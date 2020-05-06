新普計畫非中國設廠，全球最大筆電鋰電池模組廠新普在2019年董事長宋福祥仍堅持在中國製造，海外設Hub倉應變，如今2020年卻宣佈評估非中國製造計畫。

「基於長期分散風險考量，將適當評估大陸境外製造的可行性。」新普董事長宋福祥在致股東營業報告書中，將這條策略列在10條計畫中第一條。

《數位時代》訪問宋福祥計畫去哪裡設廠？他直言：「說去哪還言之過早！」正多評估中，跟客戶討論還不明朗，所以現在不便公佈，且中國工廠也運作得也很好，但他也強調應該會評估東南亞，印度不在評估範圍內。

宋福祥表示，中國復工迅速，海外決策要謹慎，所以不會貿然選定，一旦確定取得生產執照，「3個月到半年我就能量產！」他表示嫻熟工廠運作，但長期因素如地點、成本、交通都要好好考慮。

新普董事長宋福祥成功打造最大筆電鋰電池模組事業。 新普

新冠肺炎疫情後，新普評估非中國製造

新普是台灣電子製造業中最大的筆電鋰電池模組供應商，每年獲利穩定，曾經因為年年獲利超過一個股本，自封為「宋10元」封號，不過根據新普2019年財報，EPS高達20.68元，是宋10元封號的兩倍有剩。

2019年貿易戰打得火熱，這家蘋果關鍵供應商也不動如山，即使下游組裝廠已經紛紛前進越南跟泰國設廠，新普就是不鬆口出海。

新普研發總部位於台灣。 新普

宋福祥多次被記者追問分散製造規劃，總是回答：電池模組行業並未列在美國關稅清單中，單從電池模組來看，沒有受到影響，新普會因應系統廠到海外各地設廠發貨倉，增加的運費客戶會吸收。

新普主要生產基地位於上海、常熟、重慶，近年重心更擺放在後兩地。但如今在新冠肺炎疫情過後，非中國製造卻已成為新普首要產銷政策，關鍵原因是各國客戶紛紛要求供應鏈分散，印度及東南亞成為撤離中國首選。

宋福祥分析，在新型冠狀病毒疫情影響之下，市場需求面和供應面均受到影響。中美貿易戰也無緩和跡象、英國脫歐狀況不明及中東地緣政治緊張，使2020年總體經濟環境不確定性增加。

以下摘錄宋福祥對各產品線2020年景氣展望看法：

宋福祥看2020年3C產業景氣。 數位時代

即便MacBook Pro新品剛上市，但宋福祥認為NB市場方面，英特爾處理器缺貨問題將可獲得舒緩，雙螢幕及 5G 產品也將為市場帶來成長動力，但受到中美貿易戰僵持以及商務市場換機潮即將結束，估計 2020年全球 NB 出貨量將較去年衰退。

不過企業對大型資料中心需求仍強烈，在新客戶訂單挹注之下，宋福祥預期2020年新普集團整體銷售仍有機會小幅成長。

看待筆電產業，2020年宋福祥認為處理器產能短缺問題雖將獲得舒緩，美國對中國製造 NB 關稅也從原本 15%降至 7.5%，然因為受到新型冠狀病毒疫情影響下，使2020 年全球NB 出貨可能較去年衰減來到 1.4 億台。

平板電腦市場則預估衰退，主要因為受到品牌平板電腦換機及教育平板需求減緩，估計總體出貨量將減少來到 1.3 億台。

全球智慧型手機在2020年出貨量原本預估將較2019年小幅成長，估計來至14億支。其中主要成長動力來自 5G 世代來臨，將刺激 5G 手機終端出貨量 1.9億支，約占全年智慧型手機出貨量的 14%，然而受到新冠肺炎疫情影響，全球智慧型手機市場在2020年有可能下修。

2020年，宋福祥也表示將加快新能源投資，目前以高功率的電動自行車及電動摩托車鋰電池模組銷售為主，這兩部分業務將高速成長；其次智慧雲及公有雲需求快速上升，新普也擴大大型企業以及中小型企業伺服器相關產品開發，工業 4.0 的時代來臨，工業機器人及自動化設備領域也是佈局重心。

責任編輯：陳映璇