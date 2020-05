新冠肺炎(COVID-19)病毒的快速擴散,重創全球產業發展,其中,又以旅遊產業最甚,在危機存亡的關頭,旅遊業者該如何轉型、蛻變,為未來做好最佳準備?

COVID-19疫情的持續擴散,讓全球旅遊產業面臨嚴峻寒冬。聯合國世界觀光組織預估,2020年國際旅遊人數將下降30%以上,預估全球觀光旅遊營收損失將落在3,000億到45,00億美金,不少旅遊業者面臨歇業危急,不過,危機就是轉機,體質健全、眼光宏偉的旅遊業者不僅能夠化險為夷,還能夠進一步蛻變成引領市場發展的領先企業。

COVID-19引發四大獨特現象 旅遊產業轉型在即

「COVID-19的快速擴散, 促發了全球熄火、全球上網、全球鎖國與全球矚目等四個獨特現象 ,旅遊業者能否因應這一波變革,開創專屬藍海,將直接左右企業能否永續生存。」深耕旅遊產業多年的長川資訊董事長郭承和表示,全球熄火是指,以前,旅遊業追求的是規模擴張以賺取巨額利潤,但是在COVID-19造成經濟下滑、失業率攀升與消費力衰落的現下,旅行業者開始意識到風險控管的重要性,開始透過組織優化與提升員工技能等方式進行企業升級,避免被淘汰。

至於全球上網,則是指,COVID-19讓消費者與企業越來越倚靠網路執行各項作業,旅遊產業也不例外,旅遊業者會透過網際網路進行各種日常作業、處理跨境合作、跟客戶與供應商溝通,並且下達各種決策。「相較於網路旅行社(OTA)僅將訂單服務搬上雲端,COVID-19的蔓延,讓未來旅行社的日常作業都會搬移到網路上。」郭承和如是說道。

此外,正如同美國911事件後,航空公司就禁止旅客攜帶液體上飛機,COVID-19帶來的全球鎖國現象意謂著各國政府對於旅客的身心健康資訊都會更加重視,旅行相關業者能否偕同第三方公衛機構一起做好準備,也很關鍵。至於全球矚目則是指,防疫的超前部署行動讓台灣再度受到全球關注,並且認可台灣在製造、醫療等科技服務能量,台灣旅遊產業如何因應這一股趨勢,善用科技走出專屬藍海市場,尤其關鍵。

「面對來勢洶洶的COVID-19與衍生的四大現象,旅遊業能否加快轉型步伐,將直接左右其重返世界舞台的時程表。」關於台灣旅遊產業該如何因應COVID-19,郭承和直指核心的說道。

引領未來旅行的四大關鍵

因應全球熄火趨勢,可以預見,台灣旅遊業將呈現M型化發展:大型旅遊業者的加盟體系會變得越來越大,資產加值型的旅遊服務也會變得越來越多,例如航空公司開始販售航空假期、會員假期與目的地假期等多元服務,同時,擁有創新技術、可提供創新應用服務的旅行業者也將存活下來、蛻變為未來新星。

想在這一波衝擊中掌握先機,躍居為市場領先者,必須要善用全球上網這個特性,將旅遊服務從OTA引領的流程創新(Process Innovation)轉變為產品創新(Product Innovation)郭承和指出,全球上網趨勢,讓旅遊產業的透明度變得更高,旅遊業者得改變,從產品創新,提供消費者更有質量的、個人化的沉浸式旅遊體驗服務,至於實作方式, 可以從「大量客製」、「跨域協同」、「隨需服務」、「人工智慧」等四個方式著手 :首先,在大量客製這點,長川資訊透過旅遊科技先鋒PeakWork的核心技術推出「Book on X」服務,如Book on LINE、Book on FB或等服務,串聯TA、OTA與Mete Search,讓旅客可以輕鬆搜尋、隨見隨訂;其次,在跨域協同這個領域,則可以透過TravelBot串聯產業鏈夥伴的數據資料(或資料庫),以道地的中文、人機協作模式提供每一位旅客所需的諮詢服務。

「至於在隨需服務這點,則是打破傳統旅遊業的進銷存–先購買旅遊商品再銷售給旅客–作業模式,以CliCugo+輕鬆串聯在地夥伴提供的服務,轉型為目的地旅遊的聚合商(Aggregator),做為旅客策劃者(Curator)出一個又一個足以留下永恆記憶的旅遊體驗。」郭承和表示,由於大量客製、跨域協同與隨需服務涉及跨時區、文化與語言的數據與流程整合及識別工作,不可能由人力負責處裡所有事宜,需要引進人工智慧技術,將旅遊產業從傳統旅遊商品銷售、線上旅行社轉型為智慧旅遊產業。「透過PeakWork與長川資訊的Book on X、TravelBot、CliCugo+與人工智慧技術等四大技術,擁有專業知識、可與場域鏈結的旅遊業者將可以更專注於提供創新體驗、深化客戶關係,而非忙於各種行政作業。」