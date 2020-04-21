40年代的汽車設計師塔克向美國三大車廠發起挑戰的故事，被拍成膾炙人口的電影，而他的創業歷程中，最大的缺憾就是：沒有好好找個律師。

《Tucker》是一部「創業學」的經典示範電影！

對於創業者要勇於追求「大」夢想，是個絕佳示範；創業者如何單憑一個想法就開始從募資到成功，是個絕佳示範；創業者認清「科技」、「產品」、「商業模式」、「企業價值」間具有巨大鴻溝，是個絕佳示範；創業者要具備什麼創業性格才能成功，是個絕佳示範；創業者遇到既有市場占有者的各種反撲，是個絕佳示範！

總之，創業這檔事，就是想個超酷的事情，弄到錢，做出很厲害的東西，再弄到更多錢，再做出更厲害的東西！

塔克的成功：永遠想前一步，永遠樂觀期望

獲利？那個不是重點！創業成功？在我認為，塔克的創業完全是「成功」了。不然怎麼定義成功？塔克就是個典型的成功創業家，永遠想前一步，永遠樂觀期望，也做出了讓投資者滿意、消費者滿意的產品。

從他想出「五年內我們的車會打敗三大車廠」的產品，這段前後的Pitch，其中讓人買單的熱情，詮釋出塔克代表的創辦人典型：樂觀主義、旺盛精力、自信心和偉大的抱負，創業者不能不學。

創業者該謹記，在Pitch時顯現的信心和熱情，永遠是打動人心讓投資人買單的關鍵。

新創投人，在Pitch時簡報的，除了計畫中的技術及商業邏輯，更是整個創業者本身的整體品質。

創業一定要知道的3件事

Tucker在雜誌上刊登車子的設計圖想法，後續收到超多信件詢問塔克汽車，代表他的「產品概念」打對了價值主張，發掘出潛在客戶，讓他一開始就確認打對了痛點。而在雜誌上刊登的Tucker Torpedo車型設計圖，根本就是現在眾籌平台上的示範影片和圖文文案，是眾籌商模的老祖宗。

創業者不能不學：吸睛、易懂的內容表達，能很快獲得消費者回饋，更可能在沒有產品時就預收到款項。

能將「預售」這種商業模式操作得當，也是Tucker不得了的成就。

在試圖募資做原型（Prototype）上塔克的策略是，先搞出一台prototype Tucker Torpedo車型去做road show，好向投資者銷售股票募更多資金來生產。這示範了Demo Day的原始雛形。

創業者不能不學：說服投資者的方式很多，但是如果產品是硬體，做出原型機是最能讓人買單的說服技巧。

創業者也該理解，在現實打造事業的過程中將會遇到各種意外狀況跟難題，唯有不斷想辦法解決。創業就是瞄準目標前進的過程中，一連串問題解決的過程。

而董事會把塔克支開去做長期的各地宣傳，暗地搞事，這也正完美示範了創辦人引進外部資金時，讓投資人過度介入經營的反面教材。

創業者不能不學：組織內鬥是讓公司無法成功的關鍵因素之一。不只投資人，經營團隊的內鬥也是創業失敗的排行榜上的前三名。

塔克的敗筆：缺少共同創業的律師二把手

但是塔克沒有找到能完全站在自己立場的「律師好幫手」，這點是他直接導致創業無法繼續的敗筆。在創業中，創業者需要有「理解你在做什麼」的律師幫忙把關，避免像電影中後來塔克改良的汽車，會被用合約、訴訟阻止他生產銷售。

當然法律內容過度複雜，創業者不是不能學，而是不該自己花時間學，應該集中精神創業！但是必須有專業人士負責把關：

合約需要有人嚴格審閱。 公司股權、公司架構需要有人協助規劃。 公司經營階層有人搞內亂，當然需要平亂。 商業模式合法性不能弄不清楚。 競爭對手各種法律打壓，要有人鎮得住。

創業家必定需要一個能幫忙創業的法律最佳二把手，就像我常說的：「找對人諮詢請益很重要，能夠幫助獲利，才是專業的商務律師！」

以社會崇尚的標準來看，塔克是個聰明的天才，但是個不夠精明的創業家。電影尾聲塔克說：「好點子才是關鍵」，而他想盡辦法大膽槓桿尋找資源執行打造汽車的實踐，代表了創業者盡情想像、不怕困難，克服逆境努力實踐的樣貌。

我在聽取創業家的募資簡報時，總是會鼓勵：「大膽作夢，犯錯學習，快速修正」 因為夠大膽才有可能突破現在的想像邊界，實際動手做了才知道跟想像的落差，小步快跑隨時跟上市場變動，就算成功率僅有5%的創業夢想，也能有機會得以實現。

《Tucker》是部真人實事的改編電影，最後的遺憾是，塔克若能好好的找個律師，幫他詳細審閱投資合約，提醒商務營運中需要注意的關鍵，那他的後勢絕對難以想像！但是他的成就，打造世界上第一輛具有主動轉向頭燈、美國第一輛標配安全帶、大膽採用符合流體力學車身造型、後置燃汽渦輪引擎的革命性創新車款，也成為現今古董車市場裡，極端搶手難得的夢幻名車。他讓產品發光、讓早期投資人開心、讓員工感到光榮，從這個角度來說，沒有人能說他的創業是失敗的！他的光芒，耀眼流傳。

商業是由夢想創造出價值的流程，而法律是最實際的程序演繹，空中樓閣終究要配合實際，創業者想要能繼續專心營運企業，只有讓法律協助商業才是完美的組合！

責任編輯：陳建鈞

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