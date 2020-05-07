短網址服務PicSee宣布獲得新台幣3,000萬的Pre-A輪募資，而他們並沒有滿足於單純的短網址服務，未來將朝更深度的MarTech領域前進。

上線4年，累計50億次點擊的知名短網址服務企業PicSee，於今（7）宣布完成Pre-A輪100萬美元（約新台幣3,000萬元）的募資。投資人包含Hive Ventures（蜂行資本）及國發天使基金。

PicSee預計將資金用於擴充工程師與行銷團隊，更專注於企業品牌功能、數據分析儀表板及拓展東南亞市場。

助企業品牌建短網址，蝦皮、淘寶台灣、台新、誠品都買單

短網址是行銷人不可或缺的工具，廣泛地應用於社群、數位廣告中，用來追蹤成效、改善排版。而PicSee甫推出一年內，就被周杰倫、黃明志、蔡阿嘎、這群人等知名創作者使用，也漸漸有企業客戶找上門。

PicSee共同創辦人暨執行長魏取向表示，企業用戶使用短網址服務的最大原因之一，就是資安問題：「這幾年網路詐騙猖獗，當顧客在簡訊或mail中收到一般的短網址很怕受騙，形成企業使用短網址服務的痛點。」

根據研究，使用品牌短網址可以提升點閱率30%以上。上圖為使用PicSee品牌短網址的知名企業及使用的網址。 PicSee

PicSee協助企業品牌用自己的網域建立短網址，各產業龍頭也紛紛買單。如蝦皮拍賣用 sho.pe作為短網址、淘寶台灣用tbao.tw、台新銀行用tsbk.tw 、第一銀行用firstbk.tw 都是PicSee的企業客戶。

建立企業的品牌短網址只是PicSee的第一步，PicSee另一位共同創辦人暨技術長吳振和分析：「傳統的分析工具只能知道顧客在網站中做了什麼，但PicSee打造的數據平台告訴行銷人他的粉絲也是誰的粉絲、會看什麼新聞、什麼網紅、什麼商品，甚至用數據找到與什麼品牌聯名會有不錯的效果。」

Hive Ventures的投資人李彥樞則說道：「PicSee雖然處於pre-revenue（尚未獲利）狀態，但同時擁有網紅與品牌數據，是網路時代數據被Google、Facebook壟斷的切入口，PicSee可以協助企業打開原本被社群大頭封鎖的數據黑箱，將行銷數據還給真正產出內容的作者。」

匯聚台灣優秀人才，到東南亞打群架

雖然目前新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊全球經濟，國內不少企業也受到影響。但因為在家工作、居家防疫的風潮影響，反而帶起更多網路使用量。

PicSee使用者以線上創作者、數位媒體、電商及品牌服務為主，也在疫情中抓住機會。吳振和說：「不只電商會把握宅經濟商機，也有很多實體店面正在轉型或加強網路行銷，希望透過網路接觸到不同客戶，直接將原本需要現場採購的商品轉向網路銷售。」

以2020年來說，PicSee網站台灣的使用量相較於年初成長超過60%。這樣的成長不僅反映在收到的數據，前來洽談的企業客戶也大幅增加。PicSee在今年初取消實體的業務，加強部署網路行銷團隊，讓所有的商務流程都可以在網路上完成。

PicSee也希望複製台灣的經驗，打造純雲端SaaS的服務模式拓展到全世界。過去2年，PicSee把在台灣推廣市場的成功經驗複製到東南亞，使越南、泰國的使用量都超過台灣。

魏取向說：「這次資金挹注，我們希望擴編開發與行銷團隊，加深企業端的數據分析，並在台灣市場打磨產品。」在數位市場中，速度是關鍵，PicSee希望能有更多的好手加入，並透過與台灣MarTech新創組成台灣戰隊，一起把台灣的軟實力推向東南亞7億人口的市場。

責任編輯：陳映璇