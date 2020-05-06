《數位時代》製作台灣「高價值企業100強」排行榜，並揭開大立光、台積電、鈊象電子、寶雅、上海商銀等企業成為市場贏家的秘訣。
1 《數位時代》獨家調查「台灣高價值企業100強」，你的企業在榜上嗎？
「毛三到四」、「說一不二」、「慘業經驗」……這些詞彙，都是被拿來戲稱台灣長達20幾年來，代工產業陷入低毛利率沼澤，苦苦掙扎的窘境。
素以電子代工大國著稱的台灣，一直無法擺脫「賣價格」的金箍咒，當品質和速度無法差異化，便只能開始薄利多銷，但「CP值大國」下的代工廠，毛利率卻長期低迷，僅剩下3～4％。
然而，你可能忽略的是，台灣企業的轉變，早從6、7年前就已經開始。
「大家慢慢發現這樣下去不是辦法，還碰上『紅色供應鏈』步步進逼，很多企業開始改變營運模式，不再只做代工、賣產品，而是開始提供『高價值服務』，」資誠創新諮詢公司董事長劉鏡清觀察。
時至2019年，有一批企業，他們拚的已經不是「價格」，而是「價值」；他們已經擺脫「低利率求生」的思維，做出了台灣企業缺乏的「品牌聲量」。
《數位時代》鎖定本刊長期關注的15個台灣產業，首次企畫製作「高價值企業100強」排行榜，針對共計1,087家2019年營收超過1億的上市櫃公司，對其2019年「營收」、「營收成長率」、「稅後淨利率」及「股東權益報酬率」4項財務指標加權綜合排名，一探究竟，誰是最具競爭力的高價值企業？
高價值企業100強榜單
《數位時代》挖掘新商業模式及創新應用逾20年，本次鎖定本刊長期關注15個產業之2019年營收超過1億的上市櫃公司，透過台灣經濟新報（TEJ）資料庫搜羅整理其2019年度財報，針對不同財務指標進行權重計算並混合排名，擷取前100間得分最高企業。評選方法如下：
產業類別：半導體、光電、電子零組件、電機機械、電腦及周邊設備、電器電纜、通信網路、資訊服務、電子通路、其他電子業、金融保險、汽車工業、貿易百貨、觀光事業、文化創意
評選條件：2019年度營收超過1億之上市櫃公司
資料時間：2019年全年財報
計算方式：2019年度營收（20%）+營收成長率（20%）+稅後淨利率（40%）+股東權益報酬率（20%）=總得分
每一項數值最高者，該項目得分100，按比例依次遞減。
關於2019營收成長率計算方式，2018年營收金額一率採用2018公開財報數字，而非最新合併財報，因此部分企業得出結果，和公開資訊觀測站上的資訊有所不同。
金融保險業計算營收方式與其他產業不同，財報上淨收益包含「業外收入」及「成本」在內，考量跨產業比較之公平一致性，金融保險業者營收採用「利息收入」和「手續費淨收益」計算，而非財報上的淨收益。
他們不拚價格，專注技術、搶下市占、奪走定價話語權
觀察一間企業的成功與否，離不開三個面向：產品領先度、市場／客戶親密度及營運控管優劣。
「在榜上的公司，大致都脫不了這幾種優勢，但就產品領先度來說，如果只有領先一兩年的技術，有些公司會活得很辛苦，往往只能成為『一代拳王』、很快走下寶座，但如果已經成為了『產業標準制定者』，等於完全獨霸市場，掌握了話語權，台積電跟大立光是最典型的例子。」
劉鏡清分析，倘若一間公司的技術無法做到最領先，但只要懂得搭上時下趨勢，例如散熱零組件廠商能搭上5G及AI（人工智慧），客製升級風扇元件；又或者與客戶關係掌握非常好，把跑單機率降到最低── 在三個面向中權衡得當，都不枉是一間好公司。
仔細審視在2019年每一家企業交出的成績單，便能窺探出誰是其中的佼佼者。
「營收和營收成長率是我最喜歡看的指標，它們往往相對其他財務指標來得即時，如果一間公司有搭到題材，營收又真的有上來，那就值得關注，」蟬聯Apple Podcast熱門節目前三名數月的《Gooaye股癌》製作人謝孟恭說道。
倘若一間公司「營收成長率」很高，代表它所處的產業、經營的產品，多半正是未來的趨勢，例如2007年iPhone問世，隨後智慧型手機跟著普及，2010年台灣觸控面板大廠整體出貨量便增加了50%，營收無疑也跟著成長。
另一項關鍵指標則是「稅後淨利率」，也就是扣掉營運成本，再加上業外收入，看出一間公司到底賺多少。不僅能了解一間公司「體質」好壞，倘若該項財務指標也很高，便間接證明了該公司控管有方，具有整體競爭力。
攤開榜單，同為光電業，都主攻光學鏡頭製造的大立光及玉晶光，分別以總分95.32及92.12，奪得一、三名；第二名則為主營線上博弈遊戲、遊戲機台的鈊象電子，得分92.64。
「這三間公司有共同的特性，他們都是投入很高研發費用的公司，再者，他們所處的產業都是正在向上的產業，沒有進入高原期，爆發力都還很強。」統一投顧董事長黎方國說。
就《數位時代》觀察，這100間企業無非都滿足了幾項特點：懂得權衡輕重緩急，在眾多營運項目中做出取捨，即時止損；認清自我不足，靈活變通「勝利方程式」，不斷因應市場快速調整營運策略；一心一意專攻某項技術領域，把技術做到市場第一、拿下市占，掌握話語權。
光電業表現最亮眼，2020成長不會停
台灣本就以ICT（資通訊科技）產業為本，在入榜的100間企業中，有26家為半導體公司，整整占據超過四分之一的名額，國民地位難以撼動。
「這些公司不只是台灣的產業龍頭，很多也是世界的龍頭。」黎方國分析。
隨著2019年全球5G快馬加鞭地布建，榜上眾多與5G相關的半導體業者都成績不斐：主攻5G功率放大器的穩懋、製造5G手機均熱板與熱管的雙鴻、網通設備大廠智邦……隨著5G處理器推陳出新、邁向第二代，在7奈米製程上一支獨秀的台積電，更是榜上唯一一間營收超過1兆的公司。
當整體經濟欣欣向榮，以內需市場為主的銀行業者無疑也跟著成長。金融保險業者為入榜第二多的產業、共計20家；電子零組件業者則位居第三，入榜10家。
但是，要說哪一個產業是2019年的明星產業？絕對非光電業莫屬。攤開15個產業的平均營收成長率，光電業成長率高達865.69％，獨占鰲頭。
即便在上榜的光電業者中，嘉威生活因去年經營家居業務，轉型有成，大幅拉高了光電業整體水準；但倘若不將它列入計算，光電業平均成長率還是以41％位居前五，相當強勢。
在2019年，即便全球智慧型手機出貨總量為13.7億支，相較2018年的13.9億支小幅下滑2％，但絲毫不影響光電業者的爆發成長，原因在於智慧型手機的鏡頭愈來愈多，對於光電業者的需求只會有增無減。
蘋果在2017年推出的iPhone 7 Plus，是旗下第一支雙主鏡頭手機，才過了短短兩年，2019年問世的iPhone 11 Pro，主鏡頭已經升級為3顆，更別說Android大廠掀起鏡頭比拚戰，NOKIA在同一年，甚至推出了主鏡頭高達5顆的Nokia 9 PureView。
此外，鏡頭像素也跟著水漲船高，三星第一支在台灣上市的5G手機Galaxy S20 Ultra，一顆廣角主鏡頭就高達1億800萬畫素，而當手機鏡頭像素愈高，鏡頭模組裡的鏡片數也需要愈多，鏡片也愈大。如今不僅是手機，鏡頭應用範圍愈來愈廣，AI辨識、門禁管理、自動駕駛……產業需求水漲船高。
謝孟恭表示，綜觀2020年，疫情將長遠地改變大眾認知的生活模式，加速電商發展和無人化服務導入，包含提供訂閱制的公司，亦是線上銷售相關的產業，也是未來可期的明星企業。
2019大環境是「亂」，企業是「變」
全台上市櫃公司2019年共創下35.08兆元的營收，是十年來排名第二高的成績。一間公司營運的好壞，除了自身體質和營運狀況，市場環境絕對是最大影響因素，決定了企業究竟是時不我與，還是順水推舟。
若要用一個字來形容2019年，「亂」絕對是代表。
5G之爭、華為禁令、中國去美化、全球去中化……2019年接踵而至的重大事件，都離不開這一年最大的主題──中美貿易戰。
在這一場「戰役」下，國際貨幣基金組織（IMF）指出，2019年全球經濟成長率從3.6％跌至3.0％，美國總統川普不按常理出牌，面對未知多舛的未來，全球企業也只能「以變應萬變」，亂世中接招。
戰爭中本應沒有贏家，但大國間的博弈，卻意外地讓台灣「因禍得福」。
美國對中國企業設下重重關卡，想從美方取得技術支援，或是購買晶片、零組件難上加難，因此陸企開始把需求轉向台灣，2019年台灣因為「全球轉單效應」漁翁得利，據行政院主計處統計，經濟成長率卻一度「不合群地」從2.63％成長至2.71％。
另一方面，以和碩、廣達、英業達、緯創、仁寶台灣五大電子代工廠為首，台廠不再把生產重心放在中國，開始分散產能、降低風險，掀起一波產線遷移潮，紛紛在東南亞設廠，或是遷回台灣；在疫情爆發之際，也恰好降低了對中國依賴，縮小影響。
「對於台灣企業來說，2019年無疑是混亂但樂觀的一年，商業結果是好的，但其實大家採用的是短暫解決方案，不是長期處理方案，都是在『應變』階段。」劉鏡清說。
「大家都在轉變，只是快或慢，我們預測經過中美貿易、香港反送中等這麼多事件以後，轉變只會愈來愈快，2019年無疑就是一個加速劑。」勤業眾信聯合會計師事務所會計師張鼎聲分析。
資誠《第22屆全球企業領袖調查報告》指出，2019年有73％的企業領袖，在一年內計畫以「推出新產品或服務」作為成長動能；其中工業製造與汽車產業企業，更打算靠「營運效率提升」來成長，可見憑藉數位轉型來獲取成長的企業，大有人在。
「轉變的人多，但不代表轉變就成功，就我看來成功的企業，可能就占兩、三成左右。」劉鏡清補充，「但台灣企業為什麼有未來？因為他們到現在還是很緊張，危機感會讓企業不斷進步，台灣企業在2020年也會繼續改變、愈來愈好。」
新一輪應變戰啟動，民粹主義加速經濟變化
《2020資誠臺灣企業領袖調查報告》指出，在武漢肺炎來臨前，雖然台灣多數企業領袖對未來發展走向態度保守，但仍有25％的人有信心，未來三年營收將有所成長，這一數字相比2019年，已經高出2％。
但是，一場疫情卻推翻了一切，台灣企業也開始新一輪的應變戰。
「當NBA休士頓火箭隊總經理達雷爾·莫雷（Daryl Morey）在反送中時聲援香港遭到中國封殺後，不少台灣企業接到美國客戶電話，問他們貨能不能不要從中國出？」一位業內人士私下透露。
劉鏡清觀察，「民粹主義」在各國接連引爆，經過這一場疫情，未來只會愈演愈烈。當各國民眾都站在自己的種族立場思考，民族情緒將引起一發不可收拾的網路論戰，兩岸、港中、中美的對立情緒愈趨濃厚，將是一股影響經濟貿易走向的力量。
「但我認為在這一波疫情中，台灣的企業會找到屬於自己的答案，他們也喜歡自己找答案，只是需要一點時間。」
在這100間高價值企業中，《數位時代》也針對不同的產業別，挑出具有探討價值的案例：已是「國家門面」量級，卻還能保持高獲利的大立光及台積電；從遊戲機台到走到手遊《明星三缺一》，數位轉型典範鈊象電子；靠台灣內需撐起一片天，家電毛利之王禾聯碩；擁有230家美妝通路還不夠，開始做起五金生意的寶雅……。
他們究竟在漫漫長路上，做對什麼事？是否能在2020年行經黑暗的路上，發現光明的出口就在不遠處？
責任編輯：林美欣
2 三星看不到車尾燈！台積電為何成AMD超微、蘋果的最愛
攤開台積電2019年的整體表現，不僅股價在雙首長劉德音、魏哲家帶領下，於創辦人張忠謀退休後的513天，站上300元大關，公司市值更一度突破8兆新台幣，超越迪士尼等不少全球知名大企業。
股價的攀高，也使得台積電2019全年度的營業額，寫下1兆699億元8,500萬元的歷史新高，稅後淨利為3,452.64億元，每股盈餘13.32元也創下歷史次高，僅次於2018年的13.55元。
當被問及台積電2019年憑什麼締造了歷史新高的營業額，分析師與熟知半導體的業界人士幾乎都給出了相同的答案： 領先對手三星、英特爾的製程技術含量，絕對是起了最關鍵作用的因素之一。
7奈米護城河發威，蘋果、華為搶下單
回顧2019年，台積電也不是一路順遂。先是上半年經歷了晶圓良率異常而報廢了上萬片晶片的晶圓瑕疵門事件、營收短少近5.5億美元（約合165億新台幣），後又面臨包括中美貿易戰在內的全球貿易競爭所帶來的外在威脅，都讓公司在營運及客戶夥伴關係的維繫上，遭遇挑戰。
台經院研究員劉佩真表示，去年第一季，台積電業績雖明顯衰退，但自第二季起就逐步改善；下半年的營運績效，更在全球半導體業一支獨秀，都要歸功於擴增7奈米產能，及5奈米導入時程的加速。
股神巴菲特曾提出「護城河理論」，認為企業競爭優勢應該像護城河一樣，為企業提供長久保障。
而先進製程，正是台積電的護城河。不但去年領先全球導入了EUV（極紫外光）微影技術的N7+（7奈米強效版）進入量產，今年投注在5奈米、3奈米的研發和設廠等資本支出，更達150～160億美元（約4,500～4,800億新台幣）、創下新高。面對市場在5G、人工智慧的發展和應用，都需要效能表現更佳的晶片，台積電領先的技術，順理成章成了華為、NVIDIA（輝達）、蘋果等公司選擇合作的對象。
站穩產業制高點，掌握市場趨勢與脈絡
憑藉著超越業界的技術加持，也讓台積電開創了不同於鴻海的「代工」模式，在產品定價上的話語權更大，創造更高的獲利。
劉佩真分析，台積電擁有技術領先和良率穩定的優勢，因此在同一個製程技術上的晶圓代工價格，比競爭對手高上許多；若採用的是獨步的先進製程，價格上就更為驚人。
另一位不願具名的半導體分析師則指出，台積電會依照每位客戶的需求及下訂數量，來給予不同的定價；同時客戶的交貨期、製程產能是否滿載等，也是影響價格的因素。然而，高於市場行情的定價策略，背後的運作機制究竟如何？
「台積電肯定會挑客戶！」一位熟悉半導體的業界人士說。台積電曾於年報內容中描述，他們每年都會持續評量與調查客戶，進一步了解其需求，作為後續調整服務的參考，以強化與客戶間的夥伴關係，「所以他要研究客戶是否有發展潛力啊！」
楊瑞臨指出，台積電由於其晶圓代工龍頭的特殊身分，因而位處產業的制高點，能透過與不同上下游討論狀況，掌握各產業發展趨勢，全方位了解市場未來動態。對內，不僅可以更精確地找到先進製程技術的潛在客戶；對外，則能給予客戶更充分的資訊進行布局，達到雙贏。
更重要的是，台積電也會為了滿足客戶的需求，去發展新的技術。去年，專精於晶圓代工的台積電，完成了首顆3D IC封裝技術，就被認為是為了滿足蘋果新世代處理器的需求，導入5奈米以下先進製程，並且為了未來整合人工智慧晶片與新型記憶體的異質晶片做準備。
展望2020年，分析師普遍認為，美國對華為的政策，仍將左右台積電的營運表現。劉德音也表示，美政府的政策將對產業帶來影響，盼能有所避免。
魏哲家曾說，「台積電要做大家的晶圓代工。」而要贏得合作夥伴的信任，不單是技術上持續領先，更要與客戶一同成長，這正是台積電能屢創高獲利的秘密武器。
在今年4月法說會上，台積電也首度公布了3奈米的量產時程，預計2022下半年進入量產，專注於先進製程的研發腳步，不曾止息。
責任編輯：林美欣、張庭銉
台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）
成立： 1987年
負責人： 董事長劉德音、總裁魏哲家
核心業務： 晶圓代工半導體
規模： 全球約5萬人
成績： 2019年營業額達1兆699億元，連續10年創新高
2019年勝出原因： 導入EUV技術的N7+進入量產，為市場第一位，成為5G、AI需求的客戶下單首選
3 大立光蟬聯股王９年，林恩平的３個不敗關鍵是什麼？
全球最大手機鏡頭供應商、自2012年起蟬聯台股股王至今的大立光電股份有限公司（以下簡稱大立光），在2019年交出了創業以來最佳成績單，年營收衝上607.5億元，每股稅後淨利（EPS）210.7元，兩個數字都創下了歷史新高。
而在高階鏡頭大幅出貨下，大立光全年毛利率69％，比晶圓代工龍頭台積電的毛利率（46％），高出了一大截。
然而，對比於大立光的好表現，智慧型手機市場在2019卻是失色的一年。根據市調機構Canalys的統計，全球智慧手機出貨量13.66億支，比2018年衰退了2％。這一年，前3大手機龍頭洗牌，亞軍和季軍互換位置，華為超車了蘋果，只是似乎無礙於大立光，因為3大品牌都是客戶。
即使2020年開年就有肺炎疫情，大立光2020年的首季業績依舊亮眼，EPS大賺50.1元，年成長33％。除了產能集中台灣之外，大立光不甩大環境紛擾，交出傲人戰績，做對了哪些事？
「執行長，疫情緣故，今年客戶的新品發表是否受影響？」
「（手機）需求變弱是短期影響，還是長期打擊？」
在大立光的線上法說會，外資分析師連珠砲地追問，大立光執行長林恩平語氣平淡地回應：
「不知道。」
「看客戶決定。」
熟知林恩平個性的分析師知道，他並非高傲不答，而是客戶沒有說，大立光也不猜測市場。
「大立光不只是2019年做對事，而是一直成功，它的三大策略就是：鎖定目標、持續擴充、不畏雜音。」仲英財富管理顧問公司投資長陳唯泰指出，不管外界如何紛擾，大立光的動態猶如林恩平日日打坐一樣，禪定且恆常，絕不會因市場盛傳同業低價搶單，或某款應用瞬間暴紅，就心思動搖轉向。
關鍵一：鎖定目標，做手機鏡頭裡的頂峰市場
專注研發高階鏡頭，是大立光的第一個致勝策略。在首季鏡頭出貨類別中，2,000萬像素以上的高階鏡頭占比20～30％，1,000萬像素以上的鏡頭出貨占比高達40～50％，合計千萬像素以上手機鏡頭已經包辦6～8成產能。
「高階鏡片比較大，良率容易折損，用比較多塑料，現在塑料供給有點緊。」林恩平這番話，說的是「鏡片愈大，接收的光愈多，精度難度也高。」
而「良率」和「單價」，正是大立光管理高毛利率的兩大利器，尤其單價對毛利率的影響度高於良率，大立光一路以來都專注提供高階高單價鏡頭，加上生產良率一向優於同業，能在單位價格貢獻（ASP）最高的情形下衝高毛利率。
目前高階手機鏡頭正朝「多P（片；Plastic）」方向發展，塑膠鏡片堆疊得愈多，拍照像素就能提高，視角廣度加大，照片外圍變形度可以減少。不過，鏡片數一多，影響良率的變數也會等級增長。
「鏡片有兩面，兩片鏡片等於有四面，難度是2的2次方，7片鏡頭堆疊一起，難度就增為2的7次方，甚至困難在於7片鏡頭檢查都沒問題，但堆疊在一起就是有問題，必須找出原因。」陳唯泰說。
蘋果對鏡頭效能要求高，要求量產品質高，一般鏡頭廠商難以符合要求，產出良率低，大立光專注於技術，良率一直比同業高出一截。
2019年大立光率先量產7P（7片鏡片組成），交貨給三星，成為業界最早且產能最足的供貨商。訂於2020年底上市的iPhone 12，也傳出將用到7P鏡頭；凱基證券研究員陳佳儀更預估，大立光將包辦iPhone 12 7P鏡頭的8成供應量。
於此同時，高像素及多鏡頭已成為智慧手機巨頭們追逐比拚的戰場，大立光則不管誰消誰漲，始終在客戶背後默默專注地研發光學鏡頭技術。
2019年，中國手機廠商OPPO及華為搶在年初宣布將開賣10倍光學變焦鏡頭手機，採用潛望鏡（periscope）鏡頭技術，讓手機不必屈就鏡頭厚度設計「突起」，就能支援高倍數變焦。
為了追求效能，華為P30 Pro手機背蓋出現「4鏡頭」，將超廣角、望遠鏡頭一起納入。而在華為發表4鏡頭機之前不久，被稱為「三眼怪」的蘋果iPhone 11 Pro才以3顆主鏡頭登場。
林恩平曾公開表示，5P以上的鏡頭專利，大立光多半已掌握，建立了跟對手之間的護城河。2019年，大立光8P鏡頭已正式出貨給華為P40旗艦機，林恩平透露，「現在9P已經設計好了！就看客戶會不會用。」大立光再度把鏡頭技術推上新的一階。
關鍵二：持續擴充產能，布局未來10年
林恩平受過醫師訓練，冷靜、明快研判決斷的專業，也反映在他的策略布局上。
近兩、三年，雖然智慧型手機產業成長趨緩，但大立光的擴廠手筆卻不曾間斷。繼2017年一次大擴廠後，2019年底又宣布砸百億元，在台中興建3座工廠，預計於2023年陸續量產。
對專注於推進手機鏡頭技術的大立光來說，就算手機銷量不增加，但是只要手機鏡頭像素愈高，鏡頭模組裡的鏡片數就需要愈多、鏡片也愈大，產能消耗也隨之增加。今年，大立光的產能已經滿載，再一次擴廠，是為了未來10年布局。
關鍵三：不畏雜音，專注做好一件事
大立光專注於高階鏡頭戰場的策略，在林恩平接班10年來不曾動搖，甚至只有「聚焦再聚焦」。
兩年前，手機時下熱門的「屏下指紋辮識」及「3D感測鏡頭」，只需使用2～3片鏡片組成，林恩平隨即公開表明：這不會是大立光的主力戰場。
2019年，大立光更淡出布局5年的汽車鏡頭生意，鬆開咬在嘴中的肥肉。儘管此舉引發業界譁然，但從中也可以看出，大立光傾其所有精銳資源，聚焦高階手機鏡頭的決心，不論外界風向怎麼變，一招抵百招，最終成為大立光勝出的關鍵。
「我們的自由曲面鏡頭（Freeform lens）今年會開始出貨，下半年看得到產品。」林恩平說，這款號稱大立光「秘密武器」的新品，能將「軸對稱加工」造成的鏡片邊緣影像扭曲問題（distortion）修正回來，將應用在超廣角鏡頭上。而自由曲面鏡頭軸度多、震動多，精度更難控制，大立光也再度為自己設下新的高階鏡頭挑戰門檻。
2020年，是林恩平接班的第10年。這段期間內，扛著同業競相搶入、鏡頭技術不斷提升的壓力，大立光市值已大增48倍。一路走來，就如同這家公司專注生產的塑膠鏡片一樣：用強壓力壓鑄塑料做出想要的曲度，面臨產業競爭、客戶要求的高壓，大立光也恆常、專一地走在自己形塑的道路上。
責任編輯：張庭銉、林美欣
大立光電股份有限公司（LARGAN Precision）
成立： 1987年
負責人： 董事長林恩舟，執行長林恩平
核心業務： 光學鏡頭零組件
規模： 7,000人
成績： 2019年營收607.5億元、EPS210.7元，創歷史新高
2019年勝出原因： 專注布局鏡片技術，多鏡片及超薄技術領先
4 「明星三缺一」是他們做的！鈊象電子成功數位轉型，背後是2次的生死抉擇
「把南打掉就不難了。」「出水蛤蟆水上漂，是青發！」談起鈊象電子，你未必知道這是一間台灣本土遊戲公司；但是如果一提到《明星三缺一》，多數人都能說出這是一款麻將遊戲，腦海不禁浮現吳宗憲、胡瓜、謝金燕等眾多明星Q版角色，齊聚一桌的牌局畫面。
這款紅遍天的經典遊戲，就是出自鈊象之手。
成立於1989年的鈊象，才剛過30歲生日。一路走來，對外總是「低調到底」，卻始終是台灣遊戲上市櫃公司的模範生，長年盤據「遊戲股王」寶座。2019年，鈊象營收達52.91億元、年增72.51％，雙雙創下史上新高；距離上一次的高點，間隔了整整10年。
探究鈊象在去年締造的好成績，可歸功於貢獻總營收超過8成的手機遊戲，旗下五大手機遊戲《金猴爺》、《明星三缺一》、《金好運》、《滿貫大亨》與《海王寶藏》，各自營收幾乎都成長了2～3倍。
「2019年我們也沒想到會這麼好，但我認為這是『水到渠成』。」鈊象電子商用遊戲機事業處總經理陳阿見笑著用四字總結。這一年，「世界經濟本來就在一個不錯的高點，」而當消費者的經濟能力達到一定水準，才會有餘裕進行額外娛樂消費。前述5款手遊都是經過多年的營運及行銷，終於在去年攀上成長高峰。
鐵三角挾機台成功創業，遭一夕砍單遇轉型抉擇
時移勢遷，隨著手遊成為公司營收大宗，當年由陳阿見與鈊象電子董事長李柯柱、總經理江順成這組「鐵三角」，以500萬新台幣合資創業的起家產品──遊戲機台，到了2019年，僅占總體營收的18％，只留下賽車競技的「模擬機」，以及能回饋玩家的「彩票機」等產品。
然而，從實體轉移到線上、乃至於行動裝置，並非鈊象被市場潮流推著走的被動結果，而是歷經一番掙扎，主動做出的關鍵抉擇。
回到2000年，當時鈊象只有遊戲機台這個產品線，80％業務面向中國市場，員工數200人、年營收約20億元，經營得風生水起。怎知對岸一夕間政策轉彎，開始整頓遊戲產業，幾乎對鈊象關上大門，使其訂單驟減、遭遇史上第一次虧損。
「這是很大的衝擊。」陳阿見說，慘痛教訓讓鈊象決定「雞蛋不再放入同個籃子裡」，不能把火力集中在同一產品線，或單一市場上，因而成立了「線上事業處」，開始研發PC網路遊戲，推動他們首度重大轉型。
包括《唯舞獨尊》、《封神榜》、《明星三缺一》在內，都是當時催生的王牌PC遊戲，拱著鈊象在2009年聲勢再起，創下年營收近34億元。
好景不長，2007年問世的iPhone，將智慧型手機逐漸帶進大眾生活，4G也開始加速布建，到了2013年左右，手遊群雄興起，鈊象在此領域卻一片空白。公司財務表現走入史上最慘的低點，每股盈餘（EPS）僅剩下1.7元。
同一時間，所有台灣遊戲廠商都碰到相同困境：中國手遊步步緊逼，台廠又只有做PC遊戲的經驗，思維轉變緩慢、進退兩難。
鈊象雖然起步偏晚，卻還是大膽跨步，啟動了影響鈊象至今的第二次重要轉型。「你如果不轉，很可能整個商用遊戲機事業處營運會很困難、甚至虧損，於是我們決定調度五分之二的人力去做手遊。」陳阿見回憶了當時的決策過程。
可是，事情遠不如想像中順利。毫無經驗的鈊象，陷入了兩大困境：一是把手遊想得太簡單，以為只要把遊戲從PC照搬到手機上就好，忽略了手遊的營運、行銷、遊戲機制，完全是另一套哲學。
二是思維太發散，從角色扮演、經營養成到卡牌，什麼類型的遊戲都想做，廣而不精，導致遊戲收入不足以應付營運成本，失敗告終。 大概過了一、兩年，鈊象才「重新聚焦在博弈類、棋牌類產品，也是我們比較擅長的。」從最熟悉的內容出發，再次打下一片天，也積累了可觀實力。
2017年，鈊象商用遊戲機事業處和澳洲博弈大廠Aristocrat合作破局，雙方共同開發的博奕機台手遊《發發發老虎機》宣告拆夥，鈊象必須獨自擔起這款明星產品的營運。面對股東存疑、外界不看好的眼光，陳阿見還是帶領團隊全面接手，重新打造成《金猴爺》，成為2019年獲利最多、成長最高的一款產品。
下猛藥打掉重組，小團隊「互競共享」更會賺
產品轉，思維也得跟著轉，在企業組織和公司文化，鈊象一路上也做了很大的調整。
「轉型不是只有中階幹部，上層主管也要跟著轉，不然很多角色跟資源分配是不會到位的。」回顧2013年公司營運最低迷時，陳阿見發現，同事士氣渙散、沒有心力面對改變，在季檢討會議上，他曾對全公司幹部表示：「如果轉型不成功，我就下崗！」眾人在驚嚇之餘，也受到了鼓舞，逐漸恢復鬥志。
當時鈊象做出的首要決策之一，便是將線上遊戲事業處研發、營運兩大部門打散，混合編成不同的小團隊，節省溝通成本；商用遊戲機事業處則繼續採用分開運作制，但陳阿見也大力促進兩大部門的互動交流。
有趣的是，這兩大部門同時都經營手遊，也形成了微妙的「互競共享」關係，有點皮克斯（Pixar）與迪士尼動畫工作室的味道。
對此，陳阿見自豪地說，各事業處之間、部門之間，不僅遊戲內容和資源可以共享，更設立了利潤分配共享制，不管是哪一個事業處賺到的錢，另一個事業處也可以享受一部分，全公司虧損愈少、大家賺得愈多。
「手遊狀況最差的時候，我們也是靠遊戲機部門在貢獻利潤，幫手遊做起來，」商用遊戲機事業處副處長姜伯威表示。
「這些年我們建立了一個觀念——最大的競爭對手不是彼此，是在外面。」陳阿見表示，鈊象近兩年已開始導入AI（人工智慧），透過每一個玩家不同的遊玩路徑，在其身上貼上了大大小小的標籤，當系統更了解玩家特質後，便開始推薦客製化付費方案、精準行銷。
如何進一步加強變現能力，藉由AI分析刺激玩家消費儲值，將成為其下半年發展的重要一環。
談到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），陳阿見顯得氣定神閒，畢竟在這個盡量「宅在家」的時刻，對於線上娛樂產業而言，反倒成為意外的助力。
責任編輯：張庭銉、林美欣
鈊象電子股份有限公司（International Games System）
成立： 1989年
負責人： 董事長李柯柱
核心業務： 遊戲機台、手機遊戲研發及營運
規模：950人
成績： 2019年營收達52.91億元、年成長率72.51%，同創歷史新高
2019年勝出原因： 公司營運轉型有成、手機遊戲營收大幅成長
5 禾聯碩液晶電視「俗又大碗」，毛利率為何還能年年高出同業2成？
一隻身著台灣黑熊裝、披著印有「HERAN」字樣紅色斗篷的人偶，一邊比讚、一邊說著「禾聯尚好」，這是本土家電品牌禾聯碩的吉祥物「熊HER」，台味十足。
或許你對「HERAN（禾聯）」的Logo印象不深，但全台過半汽車旅館都是採用禾聯碩液晶電視；走進大大小小的餐廳，也時常可見高掛在牆上的禾聯碩冷氣。
液晶電視與冷氣，正是禾聯碩創立以來的兩大利基產品，使得該公司自2016年起，EPS連續3年飆破10元；2019年毛利率達36.18％，整整高出對手一截，不僅是國內家電界的「股王」，更是「毛利之王」。
這一間只靠台灣內需市場，完全不做外銷生意的本土家電品牌，競爭力到底從何而來？
外銷虧損近3億，禾聯碩的「保守」是這樣來的
回首2002年禾聯碩成立之際，適逢液晶電視萌芽期，各路廠商興兵動眾，無不垂涎這塊大餅。面對未知領域，禾聯碩從零開始，一路磕磕絆絆地堅持了下來。
當時，禾聯碩的商業模式分兩類：一種是做自己的品牌商品，但只在「經銷通路」販售。另一種是OEM代工生產，客戶貼牌後，再推向「賣場」銷售，美國著名電氣設備公司西屋（Westinghouse）的台灣代理商太尹電化，是最重要的客戶之一。
原本貼牌生意風生水起，不料太尹電化卻在2007年突然倒閉，積欠禾聯碩近3億元債務。「這都刷新家電史上的欠帳紀錄了，對公司影響真的很大，也造成了非常非常大的轉變，」禾聯碩總經理林欽宏回憶。
面對危機突如其來，禾聯碩董事長蔡金土果斷決定接下爛攤子，將大批太尹電化的企畫、銷售人員及通路主管，納入自家公司旗下，並限期一個月處理剩餘庫存，開始做起貼近消費者的「賣場生意」。
儘管再度挑戰陌生領域，禾聯碩卻也順勢跨出建立品牌的第一步，市場能見度漸高，連帶推動冷氣銷售，品類也愈做愈細。如今，同樣是液晶電視和冷氣兩條產品線，合計已達500多種不同品項。
「我們從那時候起就很保守，退回來不做外銷了。」此後，工廠在台灣、倉庫在台灣、市場在台灣，使得禾聯碩從2003年SARS疫情、2008年金融風暴中全身而退。林欽宏笑著說，「有時危機真的就是轉機。」
為何主打中低價，卻還能保有高毛利率？
網路上不難見到「為什麼禾聯碩4K電視這麼便宜？」的相關文章。與日系品牌及其他國產品牌相比，禾聯碩鎖定中低價位帶的高性價比產品。
然而，售價較低，禾聯碩的毛利率何以年年高出同業10～20％？
「和他們的SKD（Semi Knock Down，半散裝料）產製模式有關；從中國引進半成品，台灣加工製造、組裝，善用兩岸成本差異，創造高毛利奇蹟，也為本地增加許多就業機會，」一位業界人士分析道。
但是，不像智慧型手機，消費者平均不出2年就汰換一次，電視和冷氣的產品生命周期更長，加上台灣家電市場早已飽和，促使禾聯碩找尋新的成長動能。
2015年，禾聯碩破天荒地跳脫原有市場，經營起全新產品線，包括冰箱、洗衣機及掃地機器人、空氣清淨機等200多項小家電。
「其實我們一直都想做，但若沒準備好，一口氣就推出那麼多產品線，只會分散自己的作戰實力。」林欽宏口中的「準備好了」，背後是費時整整超過10年的籌備。
如今，禾聯碩經銷商突破1,500家，搭上各大賣場、3C量費、網購平台等，通路多且廣，加上2018年中南部腹地1萬2,000坪的新倉庫落成，有更多空間可以存放商品、控管庫存，也讓禾聯碩在2019年5月正式從上櫃轉為上市公司。
「我們在液晶電視的市占率是全台灣第一，冷氣除了日立外，跟幾個日系品牌的差距也在拉小。」若要總結禾聯碩競爭力何在，無非是十年如一日，執著把一件事做好，待能量足夠強大，再乘勝出擊。
責任編輯：張庭銉、林美欣
禾聯碩股份有限公司（HERAN）
成立： 2002年
負責人： 董事長蔡金土
核心業務： 液晶電視、冷氣、冰箱等家電製造銷售
規模： 860人
成績： 2019年營收57.86億元，為近3年最高
2019年勝出原因： 新家電產品擴增，業績隨之成長
6 從粉領市場做到男人生意，又趁疫情挺進蛋黃區！寶雅為何老做「大家想不到的事」？
有「百貨類股王」稱號的寶雅，是近年來台灣零售界不容忽視的明星。
從2012年到2019年，寶雅的營收從約67億增長至158億元；每股盈餘（EPS）從4.75元飆漲到19.31元；門市則從74間擴充到目前的230間，在在反映了寶雅的成長動能。
平均店面坪數超過300坪、擁有4萬個SKU（最小存貨單位，常用於品項管理）的寶雅，主要客群為15～49歲的女性，透過「一站式購足」與「差異化商品」等模式，拉長消費者在店內的購物時間。
然而，品項數目多，也增加了物流管理的複雜度。為此，寶雅透過數位庫存管理系統及自建的物流中心，將自有倉儲配送率提升到100％，不但成功降低物流成本，也創造出超過4成的高毛利率。
為了擴大戰場，寶雅在2019年推出了兩項值得觀察的新策略：一個是開設新的五金百貨品牌「寶家」（POYAHOME），另一個是加速在台北都會區展店。
2019年8月，寶家在屏東正式開幕，要以「男人的寶雅」為名號，搶攻600億元的五金百貨商機。
「觀察寶雅有趣的是，你常會發現它在做一些大家想不到的事情。」CCIM不動產投資師王聖鴻說。
目前全台五金百貨的數量約1,300間，其中8成是獨立店，寶家的出現，顯然是想以連鎖店的形式，搶奪這塊大餅。而在集團經營穩健的時刻推出新品牌，也能讓股東對於新的營收動能有所期待。回推寶家消息剛公布的2019年3月初，寶雅股價就預先反映，上漲近15％。
針對寶雅選在屏東，開設第二品牌的首家門市，王聖鴻表示，一般開店很難想像會從一個不動產市場不熱絡的地方起家。不過，在五金需求方面，都會區的民眾可能會直接找專人處理，鄉鎮居民則傾向於自己動手修繕。
這個作法也與寶雅過往採行的「鄉村包圍都市」策略相仿，先讓寶家在地方站穩腳步，之後再往租金高的都會區發展。自台南發跡的寶雅，目前已在桃園為寶家承租了倉庫，做好進軍北部的準備，目標從現有的9家，到2020年底前開30家。
至於寶雅的本行美妝百貨，截至目前也已在加速展店，北部有89間門市，勝過南部81間。現在，寶雅持續推進，從都市外圍進入核心蛋黃區。
今年4月初，寶雅公告以每月180萬～212萬元的租金，搶下台北捷運忠孝復興站旁的精華地段，繼2019年開設忠孝明曜店後，在台北市東區再下一城。
寶雅曾表示，北部店面租金較高，他們多半會租用較便宜的地下室。如今一再挺進市區精華地段，除了說明寶雅懂得抓時機，挑在東區地價低、受疫情衝擊時搶進，更主要的目的是想提升品牌形象。
「寶雅向來以中南部為地盤，比較沒有新潮、高檔的形象，在東區設店，能加速品牌翻新，有很大的廣告效益。」王聖鴻說。
寶雅估計，平均4萬人就足以支撐一間店的客群，以台灣總人口2,300萬人，扣除山區等偏遠地區，約莫可開出400家店。若再加上購物中心內的店中店，寶雅認為全台美妝百貨的市場規模可容440家店。
寶家北移強碰特力屋，擁580萬會員做數位化
展望未來10年，目前擁有230家門市的寶雅，希望在2029年以前能再翻一番，吃下這整張大餅。而對寶雅來說，這並非不可能的挑戰。
首先，他們最大的對手美華泰，已在2020年3月宣布退出市場，使得寶雅在美妝品百貨界，有著88％壓倒性的市占率。其次，在物流方面，既有的南北兩座物流中心各可支援200家門市，等於未來400多家門市所需的物流能量，現在就已經準備好了。
面對下半年，寶雅的挑戰也不少。除了寶家揮軍北上，要與強敵特力屋正面對決以外，也要充分運用旗下580萬名的會員資料，推出自有支付工具POYA Pay，正式啟動數位轉型。
至於新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的疫情，是否對業績造成影響？現階段看來，由於防疫需求用品及新店面的收入挹注，今年第一季的合併營收約42億元，年比成長12.4％，創下單季新高；原本預估在今年度新增30家門市的計畫，也不受影響。
儘管冠狀病毒疫情對於實體零售的衝擊，短期內未見趨緩，王聖鴻認為，「寶雅是非常靈活的企業，他們懂得如何因應市場變動調整策略。」
責任編輯：張庭銉、林美欣
寶雅國際股份有限公司（POYA）
成立： 1997年
負責人： 董事長陳建造
核心業務： 美妝百貨、五金百貨
規模： 4,959人
成績： 2019年營收規模破150億元大關，為史上最高
2019年勝出原因： 展店速度穩健，新品牌「寶家」增添新營收動能
7 獲利年年創新高，上海商銀如何靠「穩」字打趴一堆金控？
有著逾百年歷史的上海商業儲蓄銀行，表面上是間中型規模、作風低調且沒有花俏產品的銀行，但是攤開歷年財報，表現絲毫不遜色於許多上市櫃金控。
可以從3個數字看起。根據央行資料，2019年每位上海商銀員工，平均替公司賺進631萬元（稅前淨利）；每股盈餘（EPS）高達3.5元，傲視所有同業；且稅後淨利197.2億元，創下歷史新高。
有別於其他金控集團，旗下涵蓋了銀行、壽險、證券等多元業務，上海商銀是一家純正的商業銀行，專注在企業金融服務。一家歷史超越整個世紀的老牌銀行，不但長期營運穩健，獲利還年年創新高，百年以來他們憑什麼脫穎而出？
「我們專注於鎖定優質企業客戶，定位非常清楚。」上海商銀總經理陳善忠一語點出了自家銀行的核心能耐。
1949年國共內戰後，上海商銀隨民國政府遷台，並於1965年正式復業。也因為這樣一段歷史，造就上海商銀的獨特之處：間接持有香港上海商業銀行（簡稱香港上海商銀）過半股權，而香港上海商銀又持有中國上海銀行3％股權。
因為橫跨兩岸三地的特殊三方銀行股權結構，讓上海商銀成為台灣第一家開辦國際金融業務分行（OBU）服務、對台商承作授信業務，以及開辦中國金融機構通匯業務的銀行，為企業金融服務打下穩固基礎。
也因此，上海商銀的主要獲利來源，除了企業客戶，還有一部分來自持股57％的香港上海商銀。
看好現金流深耕企金，以客戶為本賺得信任
因為多年服務兩岸中小企業客戶，上海商銀在數位轉型的第一步，就是將資源投入在「企業網銀」上，讓企業不必再「跑銀行」，只要上線就能完成所有資產管理操作。
跟消費金融相比，企業金融服務數位化程度不高。以一般企業融資為例，相關融資文件大多以書面加簽章為依據，加上許多中小企業內部系統規格不一，導致企業網銀市場接受度不高。
相較同業，上海商銀因為多年企金經驗，快速掌握流程設計上可能遇到的痛點。現在，幾乎所有企金需求，透過他們都能在線上完成，功能非常完整；陳善忠認為，因為布局得早，成為與同業競爭上的一大優勢。
企業金融通常涉及上下游廠商金流的應收帳款、應付帳款管理，或者買賣方的貿易融資，陳善忠也提及「企業網銀擁有大量現金流」，看好其中能帶來的商業價值，遠高於一般個人網銀。
提升個金服務比例，做一條龍精品服務
上海商銀的另一個特點，是不跟隨主流市場的穩健作風。
上海商銀董事長榮鴻慶對於風險非常重視，經營策略不輕易跟隨市場趨勢，他認為現金卡、衍生性金融商品風險極高，一直以來堅持不推。
陳善忠分析：「當然知道獲利很高，只是我們珍惜客戶，不想傷害他們。」以2005年的雙卡風暴為例，當時造成國內銀行稅前盈餘年減49.3％，上海商銀在穩健風格下，不僅避開風暴，盈餘還逆勢成長20.9％，成為得到客戶信任的關鍵。
2018年，上海商銀掛牌上市，創下華人金融史上唯一一家百年銀行公開上市紀錄；隔年10月，還完成了136.8億元增資。
上市後，為了回應市場、股東的期待，上海商銀在策略上有了轉變：依舊以企金為核心，但同步提升個人金融業務占比，兼顧財富管理、財務行銷及存匯等業務，朝發展多元服務轉型。
有別於台灣許多銀行的分行，主要以消費金融為主，企金則另闢在其他地點，上海商銀不採企金、消金分流，而是將分行轉型成具備「綜合功能」，任何服務都不偏廢，同時滿足消費一般消費者、企業兩端的需求。
擴張消金業務，並非要跟同業搶市，「我們要提供的是精品服務。」陳善忠解釋，本業企金還是專注的焦點，消金服務的主力則是鎖定企業員工，為他們提供優惠條件。這樣不但可以滿足企業客戶的營運需求，也能同時服務企業的員工，做到一站購足的金融產品與服務。
統一投顧董事長黎方國觀察，銀行股本身是一個內需產業，發展情況與央行、台灣的整體環境有關。以營收表現來說，金融股的特性相當多元，許多上市櫃金控有保險、證券等子公司，「它廣度可能夠，深度不一定夠」，也會有較多包袱。
上海商銀長年專注深耕商業銀行領域，穩健地經營，「而且老字號、老招牌了，獲利一直都很穩定，可以說是金融股的模範生。」黎方國說。
責任編輯：張庭銉、林美欣
上海商業儲蓄銀行（SCSB）
成立： 1915年
負責人： 董事長榮鴻慶，總經理陳善忠（首圖）
核心業務： 金融銀行
規模： 約2,611人
成績： 2019年稅後純益197.2億元新高，EPS達3.5元金融業第一
2019年勝出原因： 專注企業金融、布局消費金融服務轉型