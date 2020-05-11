貿易戰、新冠肺炎等連番動盪，令中美關係降至低點，美國政府也開始與晶片業者Intel、台積電接洽，希望在美國設廠。

接踵而至的貿易戰、新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，中美兩國的關係不斷降溫，為避免在非常時刻受制於人，美國政府正在積極與Intel、台積電洽談，希望這兩位晶片巨頭能在美國設立廠房，

為了在生產成本上取得優勢，近幾十年來企業大舉湧向中國設廠，然而從貿易戰到武漢肺炎，連番動盪令許多企業開始意識到，不能將全部雞蛋放在「中國」這個籃子裡。

中美關係趨冷，欲將晶片生產迎回國內

美國政府也興起危機感，為確保先進晶片的製造不受中國干擾，正努力爭取晶片大廠從亞洲遠赴美國設廠。由於美國企業對台積電的依賴之深，蘋果A系列晶片也由台積電生產，白宮更是格外在意台積電的動向。

台積電持續在與美國商務部商討於美國設廠的事宜，對於這次的消息，仍維持過去的開放態度，發言人高孟華在聲明中提到，他們正積極對所有適合設廠的地點進行評估，美國也包含在內，但目前為止沒有任何更具體的計畫。

對於是否在美國設廠的議題，台積電維持過去一貫的開放態度，聲稱一切仍在評估當中。 shutterstock

有別於台積電不置可否的回應，Intel則表現出在美國新設廠房的熱烈態度，強調「非常認真」對待在美國新設廠房的議題。Intel目前在美國已擁有4座晶片廠，而計劃新設的這座廠房則圍繞在代工業務上。

事實上，4月底Intel執行長Bob Swan就致信美國國防部，聲稱公司願意與軍方合作，在美國設立一個晶片代工廠，「探索在美國營運晶片代工廠的可能性，符合美國及Intel最大利益，」由這座工廠出產的晶片，可能會用於戰鬥機、衛星等敏感的軍事設備上。

Intel政策及技術事務副總裁史拉特（Greg Slater）表示，「我們認為這是一個非常好的機會，不單時機好，對先進晶片的需求也較過去有顯著的成長，即使從商業角度來看也是如此。」

除了Intel和台積電以外，美國也有政府官員希望三星能在當地擴大晶片代工業務生產。

中美環境大不同，美國會怎麼祭出紅利吸引巨頭？

然而企業始終是逐利的，晶片巨頭在中國開設工廠，不僅人力、物力成本都較為低廉，經年累月形成的完整供應鏈，也並非三言兩語就能輕描淡寫帶過。 美國政府會如何祭出獎勵措施，吸引這些晶片巨頭在美設廠，以及如何扶持完整的供應鏈、生態系形成，很可能會是業者們是否點頭的關鍵。

產能近年來一直是Intel的弱項，要在環境、成本都較為不利的美國設代工廠競爭，恐怕不是那麼容易。 shutterstock

另外，Intel在量產上一直遭遇難坎，產能頻頻被客戶所詬病。去年11月底時，美國電腦大廠Dell及HP下修該年度的財報預測，並口徑一致地強調，其根本原因是Intel的產能短缺，Intel也曾為此發布公開信向各大客戶致歉。

產能原本就是Intel的短處，這也是過去在電腦處理器市場上，被AMD扳回一城的原因，要在環境、成本都較為不利的美國設立代工廠與其他業者競爭，除非政府的訂單就足以支撐廠房運作，否則長期營運上恐怕會面臨無數難關。

資料來源：Reuter、The Verge、Engadget

責任編輯：陳映璇