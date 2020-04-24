想要網站或產品進一步曝光，廣告是絕佳的助手，但要精準、有效地投放廣告，可得先從認識Google Ads的各種格式特色做起。

Google AdWords在2016年正式改名為Google Ads，是全球最大的搜尋廣告平台，提供的廣告服務除了大家比較熟悉的搜尋聯播網廣告（關鍵字廣告）及GDN廣告外，還含蓋了其他多元廣告服務型態，包括購物廣告、影片廣告及應用程式廣告，共5種廣告格式。

而Google Ads因應目前多元豐富的網路行為，整合既有的廣告型態的同時，也進行多平台布局，除了在Google本身的平台外，還有Google地圖、Gmail、Google Pay、YouTube等包含桌機、平版、手機跨平台投放，藉由多樣化的管道投遞文字、圖片、影音廣告形式，創造更多的曝光，幫廣告主找到更多的商業機會。

目前Google Ads廣告格式共分為：搜尋、多媒體、購物、影片、通用應用程式，廣告主可依想要曝光的版位選擇適合的廣告格式，以下內容將逐一說明：

Google搜尋聯播網廣告（關鍵字廣告）

最為人所熟知的廣告型態，當網路使用者因「需求」而產生「搜尋」行為時，並且在搜尋Bar中輸入跟這個意圖相關的「關鍵字」，接著Google搜尋引擎將依此關鍵字，在搜尋結果頁顯示廣告內容，當使用者點擊廣告，將被導引至廣告主設計的到達頁（Landing page），到達頁一般會是品牌官網、活動網站或產品頁面，藉此增加品牌與產品被認識的機會。

舉例說明：當天氣漸冷時，擔心雙手乾裂不舒服，因此想要擦護手霜來保護滋潤雙手，在搜尋Bar輸入「護手霜」。搜尋結果頁前四則將出現廣告活動文案（Google 會將這些廣告註明「廣告」兩字，以標明其身分）

其中「關鍵字」跟「到達頁」的關聯性，就占了舉足輕重的重要性，建議要有適合的「關鍵字策略」。廣告主依照消費者旅程不同階段，布局關鍵字與到達頁的關聯性，舉例來說，若在消費旅程後段，消費者已大致上了解商品內容及規格，準備下單購買，則關鍵字的布局就不會是「護手霜推薦」這類的字詞，同時其「到達頁」將是銷售性強的頁面，讓消費者可以一鍵下單，提高消費者意願及衝動。

特色

消費者有需求而「主動」進行搜尋，廣告內容與消費者需求關聯性高、轉換率高。 可依地區、時段投放廣告，並可設定每日投放金額上限，彈性規畫行銷預算。 CPC單次點擊計價，品牌、產品曝光免費，有點擊才付費。 廣告可在短時間的1到2天內上架，不同於SEO關鍵字優化要3到6個月時間才能看到效果。

CPC（Cost per Click）單次點擊計價：當廣告被點擊時，Google才會跟廣告主收取一次費用；因此，若廣告曝光了1千次、1萬次，但一次點擊都沒有的話，也不會產生任何費用的。

Google多媒體聯播網廣告（GDN廣告）

多媒體聯播網廣告，又叫GDN（Google Display Network ）廣告，廣告素材支援JPG、GIF、PNG等格式，出現在各大Google合作的網站上，依不同的廣告版位進行廣告投遞，常見的尺寸有300×250、728×90、300×600等正方形、橫幅、直式等十幾種尺寸，並透過其吸睛的內容樣式展示給潛在消費者。

目前全球可投放超過200萬個網站，將近70萬個應用程式App，涵蓋各大入口網站、新聞網站、社群網站、口碑論壇、電商購物網站等等，同時也觸及全球近90%的網路使用者，在台灣更是達到98%的網站覆蓋率。

特色

精準鎖定TA及潛在顧客，採用網站主題、內文、興趣比對，可指定網站或排除特定網站。 多樣化吸睛廣告撩撥消費者需求，可採CPC單次點擊計價，觸及海量受眾，獲得免費品牌大量曝光機會。 不管用戶使用桌機或平板、手機，多媒體聯播廣告都可以透過標記，對使用者進行再行銷及跨媒體裝置追蹤投遞。

Google購物廣吿（Shopping廣告）

是一種專為電商網站或有實體零售商而設計的廣告型式，當消費者在網路上搜尋產品關鍵字詞時，購物廣告會依據此關鍵字，比對帶出「商品列表」廣告內容，並顯示商品縮圖、名稱、價格、電商網站及商店名，呈現於搜尋版面上容易引起消費者目光的上方位置。消費者可在搜尋結果頁直接瀏覽商品，快速抓住消費者目光，增加品牌與商品曝光機會，有效縮短購物流程。

特色

位於搜尋結果頁吸睛黃金版位，有效吸引消費者造訪電商網站。 可在購物廣告中立即向消費者展示商品資訊，並直接導引至電商網站，促使消費者更容易在網站上完成轉換。

Google影片廣告（YouTube廣告）

顧名思義就是以影片的方式作爲廣告推播，使用者可以在YouTube以及其他Google合作夥伴網站上觀看，但影片通通都要來自YouTube。

Google旗下的YouTube是大家經常造訪，也是全球最大的影音平台，目前全球每個月有10億使用者在上面觀看影音，其中高達50%使用者是透過移動裝置觀看。台灣的用戶每周花費在平台的時間更高達15小時，平均一天2.5小時。平台觀看數高，也爲品牌、產品及服務創造出最大程度的曝光機會。

TrueView串流內廣告是最爲人熟知的Google影片廣告型式，在YouTube看影片之前都會先跳出廣告，並且在5秒後才可以略過，這5秒也是廣告主免費曝光的機會。

Google更是採用非常人性化的計價方式，使用者必須要觀看超過30秒，廣告主才需付費，若是未滿30秒的影片廣告素材，則使用者要看到影片結束才會算一次觀看，也就是說，只有當使用者真的對影片產生興趣去觀看，廣告主才需付費。

特色

TrueView彈性收費，使用者可自行決定要不要觀看廣告，開頭5秒後才可以略過廣告，等於有5秒的免費廣告曝光；使用者看了影片超過30秒或與影片有互動時，才會產生廣告費用。 廣告可鎖定潛在客群，依年齡屬性、性別、所在地區、興趣及喜好等條件來鎖定目標受眾，讓品牌或產品影片與使用者有更高的關聯性，進而提升點擊率。

Google通用應用程式App廣告

若你有ㄧ款應用程式App要推廣，推薦Google的應用程式廣告是非常有效的方法，應用程式廣告可在Google Pay商店、Google搜尋、多媒體聯播網及YouTube上投遞，藉此接觸更多的潛在用戶。方法很簡單，只要在App Store或Google Play上架應用程式，系統會自動從商店中的應用程式說明資訊抓取資料，製作出最佳化的廣告內容，在適當的廣告版位進行投放廣告。

特色

系統「自動尋找目標受眾」，利用應用程式商店中的資訊，自動投放廣告並找出最佳廣告位置，無需另外自行設定關鍵字或刊登位置，將以App安裝次數最大化為目標。

依照行銷目的，找出適切廣告類型，提升廣告轉換率

我們可以發現Google廣告因應多元網路行為，讓網路上的使用者在YouTube瀏覽影片、或Google進行搜尋行為、造訪各大網站頁面的同時，幫助品牌及商品有更多被看到的機會。而當我們了解這些廣告背後的基本操作邏輯，未來便可以更精準的管理廣告活動，找出適合的廣告類型，提升轉換。

責任編輯：陳建鈞

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