美國數家肉品工廠因員工染疫而暫停營運，長期與美國肉品貿易往來頻繁的台灣，會因此受到影響嗎？

近期美國境內Smithfield、Tyson等大型肉品工廠傳出因員工感染新冠肺炎而關閉營運，Smithfield總裁兼執行長肯尼思·馬克·沙利文（Kenneth Marc Sullivan）表示，未來勢必造成美國肉品供應鏈的威脅。然而，長期與美國肉品貿易往來頻繁的台灣，豬肉自給率近9成，牛肉仍有其他替代性進口選擇，短期雖不會對肉品供需造成衝擊，但業者仍須保持警戒！

新冠肺炎疫情衝擊全球產業供應鏈，在美國各州陸續關閉餐廳及酒吧，讓餐飲業首當其衝受到劇烈衝擊後，近期美國境內Smithfield、Tyson等大型肉品工廠也傳出因員工感染新冠肺炎而關閉營運，更使得這股衝擊力道擴及整個肉品供應鏈。

美國肉品大廠陸續傳出員工染疫！

美國最大豬肉生產商Smithfield位於南達科他州的豬肉加工廠，證實共有240名員工感染新冠肺炎後，2020年4月12日隨即宣布無限期關閉，據悉該工廠的豬肉產量約佔美國全境4～5％。

而美國最大肉品公司Tyson在這波疫情下，也未能倖免，其於愛荷華州哥倫布城的一處豬肉工廠，近期同樣爆發20名員工染上新冠肺炎，2020年4月6日Tyson也發出了官方聲明，表示於當週開始暫停該工廠的營運。

此外，世界最大肉品製造商JBS不僅因疫情緣故在4月7日關閉位於賓夕法尼亞州的牛肉工廠，在科羅拉多州的牛肉工廠也在爆發50名員工確診後、於4月13日宣布關閉該廠。

工廠關閉不僅影響員工生計，還對產業鏈帶來衝擊

作為擁有6000多名員工、該社區最大雇主的JBS，在公告中特別強調，將竭盡心力協助遏止病毒傳播，並於工廠端關閉期間照常支付員工薪資。

但除了關廠影響員工生計外，工廠停止生產也會衝擊到上游原料供應、以及下游消費端的採購。Smithfield總裁兼首席執行長肯尼思·馬克· 沙利文（Kenneth Marc Sullivan）出面表示「近期除了該工廠的關閉，越來越多的肉類加工廠也暫停營運，未來勢必造成美國肉品供應鏈的威脅。當工廠停止運轉，影響的不僅是零售業的庫存量，對於畜牧業農民更會帶來災難性的衝擊，因為牲畜將無處可送。」

而Tyson在官方聲明中則表示，會將原先計劃生產的牲畜轉移至周遭地區其他工廠進行處理，以最大程度降低衝擊影響。

美國肉品供應鏈若中斷，會不會影響台灣肉品供應鏈？

然而，長期與美國肉品貿易往來頻繁的台灣，在這事件下會否受到衝擊？

美國肉類出口協會駐華辦事處處長吳秋衡表示，以台灣民眾習慣的蛋白質攝取來源「豬肉」來說，台灣自給率近90％，意即可高度的自給自足，為此在這波事件下並不會有顯著的衝擊影響。但根據農委會2018年糧食供需年報統計，台灣牛肉自給率約4.5％，多數仍依賴美國、紐澳進口。以2019年進口總重13.3萬噸的冷藏、冷凍牛肉產品中，48.4％是由美國輸入，其次澳洲輸入約佔21.5％，因此相對於豬肉，牛肉供需恐較易受國際貿易情勢影響，也是後續需要密切注意的。

但農委會防檢局也表示，以目前的現況來說，與台灣進行肉品貿易往來的國家眾多，其產品替代性相對較高，即使美國肉品出口量下降，仍有其他國家可作為替代性的進口選擇，為此並不會對台灣肉品供需造成立即衝擊。

飲食產業業者須警惕，外部盤點供應、內部加強防疫

然而，儘管目前尚未有任何研究證實新型冠狀病毒會透過食物進行傳播，且美國肉品供應的影響仍未影響台灣市場供需，但此事件所造成的衝擊也值得台灣飲食產業業者謹惕，除了應落實人員防疫及考量排班分流，以避免內部群聚感染外，也應重新審視自身原料供應鏈，多尋找備用的替代方案，以穩定自身貨源、避免因疫情持續擴大而造成的斷鏈危機！

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：食力