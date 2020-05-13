台積電12日召開董事會，除核准配發今年第一季每股現金股利2.5元，同時也核准逾1600億資本預算，用在廠房與先進製程等，疫情之下台積衝刺的決心依舊。

儘管新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的疫情在全球看似逐步趨緩，包括歐洲、美國等大城市也都逐步解除封城的禁令，但對於各別產業的衝擊仍不停止，從4月份企業公布的財報中也能窺探一二。

晶圓代工龍頭台積電4月份營收為新台幣960億200萬元，雖然較去年同期增加28.5%，仍比3月份減少15.4%，主要受到行動裝置產品的需求疲弱所致，即便5G的佈建以及受到居家辦公帶動HPC（高效能運算）的需求提升，仍躲不過疫情衝擊、4月份營收跌破千億元大關。

今年第一季法說會上，台積電表示暫不因疫情衝擊的影響放緩技術開發的腳步，因此資本支出仍維持150-160億美金。而12日董事會也決議將核准資本預算約57億400萬美金（約新台幣1682億6820萬元）。 簡永昌攝影

董事會核准逾1,600億資本支出，升級先進製程

儘管如此，台積電在今年第一季法說會上仍宣布資本支出將維持去年規劃，150-160億美元（約新台幣4500～4800億元），顯見台積電仍看好接下來市場的表現以及5G、AI兩大成長動能仍在發酵中，對於先進製程研發的腳步也更不能停止。因此，在昨（12）日召開的董事會中也決議，將核准資本預算約57億400萬美金（約新台幣1682億6820萬元）。

該資本預算主要運用在廠房興建與廠務設施工程建置，以及升級先進製程產能，建置特殊製程產能，以及2020年第三季研發資本預算與經常性資本預算等使用。另外，也核准6,475萬美元（約新台幣19億1006萬元）的資本預算，用以支應2020年下半年之資本化租賃資產所需。

先進製程 時程規劃 技術 7奈米 2018年量產 FinFET架構 7奈米加強版（N7+） 2019年量產 FinFET架構＋EUV（極紫外光刻） 6奈米 預計2020年底量產 FinFET架構＋EUV（極紫外光刻） 5奈米 2020 Q2進入量產 FinFET架構＋EUV（極紫外光刻） 5奈米加強版（5nm Plus） 預計2021年量產 FinFET架構＋EUV（極紫外光刻） 3奈米 預計2021年試產、2022年量產 FinFET架構＋EUV（極紫外光刻）

第一季現金股利2.5元，發行600億公司債

董事會除決議核准資本支出外，也核准配發2020年第一季每股現金股利2.5元，其普通股配息基準日訂定為9月23日，除息交易日為9月17日，並在10月15日發放。同時也核准在國內市場募集無擔保普通公司債，資金額度不超過600億新台幣，用以支應產能擴充及/或污染防治相關支出之資金需求。

拔擢技術相關人員，3位資深副總各領風騷

除了股利、資本支出等決議外，董事會也決議擢昇研究發展組織技術發展副總經理侯永清博士為資深副總經理，如此一來台積電目前將有3位關於研究發展與技術發展方面的資深副總經理，另外兩位分別是羅唯仁與米玉傑。

侯永清是率領台積電打造出開放創新平台（OIP）設計生態系統的頭號人物，12日董事會上也被擢昇為研究發展組織技術發展副總經理。 翻攝台積電官網

侯永清畢業於紐約費城大學電機暨電腦工程博士，1997年加入台積電後，主要負責公司的設計技術與設計生態系統開發。1997-2007年間，侯永清建立台積電技術設計套件與參考流程的開發組織，同時也率領台積電打造開放創新平台（OIP）設計生態系統。

對台積電來說，OIP是一個完整的設計技術架構，台積電因為晶圓代工的身份能維持與客戶沒有競爭的關係，因此透過此一平台能從設計開始就與客戶攜手，台積電可以提供客戶更多技術上的協助，包括矽智財（IP）、設計生態系統合作夥伴等，協助客戶能設計出具有更好效能表現的產品。

相較米玉傑擁有成功開發7奈米、5奈米等先進技術的成功經驗，或協助台積電獲得全球超過1,500項專利的羅唯仁，侯永清在OIP上的貢獻也是台積電協助客戶達到新一代產品效能提升的另一條路徑。

責任編輯：陳映璇