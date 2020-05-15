公開演講前一天，黃仁勳錄了一段影片上傳社群媒體。從自家烤箱端出一整盤處理器，如今揭曉是最新一代A100 GPU，究竟有何過人之處？

受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的影響，原訂今年3月要登場的NVIDIA年度活動GTC 2020也被迫延期到5月、並改以線上的方式舉行。

NVIDIA在GTC2020活動中，公布最新一代、採用NVIDIA Ampere架構的處理器：NVIDIA A100 GPU。 NVIDIA提供

此次最大亮點莫過於NVIDIA端出全新一代GPU處理器：NVIDIA A100 GPU，不僅是採用了NVIDIA Ampere的架構，更整合了人工智慧（AI）訓練與推論，也同時可以滿足資料分析、科學運算與雲端繪圖等應用，也因為效能運算表現大幅提升，對於接下來協助醫療產業在尋找疫情解方上也很有幫助。

疫情之下，黃仁勳發現了什麼機會

GTC 2020活動前夕，NVIDIA執行長黃仁勳先與全球媒體進行對話，因為美國仍有不少城市依舊維持封城，因此他打趣地說：「我已經有80天沒有剪頭髮了，GTC演講可能你們都會認不出我來。」

黃仁勳表示，疫情對於各產業帶來程度不一的影響。對於NVIDIA來說則是一個展現他們解決運算問題能力的表現時刻。 James Huang 攝影

「不過這場疫情卻是NVIDIA的一個好機會，」收起玩笑話，黃仁勳話鋒一轉很肯定地表示。雖不能否認疫情對航空業、汽車工業帶來了負面衝擊，不過對NVIDIA來說卻是有正面的影響。

黃仁勳提到NVIDIA不僅是一個致力於加速運算的企業、也是一個建構大型電腦去解決一般電腦所無法處理的問題的企業，因此受到疫情而帶動的遠距工作、電腦需求或遊戲等，都會加速資料中心或圖像運算的需求，而這都是NVIDIA能著墨的領域，NVIDIA A100 GPU的問世正是一個解方。

台積電7奈米加持，新一代處理器有何強項？

A100 GPU採用了台積電7奈米的製程工藝，是目前採用7奈米中最大的處理器。

這顆GPU比起前一代的AI效能表現提升了約20倍，高效能運算也有約2.5倍的進步，因此不管是資料分析、科學運算或是雲端繪圖等應用都沒有問題；也因為效能表現的提升，讓A100 GPU在資訊的吞吐量能比過去有更好的表現、負荷更大量的內容，因此應用在資料中心上也能相對節省建置的成本，對於企業而言可說是一舉兩得。

目前以A100 GPU所打造的新一代AI超級電腦系統DGX A100已經出貨，第一筆訂單就是美國能源部（DOE）的阿貢國家實驗室（Argonne National Laboratory）。

看上NVIDIA A100 GPU擁有比前一代AI效能表現提升了約20倍的優勢，阿貢國家實驗室成了第一筆訂單客戶，該實驗室將以A100 GPU打造的新一代AI超級電腦系統DGX A100，來加速研發新冠肺炎的疫苗。 NVIDIA提供

阿貢國家實驗室運算、環境與生命科學副主任Rick Stevens表示，他們將透過新一代AI超級電腦系統DGX A100，協助找出武漢肺炎的治療方式與疫苗。Rick Stevens也補充到，DGX A100的加入能讓過去需要花上數年時間的運算在數個月或是幾天內完成，疫情的疫苗生產的進程也將會加速。

不只提供硬體，用軟體幫客戶打造全方位解決方案

另外，黃仁勳也特別強調軟體（Software）的重要性，NVIDIA不僅提供客戶硬體的需求，透過軟體的協助也能加速企業的技術發展。包括提供給醫療保健使用的Clara、電信業使用的Aerial或是機器人使用的isaac等，最主要是協助各別領域的開發人員可以節省基礎建設開發的時間成本，當NVIDIA提供了心臟（GPU）跟架構（軟體）以後，產業只需要把肉填進去，就能加速GPU在運算上的表現了。

因此以Clara為例，醫療產業端在擁有了GPU跟Clara這個平台以後，開發人員只需要將醫院內部的資料導入進去後，就能讓GPU去協助運算，由AI提供給醫生在診斷上的建議。

這次的疫情中也讓黃仁勳看到資料中心因為雲端運算與AI的強大趨勢，正在進行結構性的轉變。

黃仁勳認為未來我們將更依賴資料中心，而GPU的運算角色也將大幅提升，並且配合更好的網路環境以及GPU內部的傳輸連結表現，讓運算的效能能有提升。 shutterstock

他提到，過去我們是仰賴CPU，現在我們正透過CPU與GPU來協助並加速運算的發展；而未來、當資料量越來越龐大的時候，雖然仍少不了CPU的協助，但是GPU的角色會越來越吃重，而且內部的連接與高速的網路需求將會是之後GPU在處理海量資料運算表現重要的幫助。