滴滴總裁柳青在採訪中表示，核心網約車業務已經小幅盈利，但並未透露具體的盈利數據及指標。

5月7日消息，滴滴總裁柳青在CNBC的採訪中表示，滴滴的核心網約車業務已經小幅盈利，中國市場在逐步恢復，不過柳青並未透露具體的盈利數據及指標。

這是繼2019年2月之後，滴滴首次透露其財務情況。今年4月，滴滴CEO程維在滴滴戰略會上公佈了未來3年的戰略目標，但沒有發布任何關於2019年的財務數據。2019年2月，程維曾表示2018年全年虧損109億元人民幣，自2012年起從未盈利，6年累計虧損390億元人民幣（約台幣1,645億元）。

「雖然我們收取了一些抽成，但裡面絕大多數又以乘客補貼和司機補貼的形式返還了回去，所以滴滴一直在虧損。」程維在去年2月表示，2018年全年四季補貼金額共113億元人民幣。

除去本身的虧損，今年疫情對世界網約車業務都形成了衝擊。滴滴的海外競爭對手Lyft已在上個月宣布裁員982人，Uber取消了對2020年總預訂量和收入的業績預測，Grab則表示將限製成本。不過柳青表示，滴滴在中國的客流量已經回歸疫情前水平的60％－70％，為2月份最低點的5倍。

「我們的資產負債表非常強勁」，財務狀況看似不容樂觀，但柳青的採訪透露出滴滴並不缺錢的資訊，她表示滴滴目前沒有裁員或募資的計劃。據CNBC報導，滴滴已經從包括軟銀和豐田汽車在內的投資者中籌集超210億美元（約新台幣6,280億元）。

「我們認為，在所有人當中，我們可能是對這個行業投入和投資最多的」，柳青表示，該公司正在投資AI及自動駕駛汽車等領域。此前滴滴不僅收購了Uber中國，還投資了幾乎全球所有的網約車對手，如北美的Lyft、印度的Ola、東南亞的Grab、中東的Careem、歐洲的Taxify。

據滴滴出行國際事業部首席營運長仇廣宇透露，滴滴將著手開拓歐洲、中東、非洲等新市場，並收購支付公司。程維則在今年戰略會上定下目標，希望滴滴3年內實現全球每天服務1億單、中國全出行滲透率8％、全球月活躍用戶超8億。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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