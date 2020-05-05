專注於晶圓代工本業的台積電，不只持續精進先進製程，也能掌握各產業發展趨勢，成為蘋果、華為等企業優先合作的對象。

攤開台積電2019年的整體表現，不僅股價在雙首長劉德音、魏哲家帶領下，於創辦人張忠謀退休後的513天，站上300元大關，公司市值更一度突破8兆新台幣，超越迪士尼等不少全球知名大企業。

股價的攀高，也使得台積電2019全年度的營業額，寫下1兆699億元8,500萬元的歷史新高，稅後淨利為3,452.64億元，每股盈餘13.32元也創下歷史次高，僅次於2018年的13.55元。

當被問及台積電2019年憑什麼締造了歷史新高的營業額，分析師與熟知半導體的業界人士幾乎都給出了相同的答案： 領先對手三星、英特爾的製程技術含量，絕對是起了最關鍵作用的因素之一。

7奈米護城河發威，蘋果、華為搶下單

回顧2019年，台積電也不是一路順遂。先是上半年經歷了晶圓良率異常而報廢了上萬片晶片的晶圓瑕疵門事件、營收短少近5.5億美元（約合165億新台幣），後又面臨包括中美貿易戰在內的全球貿易競爭所帶來的外在威脅，都讓公司在營運及客戶夥伴關係的維繫上，遭遇挑戰。

台經院研究員劉佩真表示，去年第一季，台積電業績雖明顯衰退，但自第二季起就逐步改善；下半年的營運績效，更在全球半導體業一支獨秀，都要歸功於擴增7奈米產能，及5奈米導入時程的加速。

股神巴菲特曾提出「護城河理論」，認為企業競爭優勢應該像護城河一樣，為企業提供長久保障。

而先進製程，正是台積電的護城河。不但去年領先全球導入了EUV（極紫外光）微影技術的N7+（7奈米強效版）進入量產，今年投注在5奈米、3奈米的研發和設廠等資本支出，更達150～160億美元（約4,500～4,800億新台幣）、創下新高。面對市場在5G、人工智慧的發展和應用，都需要效能表現更佳的晶片，台積電領先的技術，順理成章成了華為、NVIDIA（輝達）、蘋果等公司選擇合作的對象。

台積電創辦人張忠謀於2018年6月5日宣布從台積電正式退休後，該公司由劉德音（圖右）與魏哲家（圖左）各擔任董事長及總裁一職，領導台積電站上亞洲最有價值企業。 本刊資料

站穩產業制高點，掌握市場趨勢與脈絡

憑藉著超越業界的技術加持，也讓台積電開創了不同於鴻海的「代工」模式，在產品定價上的話語權更大，創造更高的獲利。

劉佩真分析，台積電擁有技術領先和良率穩定的優勢，因此在同一個製程技術上的晶圓代工價格，比競爭對手高上許多；若採用的是獨步的先進製程，價格上就更為驚人。

另一位不願具名的半導體分析師則指出，台積電會依照每位客戶的需求及下訂數量，來給予不同的定價；同時客戶的交貨期、製程產能是否滿載等，也是影響價格的因素。然而，高於市場行情的定價策略，背後的運作機制究竟如何？

「台積電肯定會挑客戶！」一位熟悉半導體的業界人士說。台積電曾於年報內容中描述，他們每年都會持續評量與調查客戶，進一步了解其需求，作為後續調整服務的參考，以強化與客戶間的夥伴關係，「所以他要研究客戶是否有發展潛力啊！」

比起晶圓代工，台積電更像是客戶的市場趨勢顧問。 工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨

楊瑞臨指出，台積電由於其晶圓代工龍頭的特殊身分，因而位處產業的制高點，能透過與不同上下游討論狀況，掌握各產業發展趨勢，全方位了解市場未來動態。對內，不僅可以更精確地找到先進製程技術的潛在客戶；對外，則能給予客戶更充分的資訊進行布局，達到雙贏。

更重要的是，台積電也會為了滿足客戶的需求，去發展新的技術。去年，專精於晶圓代工的台積電，完成了首顆3D IC封裝技術，就被認為是為了滿足蘋果新世代處理器的需求，導入5奈米以下先進製程，並且為了未來整合人工智慧晶片與新型記憶體的異質晶片做準備。

展望2020年，分析師普遍認為，美國對華為的政策，仍將左右台積電的營運表現。劉德音也表示，美政府的政策將對產業帶來影響，盼能有所避免。

魏哲家曾說，「台積電要做大家的晶圓代工。」而要贏得合作夥伴的信任，不單是技術上持續領先，更要與客戶一同成長，這正是台積電能屢創高獲利的秘密武器。

在今年4月法說會上，台積電也首度公布了3奈米的量產時程，預計2022下半年進入量產，專注於先進製程的研發腳步，不曾止息。

台積電憑藉著超越業界的技術，開創了不同於鴻海的「代工」模式，在產品定價上的話語權更大，創造更高獲利。 簡永昌攝影

台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）

成立： 1987年

負責人： 董事長劉德音、總裁魏哲家

核心業務： 晶圓代工半導體

規模： 全球約5萬人

成績： 2019年營業額達1兆699億元，連續10年創新高

2019年勝出原因： 導入EUV技術的N7+進入量產，為市場第一位，成為5G、AI需求的客戶下單首選