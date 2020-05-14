PChome發布今年第一季成績單，在疫情帶動宅經濟的影響之下，營收創下第一季同期新高歷史紀錄。配合政府紓困專案，也讓商店街申請店家成長3成。

台灣電子商務集團網路家庭PChome近期發布2019年第一季財報，營收為106.8億元，較去年同期成長16.05%，創下第一季同期新高歷史紀錄，合併營業淨利為1.45億元，是去年同期的2倍以上，EPS 0.88元。

在今年第一季，實體通路買氣明顯轉移至線上購物，消費板塊轉移驅動。因此，PChome指出，旗下B2C網購除了持續保持3C產品於全市場通路的領先地位，非3C產品如日用及生活用品銷售表現亦相當亮眼，法人指出營收占比拉至32%，第一季成功拓展年輕女性市場，帶動女性會員人數持續攀升，是業績成長關鍵。

同時，PChome旗下C2C交易市集的微型店家和個人賣家數量快速增長，帶來更多的成交機會，且實體店鋪大量轉向網路經營的趨勢增加，開店平台加碼提供線上線下整合之解決方案，攜手各縣市政府共同振興數位轉型。

配合政府紓困轉型e專案，帶動商店街申請店家成長3成

由於受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，經濟部公告「經濟部推動零售業上架電商服務方案補助作業要點」，編列1億元經費，預計補助1,000家零售業者，每家最高補助上限10萬元。

受到疫情帶動宅經濟影響，讓PChome 24h的日用品、食品、電玩等品項訂單飆升。 PChome 24h購物

在今年第一季，PChome商店街也推出「紓困轉型e專案」網路開店振興計畫，補助商家前6個月免收成交費，力挺全台中小企業共同度過此次衝擊。紓困轉型e專案包括開店費用補助、銷售成交補助、到系統教育訓練等，降低店家進入網路銷售市場門檻和成本。相關方案推出期間詢問度激增1倍，申請參加專案店家數相較同期成長3成，成功協助店家整合線上線下全通路，延續銷售動能攀升。

受到疫情影響，露天拍賣第一季也表現亮眼，隨著過年以及實體買氣轉移至線上等因素，相關商品搜尋量、成交金額持續成長，生活居家用品異軍突起，且企業遠距上班相關3C影音商品銷量大幅提升。

露天拍賣與美國eBay以及日本Rakuten海外代購服務美妝品銷量成長超過6成，整體營運不受外界影響而穩定成長。露天拍賣第一季再強化AI大數據開發與應用，優化現有個人化推薦、關鍵字廣告等服務，提升商品與買家的媒合力，促使交易量持續成長。

在PChome 24h方面，也受惠於宅經濟衝高買氣，以日用品、食品、電玩等品項訂單飆升，促動3月訂單數創下歷年同期單月新高，帶動業績逆勢成長。

根據PChome觀察，Pi拍錢包的前三大交易通路類別為：便利商店、縣市停車繳費及網路購物。 蔡仁譯攝影

Pi拍錢包持續擴大合作通路，Q1交易數量成長1.7倍

為深耕會員服務，PChome在過去幾年積極佈局Pi拍錢包行動支付服務。也陸續與玉山銀行合作推出了玉山Pi拍錢包信用卡以及Pi拍兔Debit卡。

目前Pi拍錢包已累積近90萬會員、18萬個通路點，今年更延長指定通路加碼回饋，推升第一季整體交易筆數較去年同期成長超過1.7倍。根據PChome觀察，Pi拍錢包的前三大交易通路類別為：便利商店、縣市停車繳費及網路購物，並以30-39歲上班族為主力消費族群。

在今年第一季，Pi拍錢包陸續新增3C家電、百貨、影城、時尚購物平台等合作通路，像是全國電子、傑昇通信、喜樂時代影城、順發3C、美麗華百樂園、ATT集團、MiTCH等。

儘管首季成績單亮眼，法人對PChome能否重回2016年獲利高峰仍相當保守，提出兩大關注點，首先是2016年時PChome毛利率仍有16%，現在則相對偏低，需要看能否拉高毛利率，其次是商店街、支付連及Pi業務虧損是否減少。

法人粗估商店街、支付連及Pi業務2019年合計虧損達2.17億元，2020年雖商店街在營收成長將達損益兩平，但支付連及Pi業務要增加行銷預算提高使用率，預估虧損在2.2億元左右。

責任編輯：蕭閔云