裕日車近年持續猛攻售後服務，2019年全年EPS衝上24.27元，大賺逾2個股本，穩坐汽車類股每股獲利王寶座，成為集團金雞母，他們高獲利的秘訣是什麼？

儘管裕隆集團在今年初公布的財報中，大舉認列2019年虧損244.65億元，並減資57.29億元，旗下的裕隆日產汽車（Nissan Taiwan，以下簡稱裕日車）銷售成績達標，全年EPS衝上24.27元，大賺逾2個股本，穩坐汽車類股每股獲利王寶座，也成為貢獻集團獲利的金雞母。

裕日車銷售的日產（NISSAN）汽車，由日本日產（Nissan）擔任技術母廠設計，在台灣由裕隆代工生產，屬於國產汽車品牌銷售公司，在全球車市一片不景氣之下，他們靠什麼業務發財？

布局東風日產供應鏈，投資中國大豐收

攤開裕日車2019年財報，年總營收324.99億元，稅後淨利72.82億元。其中，本業營業淨利達13.64億元，業外轉投資收益則高達77.48億元。

2003年，裕隆汽車推動重大變革，公司重組分割成立「裕日車」，由裕隆和日產分別持股60％和40％。這起企業分割案，也是台灣《企業併購法》公布施行後，第一個成功的經典案例。

之後，裕日車透過100％持股的子公司義展海外投資和孫公司義華大陸投資，布局中國市場，間接持有東風日產10％股權。

2019年，裕日車出售風神汽車、東風裕隆舊車置換、聯友科技3家中國的轉投資公司全數股份，轉增資代工廠廣州風神汽車，股權從40％增持至42.69％；而廣州風神對代工廠風神襄陽的持股，也從6％增加到68％。

由於廣州風神與風神襄陽兩車廠，正是東風日產兩大代工生產基地，也使得廣州風神成為貢獻裕日車業外收益最大來源，據其財報，每年光靠廣州風神一家車廠，就帶來55～62億元新台幣業外收入。

中國的市場快速成長，使得裕日車每年都認列許多銷售上的利益回饋，即使中國車市這一、兩年趨於低迷，但是日系品牌受到的衝擊相對較小。

一名熟悉裕日車的業內人士分析，東風日產長期穩定支持裕日車和裕隆集團的發展，從2003年至今，累計從中國匯回的現金約586億新台幣，提撥給股東的股利更高達510億元。

通過神秘客考驗，善盡售後服務打基礎

在本業上，為了追求好的新車銷售表現，裕日車近年來將重心放在打好服務體系的根基，提升顧客滿意度與忠誠度。

「裕日車花了很多資源，把車主服務滿意度、售後顧客滿意度，變成重要品牌經營策略。」業內人士這麼觀察。

2019年，裕日車拿下國際知名調查機構J.D. Power「台灣售後服務顧客滿意度（CSI）」調查非豪華車品牌亞軍；在此之前也曾多次奪下冠軍、亞軍。而要獲得J.D. Power獎項並不簡單，除了必須根據客戶回廠需求，隨時調整服務流程與內容，調查機構還會派出神秘客打分數。

雨季將屆，滂沱大雨常伴隨高溫悶熱，對於車主與愛車都是嚴苛的考驗。裕隆日產汽車推出健檢活動，包含總計35項車輛安全與項目檢查，提供車主下雨天行車安全保障。 裕日車

裕日車之所以將火力集中在此，不具名的國產車從業人員分析，這主要是因為過去被視為配角的維修服務體系，如今重要程度並不亞於業務體系。

首先，汽車賣出後，讓顧客持續回到售後服務體系，可以讓產業鏈價值延伸，拉長產品生命周期；其次是鞏固既有客戶數量，若顧客對服務滿意，日後選購車輛時，就有較大的機會再選購Nissan的車。

這項策略也確實奏效，根據2019年台灣車市銷售數據，NISSAN KICKS全年銷售1萬6,882台，僅次於TOYOTA的COROLLA ALTIS、RAV4，拿下年度銷售季軍寶座。

除了燃油車，裕日車也持續創新，去年引進Nissan純電動車款LEAF，由集團旗下的裕電能源負責建置充電設施，現階段以住家大樓、公有充電樁為主；今年目標預計完成高速公路休息站充電樁建置，讓車主免於無電可充的焦慮。同為裕隆集團旗下的格上租車推出「電動多元計程車SmartTaxi」車隊，也將導入LEAF。

LEAF的價格為150萬新台幣，是目前國內相對容易入手的電動車款，加上裕隆集團集合子公司資源推廣、布局充電設備，裕日車的下一步，將有機會替台灣電動車發展，打下關鍵基礎。

責任編輯：張庭銉

裕隆日產汽車總經理李振成曾任菲律賓NMPI（Nissan Motor Philippines Inc.）總經理，回到裕日車後，從協理、副總經理，到2017年4月接任總經理一職。 裕日車

裕隆日產汽車（Nissan Taiwan）

成立： 2003年

負責人： 總經理李振成

核心業務： 汽車工業

規模： 約430人

成績： 2019年全年EPS 24.27元，穩坐汽車類股每股獲利王寶座

2019年勝出原因： 中國轉投資公司廣州風神，貢獻高額獲利