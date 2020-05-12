Twitter任命曾擔任Google AI和機器學習的首席科學家李飛飛為董事會成員，此舉也表示該公司越來越重視AI技術。

據外媒報導，美國當地時間周一，Twitter宣布任命史丹佛大學電腦科學教授、Google前副總裁李飛飛為董事會獨立董事，立即生效。此舉表明這家社交媒體公司越來越重視人工智慧（AI）技術。

李飛飛將為Twitter帶來巨大的AI影響力，該公司正在當前這個熱門技術領域爭奪人才，同時也帶來了許多伴隨著AI在科技行業中地位上升而引發的爭議。

史丹佛大學電腦科學教授李飛飛。 Stanford University School of Engineering

李飛飛之前曾擔任Google AI和機器學習的首席科學家，她的任命正值Twitter的AI工具面臨終極考驗的時刻，也就是監管圍繞新型冠狀病毒疫情和2020年美國總統選舉等話題的錯誤資訊。

李飛飛出生於中國北京，在成都長大，16歲隨父母移民美國，後考入普林斯頓大學學習物理，並在加州理工學院獲得博士學位。

最近幾周，Twitter宣布了幾項新政策和功能，旨在識別和刪除其平台上的誤導性資訊。但牛津大學研究人員4月份的一項分析發現，約59％的虛假告示仍然留在該網站上，而且沒有任何標籤提醒用戶可能存在虛假資訊。

目前還不清楚李飛飛是否會取代Twitter 10名董事會成員中的某人，亦或者作為第11名董事加入。今年3月，Twitter與激進對沖基金Elliot Management和私募股權公司銀湖合夥公司達成了一項協議，將這兩家公司的兩名新董事引入董事會。兩家公司當時表示，他們正在尋找更多獨立董事。

Twitter執行董事長奧米德·科爾德斯塔尼（Omid Kordestani）在聲明中表示：「隨著Twitter繼續利用技術改善我們的服務，實現我們的長期目標，憑藉在工程、電腦科學和AI方面無與倫比的專業知識，李飛飛為董事會帶來了新的視角。」

Twitter的股價在過去12個月裡下跌了19％，而標準普爾500指數則上漲了4.2％。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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