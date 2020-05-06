「毛三到四」、「說一不二」、「慘業經驗」……這些詞彙，都是被拿來戲稱台灣長達20幾年來，代工產業陷入低毛利率沼澤，苦苦掙扎的窘境。

素以電子代工大國著稱的台灣，一直無法擺脫「賣價格」的金箍咒，當品質和速度無法差異化，便只能開始薄利多銷，但「CP值大國」下的代工廠，毛利率卻長期低迷，僅剩下3～4％。

然而，你可能忽略的是，台灣企業的轉變，早從6、7年前就已經開始。

「大家慢慢發現這樣下去不是辦法，還碰上『紅色供應鏈』步步進逼，很多企業開始改變營運模式，不再只做代工、賣產品，而是開始提供『高價值服務』，」資誠創新諮詢公司董事長劉鏡清觀察。

時至2019年，有一批企業，他們拚的已經不是「價格」，而是「價值」；他們已經擺脫「低利率求生」的思維，做出了台灣企業缺乏的「品牌聲量」。

《數位時代》鎖定本刊長期關注的15個台灣產業，首次企畫製作「高價值企業100強」排行榜，針對共計1,087家2019年營收超過1億的上市櫃公司，對其2019年「營收」、「營收成長率」、「稅後淨利率」及「股東權益報酬率」4項財務指標加權綜合排名，一探究竟，誰是最具競爭力的高價值企業？

高價值企業100強榜單

《數位時代》挖掘新商業模式及創新應用逾20年，本次鎖定本刊長期關注15個產業之2019年營收超過1億的上市櫃公司，透過台灣經濟新報（TEJ）資料庫搜羅整理其2019年度財報，針對不同財務指標進行權重計算並混合排名，擷取前100間得分最高企業。評選方法如下：

產業類別：半導體、光電、電子零組件、電機機械、電腦及周邊設備、電器電纜、通信網路、資訊服務、電子通路、其他電子業、金融保險、汽車工業、貿易百貨、觀光事業、文化創意

評選條件：2019年度營收超過1億之上市櫃公司

資料時間：2019年全年財報

計算方式：2019年度營收（20%）+營收成長率（20%）+稅後淨利率（40%）+股東權益報酬率（20%）=總得分

每一項數值最高者，該項目得分100，按比例依次遞減。

關於2019營收成長率計算方式，2018年營收金額一率採用2018公開財報數字，而非最新合併財報，因此部分企業得出結果，和公開資訊觀測站上的資訊有所不同。

金融保險業計算營收方式與其他產業不同，財報上淨收益包含「業外收入」及「成本」在內，考量跨產業比較之公平一致性，金融保險業者營收採用「利息收入」和「手續費淨收益」計算，而非財報上的淨收益。

他們不拚價格，專注技術、搶下市占、奪走定價話語權

觀察一間企業的成功與否，離不開三個面向：產品領先度、市場／客戶親密度及營運控管優劣。

「在榜上的公司，大致都脫不了這幾種優勢，但就產品領先度來說，如果只有領先一兩年的技術，有些公司會活得很辛苦，往往只能成為『一代拳王』、很快走下寶座，但如果已經成為了『產業標準制定者』，等於完全獨霸市場，掌握了話語權，台積電跟大立光是最典型的例子。」

劉鏡清分析，倘若一間公司的技術無法做到最領先，但只要懂得搭上時下趨勢，例如散熱零組件廠商能搭上5G及AI（人工智慧），客製升級風扇元件；又或者與客戶關係掌握非常好，把跑單機率降到最低── 在三個面向中權衡得當，都不枉是一間好公司。

仔細審視在2019年每一家企業交出的成績單，便能窺探出誰是其中的佼佼者。

「營收和營收成長率是我最喜歡看的指標，它們往往相對其他財務指標來得即時，如果一間公司有搭到題材，營收又真的有上來，那就值得關注，」蟬聯Apple Podcast熱門節目前三名數月的《Gooaye股癌》製作人謝孟恭說道。

倘若一間公司「營收成長率」很高，代表它所處的產業、經營的產品，多半正是未來的趨勢，例如2007年iPhone問世，隨後智慧型手機跟著普及，2010年台灣觸控面板大廠整體出貨量便增加了50%，營收無疑也跟著成長。

另一項關鍵指標則是「稅後淨利率」，也就是扣掉營運成本，再加上業外收入，看出一間公司到底賺多少。不僅能了解一間公司「體質」好壞，倘若該項財務指標也很高，便間接證明了該公司控管有方，具有整體競爭力。

攤開榜單，同為光電業，都主攻光學鏡頭製造的大立光及玉晶光，分別以總分95.32及92.12，奪得一、三名；第二名則為主營線上博弈遊戲、遊戲機台的鈊象電子，得分92.64。

「這三間公司有共同的特性，他們都是投入很高研發費用的公司，再者，他們所處的產業都是正在向上的產業，沒有進入高原期，爆發力都還很強。」統一投顧董事長黎方國說。

就《數位時代》觀察，這100間企業無非都滿足了幾項特點：懂得權衡輕重緩急，在眾多營運項目中做出取捨，即時止損；認清自我不足，靈活變通「勝利方程式」，不斷因應市場快速調整營運策略；一心一意專攻某項技術領域，把技術做到市場第一、拿下市占，掌握話語權。

光電業表現最亮眼，2020成長不會停

台灣本就以ICT（資通訊科技）產業為本，在入榜的100間企業中，有26家為半導體公司，整整占據超過四分之一的名額，國民地位難以撼動。

「這些公司不只是台灣的產業龍頭，很多也是世界的龍頭。」黎方國分析。

隨著2019年全球5G快馬加鞭地布建，榜上眾多與5G相關的半導體業者都成績不斐：主攻5G功率放大器的穩懋、製造5G手機均熱板與熱管的雙鴻、網通設備大廠智邦……隨著5G處理器推陳出新、邁向第二代，在7奈米製程上一支獨秀的台積電，更是榜上唯一一間營收超過1兆的公司。

當整體經濟欣欣向榮，以內需市場為主的銀行業者無疑也跟著成長。金融保險業者為入榜第二多的產業、共計20家；電子零組件業者則位居第三，入榜10家。

但是，要說哪一個產業是2019年的明星產業？絕對非光電業莫屬。攤開15個產業的平均營收成長率，光電業成長率高達865.69％，獨占鰲頭。

即便在上榜的光電業者中，嘉威生活因去年經營家居業務，轉型有成，大幅拉高了光電業整體水準；但倘若不將它列入計算，光電業平均成長率還是以41％位居前五，相當強勢。

在2019年，即便全球智慧型手機出貨總量為13.7億支，相較2018年的13.9億支小幅下滑2％，但絲毫不影響光電業者的爆發成長，原因在於智慧型手機的鏡頭愈來愈多，對於光電業者的需求只會有增無減。

蘋果在2017年推出的iPhone 7 Plus，是旗下第一支雙主鏡頭手機，才過了短短兩年，2019年問世的iPhone 11 Pro，主鏡頭已經升級為3顆，更別說Android大廠掀起鏡頭比拚戰，NOKIA在同一年，甚至推出了主鏡頭高達5顆的Nokia 9 PureView。

此外，鏡頭像素也跟著水漲船高，三星第一支在台灣上市的5G手機Galaxy S20 Ultra，一顆廣角主鏡頭就高達1億800萬畫素，而當手機鏡頭像素愈高，鏡頭模組裡的鏡片數也需要愈多，鏡片也愈大。如今不僅是手機，鏡頭應用範圍愈來愈廣，AI辨識、門禁管理、自動駕駛……產業需求水漲船高。

謝孟恭表示，綜觀2020年，疫情將長遠地改變大眾認知的生活模式，加速電商發展和無人化服務導入，包含提供訂閱制的公司，亦是線上銷售相關的產業，也是未來可期的明星企業。

2019大環境是「亂」，企業是「變」

全台上市櫃公司2019年共創下35.08兆元的營收，是十年來排名第二高的成績。一間公司營運的好壞，除了自身體質和營運狀況，市場環境絕對是最大影響因素，決定了企業究竟是時不我與，還是順水推舟。

若要用一個字來形容2019年，「亂」絕對是代表。

5G之爭、華為禁令、中國去美化、全球去中化……2019年接踵而至的重大事件，都離不開這一年最大的主題──中美貿易戰。

在這一場「戰役」下，國際貨幣基金組織（IMF）指出，2019年全球經濟成長率從3.6％跌至3.0％，美國總統川普不按常理出牌，面對未知多舛的未來，全球企業也只能「以變應萬變」，亂世中接招。

戰爭中本應沒有贏家，但大國間的博弈，卻意外地讓台灣「因禍得福」。

美國對中國企業設下重重關卡，想從美方取得技術支援，或是購買晶片、零組件難上加難，因此陸企開始把需求轉向台灣，2019年台灣因為「全球轉單效應」漁翁得利，據行政院主計處統計，經濟成長率卻一度「不合群地」從2.63％成長至2.71％。

另一方面，以和碩、廣達、英業達、緯創、仁寶台灣五大電子代工廠為首，台廠不再把生產重心放在中國，開始分散產能、降低風險，掀起一波產線遷移潮，紛紛在東南亞設廠，或是遷回台灣；在疫情爆發之際，也恰好降低了對中國依賴，縮小影響。

「對於台灣企業來說，2019年無疑是混亂但樂觀的一年，商業結果是好的，但其實大家採用的是短暫解決方案，不是長期處理方案，都是在『應變』階段。」劉鏡清說。

「大家都在轉變，只是快或慢，我們預測經過中美貿易、香港反送中等這麼多事件以後，轉變只會愈來愈快，2019年無疑就是一個加速劑。」勤業眾信聯合會計師事務所會計師張鼎聲分析。

資誠《第22屆全球企業領袖調查報告》指出，2019年有73％的企業領袖，在一年內計畫以「推出新產品或服務」作為成長動能；其中工業製造與汽車產業企業，更打算靠「營運效率提升」來成長，可見憑藉數位轉型來獲取成長的企業，大有人在。

「轉變的人多，但不代表轉變就成功，就我看來成功的企業，可能就占兩、三成左右。」劉鏡清補充，「但台灣企業為什麼有未來？因為他們到現在還是很緊張，危機感會讓企業不斷進步，台灣企業在2020年也會繼續改變、愈來愈好。」

新一輪應變戰啟動，民粹主義加速經濟變化

《2020資誠臺灣企業領袖調查報告》指出，在武漢肺炎來臨前，雖然台灣多數企業領袖對未來發展走向態度保守，但仍有25％的人有信心，未來三年營收將有所成長，這一數字相比2019年，已經高出2％。

但是，一場疫情卻推翻了一切，台灣企業也開始新一輪的應變戰。

「當NBA休士頓火箭隊總經理達雷爾·莫雷（Daryl Morey）在反送中時聲援香港遭到中國封殺後，不少台灣企業接到美國客戶電話，問他們貨能不能不要從中國出？」一位業內人士私下透露。

劉鏡清觀察，「民粹主義」在各國接連引爆，經過這一場疫情，未來只會愈演愈烈。當各國民眾都站在自己的種族立場思考，民族情緒將引起一發不可收拾的網路論戰，兩岸、港中、中美的對立情緒愈趨濃厚，將是一股影響經濟貿易走向的力量。

「但我認為在這一波疫情中，台灣的企業會找到屬於自己的答案，他們也喜歡自己找答案，只是需要一點時間。」

在這100間高價值企業中，《數位時代》也針對不同的產業別，挑出具有探討價值的案例：已是「國家門面」量級，卻還能保持高獲利的大立光及台積電；從遊戲機台到走到手遊《明星三缺一》，數位轉型典範鈊象電子；靠台灣內需撐起一片天，家電毛利之王禾聯碩；擁有230家美妝通路還不夠，開始做起五金生意的寶雅……。

他們究竟在漫漫長路上，做對什麼事？是否能在2020年行經黑暗的路上，發現光明的出口就在不遠處？

責任編輯：林美欣