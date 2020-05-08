特斯拉上海超級工廠無預警臨時關閉多天，傳出是因為電動車零件缺貨；與此同時，執行長馬斯克也宣布新款電動超跑Roadster將延後上市。

勞動節的連假結束後，特斯拉上海超級工廠傳出無預警臨時停工，未能如期於5月6日恢復營運，也令特斯拉在全球的電動車生產一度中斷。

知名財經媒體《彭博社》引述一位消息人士所言，中國勞動節連假原先只放到5月5日，預計在本週三上工的員工們，卻接獲指令要求他們暫時不必回去工廠，5月9日再重返崗位。

由於加州政府頒布的原地避難命令，特斯拉位於佛里蒙特的工廠從3月23日開始，便處於暫停營運狀態，無法進行生產。4月底時礙於美國疫情仍然嚴峻，原地避難命令將延長至5月底，政府這項決定也令特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在推特上抓狂PO文稱「解放美國」。

FREE AMERICA NOW — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

中國疫情消退較早，上海工廠在2月10日恢復營運，現在更是特斯拉唯一仍在運作的電動車工廠，因此特斯拉突如其來關閉工廠，也格外受到外界關注。

零組件斷供波及上海工廠運轉？特斯拉澄清：產線調整

中國媒體《36氪》宣稱，特斯拉之所以關閉上海工廠，是因為海外電動車零組件面臨缺貨，才不得不出此下策，這也是首次疫情逆向影響上海特斯拉工廠生產。除了電動車零件短缺外，《彭博社》的消息來源則聲稱，特斯拉因缺少生產設備的某個關鍵部件而遇上難坎。

上海超級工廠高度仰賴進口的電動車零組件，當地供應鏈占比並不高， 僅有30%左右零件是在中國生產，其餘得倚靠海外輸入 。例如負責生產電動車電池的內華達超級工廠就因疫情而暫停營運。

不過，特斯拉隨後出面澄清，聲稱工廠只是單純在連假期間調整及維護產線，所有工作都按照計畫進行，並非因為零組件短缺才暫時停工。

上海超級工廠是特斯拉第一個海外廠房，憑借這座1月才正式啟用的工廠，即使遭遇疫情危機，特斯拉依舊在2020年第一季繳出連續三季正成長的優質成績。

馬斯克對這座工廠也非常看重，前陣子的財報會議上，宣稱也將在當地生產新車款Model Y。目前該廠房也正在進行擴建，外界預估未來規模可能會成長一倍之多。

跑車、卡車都得延後上市，馬斯克：得先準備好「正餐」

在傳出上海工廠停工的同時，馬斯克才透露新款Roadster跑車可能要延期面市，至少得到2022年，甚至更晚時間才有機會交到消費者手中。馬斯克聲稱，「 跑車就像是甜點，在這之前我們得先準備好肉、馬鈴薯、青菜等其他東西。 」

馬斯克透露，特斯拉新款Roadster將因疫情而延後上市，預計最快也得等到2022年才有機會與民眾見面。 Twitter

馬斯克所說的「正餐」，包括提高Model Y的產能、柏林超級工廠啟用、上海超級工廠擴建、電動卡車Tesla Semi投產、電動皮卡車Cybertruck投產等多項任務。

原訂今年內交車的Tesla Semi，馬斯克已率先坦承無法達成計畫，他們必須先將重心放在提升Model 3及Model Y的產量上，預定明年才會邁入生產。

資料來源：Bloomberg、Reuter、Electrek

責任編輯：陳映璇