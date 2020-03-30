遠距上班催出筆電商機，觀察3C電商PChome網站，華碩、宏碁及微星各有不少筆電機種缺貨，其中微星在電競筆電、創作者機種都缺很大。

「最近推遠距上班，我們創作者筆電賣到缺貨，需求太旺，我們會努力產出，我們的策略就是先做電競，再來創作者，最後跨入商務筆電。」身為台灣大型電競品牌，微星董事長徐祥27日告訴投資人微星的品牌長期策略。

遠距辦公、居家隔離人口大增，工作類型筆電買氣強強滾，直擊台灣最大3C電商PChome網站，華碩、宏碁及微星各有不少筆電機種缺貨，但其中以微星缺貨程度最大，綜觀各機種過半已經售罄，大大的「到貨再通知」告示貼出，台灣筆電4月缺貨效應是否擴大值得觀察。

微星舉行2020年第一次法說，疫情及展望是兩大受專注重點。 微星

遠距工作偏好大尺寸、獨顯筆電，微星缺很大

觀察PChome網站，雙A筆電品牌中，華碩入門電競筆電X系列及Zenbook UX系列已有缺貨，宏碁熱銷電競筆電Predator Helios 300有獨顯及Core i7處理器，目前已經銷售一空，微星則不論是電競筆電或創作者機種，約有一半款式貼出紅字賣完。

分析這一波賣到缺貨主力機種，以15.6吋以上大螢幕及獨立顯示卡為主，顯示這波在家工作者需求並不以最低價為訴求，主流價位在4~5萬元之間。

「舊的（產品）幾乎庫存！大概是宅經濟，雲端辦公及學習需求提升，我們還在努力追趕滿足需求中。」微星執行長江勝昌說

筆電是成熟型3C，為什麼還會缺貨？一方面是肺炎疫情使中國工廠延遲復工，另一方面，4~5月包含AMD、Intel、Nvidia都有新品上市，業者忙於生產新品，但既有成熟舊系列賣到缺貨，造成雙邊都得趕工。

遠距工作因為需要長時間看螢幕或開視訊，商用型筆電需求夯，圖為華碩商用筆電ProArt StudioBook 17 (H700)。 攝影/林晉加 © Shopping Design

到3月份，微星昆山筆電廠已恢復7到8成產能，人力也足夠，但「小料」不足，比方一些連接線或是電感被動元件不夠，導致電腦組裝廠趕工調度變得十分複雜；電競顯示器需求也大增，但面板供給同樣挑戰多，微星只能盡力讓工廠加速，彌補低水位庫存。

即便生產趕得上，「物流變慢」，也讓熱銷機補貨速度不如預期，江勝昌說。

鎖定商用市場，2020年新模具拚命開

不只是搶這波遠距工作需求，微星早在2年前就投入創作者電腦及周邊開發，甚至是投資高比例研發資源在商用機模具開發上，「一套模具就要好幾千萬元，雖然費用支出成長，但對我們生意展望有非常正面幫助。」徐祥說。

2017年曲面顯示器市場還很小，但2019年微星顯示器年成長200%。 王郁倫攝影

過去微星靠電競玩家捧場，但針對工作需求開發的「創作者」筆電，連續三年銷售成長，2018年這類新品營收佔比仍僅10%，2019年來到10~15%，2020年創作者筆電銷售業績已經達2成，「我們成功吸引到18~30歲新客戶，未來創作者筆電希望能做進私人雲、AI、專門行業別應用上。」江勝昌說。

不只是筆電，微星全系列產品線包括顯示卡、顯示器也積極瞄準創作者需求，「我們新筆電會針對商務人士設計，陸續供貨，這（商務機）將是未來重要動能。桌上電腦創作者系列也銷售不錯。」徐祥說。

AMD、Intel、Nvidia新品連發，缺貨舒緩

時間進入第二季，一連串電腦新品緊鑼密鼓進入生產節奏。

包括AMD的Ryzen 9 4900H 筆電APU正在生產中，為配合4月15日Intel的第十代處理器（代號Comet Lake H）發表，新機搭載Nvidia RTX 20 Super系列顯示卡，微星也正緊鑼密鼓趕工生產創作者筆記型電腦同步發表。

英特爾近期在筆電跟桌機陸續有新品上市。 翻攝網路

4月30日Intel將發表最新桌上電腦處理器Comet Lake S系列處理器，傳最高核心數上看10核，為配合英特爾5月上市計畫，微星3月最後一週也開始催促工廠生產支援的Z490主機板，粗估是海運出貨，AMD下半年也將推出Zen 3架構處理器，Intel的Tiger Lake也將推出，新品較勁讓市場相當熱鬧。

由於新品上市連發，微星預估第一季營收、獲利年減10%，第二季則營收與毛利率都將回升，目前看起來兩大陣營CPU供貨也相當充裕。

責任編輯：陳映璇