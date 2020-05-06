Airbnb預估2020年營收不到2019年一半，宣布決定裁員1,900人。

就連Airbnb也抵擋不了新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）帶來近乎一整季的營收衰退，Airbnb的執行長布萊恩・切斯基（Brian Chesky）向全球員工提到Airbnb營收的下滑，以及減少支出成本的必要，將裁員1,900人，占Airbnb全球7,500名員工的25.3%。

3月31日，布萊恩・切斯基才在公司內一場視訊會議中宣布，將提撥2.5億美元救援基金彌補房東因退房潮所損失的成本。現在卻宣布裁員，等同於宣告營運狀況真的十分不妙，也讓外界不得不為Airbnb今年IPO的計畫打上問號。

所有被遣散的員工將能保留手上的Apple筆電

Airbnb宣布裁員1,900人，連帶也讓內部許多產品部門進度擱置，包含運輸部門、製作電視影集的Airbnb Studios，以及營運奢華房源的Airbnb Luxe，看得出來Airbnb縮減的是各種實驗性或「非本業」的工作，將精力更集中在核心業務上。

被遣散的美國員工將獲得14周的薪資，年資每多一年將能再多領一周；美國境外的員工也將獲得最少14周的薪資，以及按年資比例增加的額外薪資。除此之外，在美國Airbnb將持續為員工承保12個月的健康保險，美國以外的地區將支付健保至2020年底。在員工認股方面也刪減掉時間限制，只要有權認股不限時間都將獲得所有權。

同時，Airbnb也為遣散的員工做好準備，將發布一個網站，幫助離開的員工找到新工作，遣散的員工可以在網站加入個人資料、履歷等，以供潛在雇主評估。 除之外還有4個月的職業過度與安置服務，更重要的是Airbnb允許所有員工離開時保留手上的Apple電腦。

儘管這是一條裁員1,900名員工的訊息，布萊恩・切斯基與公關團隊也的確相當懂得拉攏人心：「對於那些離開Airbnb的人，我真的很抱歉，這不是你們的錯，這個世界不會停止找尋你帶給Airbnb的素質與才華，是這些特性造就了Airbnb，我打從心底感謝你們，願意跟Airbnb分享這一切。」

Airbnb的財務狀況也許沒有想像中穩定

雖然Airbnb在疫情間大方地讓全球旅客取消預訂、全額退款，並提撥2.5億美元彌補房東損失，甚至向醫療人員免費提供10萬個住宿機會，但Airbnb的財務狀況也許沒有想像中的穩定，才會不得不裁員自救。

根據Airbnb的說法，2020年的收入預計將不到2019年的一半。在疫情期間，Airbnb也籌措了兩筆10億美元的資金，為公司在全球旅遊停滯期間維持現金流動。

3月一篇關於Airbnb 2019第四季財報表現的文章中，《Bloomberg》提到，Airbnb手中握有逾20億美元資金。就算加入新增2筆10億美元的資金，Airbnb的現金可能也在40億美元上下。若從《Business Insider》的預估，Airbnb每季開銷約7億美元來看，假設疫情遲遲沒有好轉，Airbnb將僅能支撐一年半的時間。

「沒人知道人們什麼時候能重返旅遊。」布萊恩・切斯基說，在那之前，活下去才是最重要的優先事項。

資料來源：《TechCrunch》、《Business Insider》、《Bloomberg》

責任編輯：陳映璇