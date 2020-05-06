46年機車製造商台鈴，去年成立電動機車新品牌eReady，9月將推出首款採用Gogoro系統電動機車，身為最晚切入的業者，eReady要怎麼突圍？

「我們不是Suzuki，我們是eReady！」台鈴eReady電動車事業部營運總監林進賢說得明白。

46年老牌機車製造商台鈴工業，2019年進軍電動機車領域成立新品牌eReady，去年10月底高調召開記者會對外宣布與Gogoro結盟，近期更揭露將在9月推出首款換電式電動機車，還找來設計台中宮原眼科的建築師打造電動車門市，連經銷商都找好了，訂定明年底推3款電車、5年內出7款電車，2025年電動機車達到20%市占率，台鈴雖然是後進者，但挑戰市場的野心一點都不小。

PBGN聯盟之中，唯一橫跨充、換電系統品牌

台鈴背後大有來頭，隸屬台隆集團，民國63年與日本鈴木（Suzuki）合資成立台鈴工業，負責生產、銷售Suzuki機車，經營台灣二輪車市場超過46年。

為迎接電動化時代來臨，台鈴先後與Gogoro、中華兩大車廠結盟，去年7月與中華電動機車emoving合作，推出中華系統的e-Ready 1充電式電動機車，緊接著10月與Gogoro結盟，預告推出換電式電動機車，相較YAMAHA、宏佳騰、PGO等其他PBGN（Powered by Gogoro Network）聯盟業者， 台鈴是唯一橫跨充、換電系統 ，滿足各種消費者需求。

這個剛誕生的新品牌eReady，由台鈴工業營業部長林進賢負責操刀，擔任eReady電動車事業部營運總監，他花八個月思考電動機車發展方向，將eReady定調為以人為本、有溫度的品牌。

eReady電動車事業部營運總監林進賢擁有豐富的經歷，曾在台灣山葉、福特汽車、UNIQLO任職過。 陳映璇攝影

首波開9間電動車門市，eReady目標做出品牌溫度

eReady除了台鈴本身擁有46年的造車經驗，並承襲日式服務精神，預計9月首款機車上市，全台六都設立8家經銷商、9間門市，2025年展店30間門市。林進賢提到，這些經銷商是經過三階段面試嚴格挑選，都是對經營電動車有熱情、決心者，強調店面不會因地域差別，而有不同服務。

縱使大環境景氣不佳又碰上新冠肺炎疫情，台鈴仍大舉投入電動機車研發。eReady跟其他電動機車品牌有何不同？從電動車門市就能看出細節。

台鈴特別請來設計規劃台中宮原眼科的建築師蘇丞斌操刀，eReady門市擁有明亮的賞車空間、木紋格柵、清水模牆面，展現日系風格，「過去大家想到電動機車就是很科技，我們想要做出有溫度、人情味的品牌，」林進賢說，未來不只是賣車，而是要成為一個新的生活品牌（lifestyle），更重視體驗服務。

台鈴請來設計規劃台中宮原眼科的建築師蘇丞斌操刀eReady電動車門市。 台鈴提供

eReady搶先釋出幾張產品概念圖，設計走簡約、帶有文青元素，目標今年將銷售2,000輛，在售後服務方面，未來將設有0800客服專線，也會提供App線上預約保養維修功能，對於他牌排隊等保養等問題，林進賢認為，過去汽車業剛開始做預約保養也曾引發消費者不滿，但後來習慣成自然，他認為預約制的核心在於排程、服務必須有效率地安排。

eReady搶先釋出產品概念圖。 台鈴提供

由於目前PBGN聯盟已有4款品牌，像是宏佳騰A Motor主打越騎越聰明的智慧儀錶CROXERA系統，PGO智慧電車則是外型、功能訴求女性顧客，或是強調日系造車工藝的YAMAHA EC-05，都取向不同客群。

最晚推出的eReady要如何創造差異化，林進賢說，在車輛研發上，除了馬達、控制系統採用Gogoro系統外，在開發設計上都一手主導。

未來eReady會以消費者的需求為主，「功能不能過於fancy（時髦），得顧慮實用性，」林進賢說，eReady會做到品牌、店鋪、產品、情感（有溫度人情味）四個差異化，目標2025年電動機車市占率20%、整體機車市占率10%，但2019年台鈴市占率僅1%，顯然野心相當大。

未來台鈴將擁有eReady、Suzuki雙品牌，通路採油電分離策略，「我們（eReady）不是Suzuki，但Suzuki造車品質不會失真。」林進賢堅定地說。

責任編輯：蕭閔云