零組件公會理事長、哈伯精密董事長許文憲登高一呼，號召精密機械產業，包括東台精機、台灣瀧澤、亞崴機電、程泰機械、哈伯精機、靄崴機電、上銀科技等，以及三大法人團隊，成立「國家隊工作小組」，無償投入資源協助，與時間賽跑。

三天後，國家隊進駐新廠佈線。這些昔日競爭的各方山頭，大多來自中部，派出各家高手，來到長宏機械在北部山區承租的廠房，傾囊相授。缺網路，就找中華電信建置強波器；跳電了，再找台電加強電壓，最終在第六天完成第一條產線。

隨著疫情加溫，二月底，政府追加需求，總計92條產線，3月20日全數完工啟用，國內口罩產量達到目前的1,500萬片。

肺炎疫情管理，讓台灣重新被全世界看到，而完成使命的口罩國家隊，也讓研華科技執行董事何春盛，看到了產業的新希望。

何春盛建議，台灣應將口罩生產線打包，從原料、膠片、噴熔、設備到檢驗，「整套製程標準、整廠輸出，這是台灣產業發展的契機，能帶動精密機械產業。」

產業新希望：整廠輸出

2017年，台灣機械產業總產值突破一兆元大關，去年因美中貿易戰而大受打擊，有能力的業者加速轉型智慧製造、智慧機械。

所謂的整廠輸出（Package Plant Export），係指除了有形的重機械、主要設備輸出之外，還包括設備的運轉、維護、操作，整合了產品、經驗知識、服務和技術的全方位解決方案。交易複雜，囊括有形、無形項目，耗費時間長，都是整廠輸出的特點。

正如3M在新加坡設置的N95產線，就是整廠輸出模式，看中當地三大條件：高度機密保護，在全球供應鏈的位置，以及在地具備所需人才。

防疫視同作戰，當口罩成了重要戰備資源，台灣除了捐口罩之外，賴永祥也在與研華的對談直播中透露，目前包括美國、加拿大，皆收到台灣空運過去的口罩設備，由於平面口罩生產斷鏈已久，「這些大國想的不只是設備，而是想建置整條生產線。」

賴永祥說，藉此機會，國內廠商應尋求自我提升，例如智慧機械導入，包括產線可視化、機聯網等，「我們幫廠商建置這些能量，國內練兵後，再推展到其他國家，整廠輸出是很重要的支援方式之一。」

疫情終有盡頭，等到曙光來臨的那天，工具機口罩國家隊的能量，有機會透過整廠輸出，延續下去。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：FC未來商務

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