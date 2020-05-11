據報告顯示，關注美食、親子和美妝資訊的網友，逾50%會造訪PIXNET旗下網站，痞客邦儼然已成了一部最道地、超值的「台灣生活百科」。

PIXNET轉型有成，全站的互動率大幅提升至少24倍。

各種微小而真實的需求，在生活中時時刻刻上演，而它們都能在痞客邦（PIXNET）找到解方。買家電出現選擇障礙，開箱文掃了一篇又一篇；疫情期間出不了國，追遊記過過乾癮；另一半生日找餐廳，查食記也是買保險；新手媽媽夜不成眠，深夜討拍「我不孤單！」……這些情境想必不陌生。

根據comScore報告，關注美食、親子和美妝資訊的網友，逾五成會造訪PIXNET旗下網站，痞客邦儼然已成了一部最道地、超值的「台灣生活百科」。

台灣流量最高的本土原生網站

2003年開站的PIXNET，初期，以網路相簿為主，四位創辦人王靜芸、劉昊恩、曾皇霖和朱皇韋，皆是七年級生、來自交大校園。也是那一年，同校學長創立的無名小站，剛從BBS再延伸出相簿、留言板和部落格功能，但如今皆成了時代的眼淚。

反倒是晚一步的PIXNET，不僅存活下來，還愈跑愈遠。2004年，PIXNET推出部落格功能；2006年成立優像數位媒體科技，隨後加入城邦媒體控股集團，目前旗下服務包含：社群媒體痞客邦、社群商務平台PIXgoods、數位行銷工具PIXmarketing、大數據分析系統PIXinsight。

過去16年來，痞客邦累積8億篇文章，涵蓋食衣住行育樂，每天產出2億筆瀏覽記錄，或許它的社群聲量不若外來的Facebook、IG響亮，但事實上，PIXNET已是台灣最多網友使用、流量最高的本土原生網站，也是Alexa全球百大網站之一。

根據台灣網路資訊中心《台灣網路報告》引述ComScore MMX 2019年9月統計，PIXNET網域的不重複造訪流量，僅次於Yahoo、Google、Microsoft、Facebook，排名全台第五，優於所有新聞性網站。

PIXNET執行長周守珍曾說，「痞客邦是珍貴的本土文化寶庫，充分萃取內容的價值並讓使用者都能受惠，是PIXNET不變的使命。」當PIXNET一度面臨廣告量下滑、營收不如預期等瓶頸，她開出的兩帖藥是，深化各種以興趣社群為核心的服務，開拓數據及AI相關應用。

深化各種以興趣社群為核心的服務，開拓數據及AI相關應用。

轉型兩箭齊發：社群商務、數據應用

2018年5月，「全新痞客邦」上線，推出新功能如「興趣牆」，可根據會員所感興趣的內容，主動推薦於個人化頁面。另一項功能「邦邦」，則是聚集相同興趣用戶，可進一步互動交流，經營斜槓身份。

PIXNET也開辦「社群莘學院」，招募部落客進修數位行銷技能，包括撰文技巧、SEO教學、社群經營、影片剪輯等。

過去，痞客邦因優質內容與SEO優勢，帶來龐大的流量，未來除了協助使用者，更快速找到所需資訊之外，期望擴大內容的價值，活絡社群所激發出的經濟效益。

一年多過去，PIXNET轉型有成，網站的不重複活躍會員數、關注數、站內停留時間，皆有倍數成長。透過更多的社群互動機制，使用者已從過去的瀏覽為主，轉向留言、給分或分享，全站的互動率大幅提升至少24倍。

今年4月，PIXNET連續第二年發布社群藍皮書，洞察使用者的輪廓及網路行為，發現當查找美食料理、旅遊、3C數位、美妝等相關資訊，超過三成受訪者「不在意誰是創作者」，意即微小意見，都可能帶來影響。

《社群藍皮書 PIXNET Social Survey》調查顯示，查找不同類別資訊時，偏好的內容來源也不同。 FC未來商務

63%的社群平台使用者有追蹤訂閱的習慣。 FC未來商務

這一切努力在在揭示，社群是一體的，唯有部落客從單純創作者，躍升為社群的經營者、策展者，才能豐富社群產業的發展想像，為社群經濟帶來更大價值。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：FC未來商務

延伸閱讀：

1. 社群迷因行銷大放異彩！創造1萬次分享數的操作方法你會了嗎？

2. 從數位廣告的呈現，重新思考UI/UX本質