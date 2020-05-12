比特幣挖礦價格在今天迎來第三度的減半，在被疫情壟罩的動盪社會狀況下，密碼貨幣又會呈現怎樣的走勢？

儘管東京奧運已經因為新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）而推延，同樣4年一度的比特幣「挖礦獎勵減半」則沒有受到影響，這件密碼貨幣領域的大事，如期在今（12）凌晨時分正式上線。

這是比特幣推出至今第三次挖礦獎勵減半，也就是說從今天開始，當礦工獲得的比特幣，只有比特幣上線初期的8分之1左右。最初在一個資料塊中礦工們可獲得50比特幣的獎勵，而最近一次的減半則將之降低至6.25個比特幣。

由於獎勵減半會降低比特幣的產量，同時影響礦工們繼續投入挖礦的意欲，價格往往會在一定期間內大漲。首次獎勵減半後的一年內，比特幣在一年內價格成長90倍，一度達到1,180美元；第二次減半後一年內，價格也一度從600美元衝上2,800美元的高峰。

受到疫情影響，比特幣會漲還是跌？

這一次的減半則更為特殊，目前全球正受到武漢肺炎侵襲，市場變得更難以預料。而且與過去兩次減半時相比，密碼貨幣市場已經變得更為成熟，可能不會再輕易重複過去供應減少、價格上漲的簡單劇本。

全球因為疫情動盪的此刻，比特幣被認為像黃金一樣，是種價值儲存、避險重要工具。 shutterstock

邁入2020年以來，比特幣價格已經成長近40%，然而就在減半前夕， 上週日價格與高峰相比下滑超過10%，目前價格約8,714美元。

密碼貨幣數據平台Messari分析師沃金斯（Ryan Watkins）就認為，武漢肺炎帶來的經濟動盪，很可能是比特幣在獎勵減半後價格上漲的阻礙之一。

但也有看法認為，在社會動盪的此刻，加上各國紛紛實施量化寬鬆政策刺激經濟，比特幣反倒成為價值儲存及避險的最佳工具之一。例如數位資產管理公司Grayscale Investments透露，2020年第一季客戶投資金額超過5億美元，創下歷史新高。

獎勵減半後，專家：比特幣價格可能先降後升

比特幣智慧合約平台RSK開發機構IOV Labs執行長薩爾迪瓦（Diego Gutierrez Zaldivar）則聲稱，雖然供應減少會帶動比特幣價格上揚，更多樣的密碼貨幣產品可能仍有辦法在短時間內壓低價格，例如芝加哥商業交易所（CME）、芝加哥期權交易所（CBOE）在2017年12月推出的比特幣期貨。

全球最大密碼貨幣交易平台Binance執行長趙長鵬表示，雖然歷史情形不一定能預測未來走向，但人們對於價格走升的心理預期，仍會推動比特幣價格上漲，「由於生產比特幣的成本高出一倍，假如價格低於預期的數字，礦工們不會願意出售。」

有看法認為，獎勵減半後礦工們需要汰換設備，這可能導致比特幣價格短期內下滑。 shutterstock

數位資產投資平台CoinShares策略長德米爾斯（Meltem Demirors）則認為，短期內礦工們為了添購更新穎的挖礦設備，可能會選擇出清部份手頭上比特幣，導致減半後價格下滑。

不過就長期而言，德米爾斯仍看好比特幣價格成長，他相信未來12個月至18個月內，比特幣的價格與現在相比有顯著的成長。

投資公司Pantera給出的數字則更為樂觀，執行長莫爾黑德（Dan Morehead）預估，比特幣的高峰價格可能達到115,212美元，他坦承雖然這個數字聽起來很荒謬，但過去看現在的高價位時，其實也是一樣荒唐。

資料來源：Bloomberg、New York Times、Forbes

責任編輯：陳映璇