在獲得卡牌遊戲《符文大地傳說》代理權，且順利推上雙平台第一的位置後，台哥大宣佈再獲得Riot Games射擊遊戲《VALORANT》的台灣代理權。

台灣大哥大在獲得Riot Games新推出的卡牌遊戲《符文大地傳說》代理權後，趁勝追擊於今（14）宣布獲得Riot Games全新開發的射擊遊戲《VALORANT》（特戰英豪）台灣區代理權。

《VALORANT》是Riot Games進軍第一人稱射擊遊戲的首款新作，雖然目前尚未上市，但已引起眾多玩家注意。同時，這也將是台灣大旗下代理的第一款電競射擊遊戲。

繼《符文大地傳說》後，台哥大再獲Riot遊戲代理權

《特戰英豪》的玩法介於《CS:GO》與《鬥陣特攻》之間，尚未正式上市已相當引人注目。 台灣大哥大

獲得Riot Games卡牌遊戲《符文大地傳說》代理權後，台哥大順利推動其於5月1日正式上線，也創下手機雙平台（iOS、Android）遊戲類排行榜第一個佳績。

同時，台灣大也積極與Riot Games洽談合作，順利取得《VALORANT》的台灣代理權。

《VALORANT》在國外封測時，就受到玩家高度的評價，更在直播平台Twitch的同時觀看人數超過《英雄聯盟》，也讓台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君表示：「對此款遊戲充滿信心，也是台灣大佈局電競遊戲，甚至未來進軍各種遊戲領域的強心針。」

Riot Games 10年計畫一步步落成

2019年是Riot Games的10週年，在慶祝10週年的同時，Riot Games一口氣宣布推出卡牌遊戲《符文大地傳說》、《VALORANT》（當時尚未有遊戲名稱，代號為Project A）以及《英雄聯盟：聯盟戰棋》等。讓一直以來僅有一款遊戲《英雄聯盟》的Riot Games對得起名稱中的複數S。

目前看來各個遊戲台灣地區的代理權有些不同，《英雄聯盟》由Garena代理；《符文大地傳說》、《VALORANT》傳說則由台灣大哥大獲得台灣區代理權；《英雄聯盟：聯盟戰棋》PC版本綁定《英雄聯盟》主程式，手機版在今年3月於國際推出，但是東南亞地區（包含台港澳）卻必須延至今年秋季才會推出，目前消息將是由Riot Games直營。

比起紛亂的代理權，確定的是Riot Games的野心相當大，在10週年宣布推出多款遊戲後，僅一年的時間就開始正式上市。《符文大地傳說》雖然拿下雙平台第一的成績，但在遊玩性上稍微複雜，從Twitch的實況人數來看並沒有想像中的爆紅。

不過，《VALORANT》就不一樣，儘管仍在封測，就有相當大的討論聲量，在多個時段Twitch觀眾數量也穩定超過10萬人，相當令人期待正式發佈後的成績。

但不要忘記暴雪所推出的射擊遊戲《鬥陣特攻》，也在相當短的時間內刮起驚人旋風，現在卻顯得名氣有些衰退，在Twitch上的觀眾數量僅破萬人。

責任編輯：陳映璇