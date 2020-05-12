連年參加米蘭車展的機車大廠光陽（KYMCO），今年宣布不參加，是29年來首次缺席，三陽（SYM）也考量疫情關係，跟進不參展。

退展潮再起？一年一度位於義大利舉辦的米蘭國際車展（EICMA），預計於11月5日至8日展開，但受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊，陸續有車商宣佈退展，台灣機車大廠光陽、三陽今（12日）也宣佈不參加2020年EICMA米蘭車展。

這是光陽自1991年以來首度缺席，其他車廠包括BMW、KTM日前已宣佈不參加米蘭車展。

受疫情衝擊，光陽、三陽宣佈不參加米蘭車展

每年吸引超過50萬人次參加，全球最大機車展義大利米蘭車展EICMA，自1914年舉辦首屆至今，擁有逾100年的展覽歷史。

但今年受到疫情籠罩下，義大利也成為重災區，根據約翰霍普金斯大學疫情地圖12日統計，全球約28萬6513人死於武漢肺炎，確診病例來到419萬817人，義大利是繼美國、俄羅斯、西班牙、英國，累計確診人數位居全球第五高。

為了防疫，光陽開國內第一槍宣佈不參展，表示現階段疫情擴散帶給全世界的人們前所未有的挑戰。

光陽KYMCO過往都會在米蘭車展有新的發表，推出新款燃油車、電動機車。 光陽

光陽去年發表電動重機RevoNEX，董事長柯勝峯還在發表會上繞場一圈成為媒體焦點，光陽幾乎年年都會在米蘭車展有重磅發表，而今年受到疫情衝擊，光陽只能忍痛缺席2020年米蘭車展，主要考量到顧客及訪客的安全因素，而未來若有進一步資訊將透過KYMCO公司海內外官方網站公告。

三陽也表示，考量到疫情的關係今年不會參展，若米蘭車展仍如期舉辦實體展會，將會透過線上直播的方式發表新產品。

而BMW更早在4月初就宣佈不參展，奧地利機車製造商KTM也表示，現在全球摩托車生產都呈現停滯狀態，取消車展行程已是必然。不過至今米蘭車展官方EICMA尚未正式宣布延期或取消車展，但若陸續大廠宣佈退展，就不得不考量延期的可能性。

近來國內機車市場陷入衰退狀況，最新4月國內機車掛牌數達6.6萬輛，年減4.7%，其中電動機車單月掛牌數僅8,810，年減近13%，出現連四個月衰退，顯示受到疫情衝擊，機車市場也不容樂觀。

責任編輯：蕭閔云