矽谷著名創投 Andreessen Horowitz 的共同創辦人馬克·安德森從「國家重啟」的角度，建議美國企業在追求技術發展之際，也應兼顧基礎建設。

美國新冠肺炎疫情逐漸受到控制，從政府至民間企業、從政治人物到產業大佬，都在談論解除閉關後的「重啟」（reopen）工作，以期經濟活動早日復甦。在多位企業執行長高談「重啟」之時，而矽谷著名創投Andreessen Horowitz的共同創辦人馬克·安德森（Marc Andreessen）卻從「 國家重啟 」的角度，來討論如何將美國重新打造符合「美國夢」期待的國家。

安德森認為從最早中國發生新冠病毒大規模感染，乃至於歐洲國家地區所產生影響，均顯示此次新型冠狀病毒疫情的嚴重性。但被視為科技強國的美國在疫情初期，卻似乎不認為此次疫情將對國內造成衝擊，依然以「發生在他國疫情」的心態看待，導致此次疫情開始在美國境內擴大，才使得美國不得不正視新冠病毒疫情的嚴重性。

美國向來擁有豐富的醫療資源與高科技技術，但在此波疫情影響下，才發現實際可投入防疫的資源嚴重短缺，甚至各地區醫療單位需要用於留置病患的床位也面臨不足、必須向外援求助爭取足夠醫療必需品；此外，美國製造業的應變反應也不如預期，即便有高科技、自動化的技術，但面臨需要快速調整產線製造基本民生用品時，卻趕不上疫情蔓延的速度，無法滿足醫療單位或民生需求。

美國向來以高科技大國自居，尤其來自加州矽谷地區的科技大廠更是影響全球新創、科技、娛樂、製造等公司的發展，然而在此波疫情卻凸顯美國科技產業對突來的疫情，毫無快速調整產線協助防災的應變能力，因而發生進步的美國卻連防災基本需求的口罩、防護衣短缺的情形。

安德森的看法傾向認為美國長時間以來已經習慣投入更前瞻的科技技術發展，卻忽略必要的基礎建設及資源準備。例如大量產品生產線外移至勞工成本相對較低的中南美、中國與東南亞，造成不少在疫情間必要物資可能因為貨運影響，導致無法在近期內順利提供美國境內需求使用。

而在更多產線外移影響之下，雖然讓許多企業可藉由成本精簡境內自給自足能力高科技發展，卻似乎也讓美國境內自給自足能力相對減少。更諷刺的是，當美國境內災情更趨嚴重時，不少科技業者才慷慨宣布可藉由旗下產線資源協助製造防疫用口罩、醫療用防護衣，或是協助病患呼吸的呼吸設備，但 這背後是否有更大意圖是為了宣傳本身品牌形象 ，我們不得而知，但證明美國科技公司並非沒有能力作防疫準備，而是因為低估疫情嚴重性而錯失「提前部署」的機會。

安德森強調這些基礎建設並不需要投入前瞻科技， 政府與企業應該更慎重思考如何在這些基礎建設上重新站起 ，若僅只是希望恢復至原本發展模式，依然還是會面臨相同問題。尤其在諸多企業花費大筆投資在高科技產品研發，甚至部分企業因市值持續成長，連帶造成辦公室所在地區房價高漲，例如加州舊金山、聖荷西市區便因為越來越多科技公司進駐，導致住房成本逐年增加，同時也可能讓當地交通更容易發生堵塞，其他資源分配、過度開發等長遠影響更是不言而喻。

在美國與論熱列討論重啟、復工的情況下，安德森反而更加關注眼前所及的基礎建設，而非更創新的技術發展，或是更意想不到的高階科技應用。他認為，在此波疫情影響衝擊之下，美國更應該重新檢視本身不足，並且重新思考如何從更多的基礎建設中再次站起，進而塑造全新美國開拓能力，避免在過度投資發展高科技的情況下產生更大不足。

直到目前疫情開始出現趨緩，但在尚未完全平穩情況下，川普政府顯然急著要求各個企業復工，避免長時間停擺對經濟發展造成影響，因此讓不少公司行號開始發起重啟口號。

在美國目前一片討論復工指出的氣氛下，安德森指出美國企業更應該思考的是，如何善用先進的技術部署基礎建設投資，讓美國重新回到物質不匱乏、努力有回報的環境，而不是僅想著如何讓相關營運恢復至疫情影響之前狀態，畢竟疫情大規模的影響人們的工作、社交，進入「新常態」（new normal）之後的生活也不太可能與過去完全相同了。

資料來源：Andreessen Horowitz

責任編輯：蕭閔云