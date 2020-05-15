台積電宣布將有意赴美建設第二座晶圓廠，將落腳亞利桑那州並投資120億美元，採用5奈米製程技術生產半導體晶片，預計2024年開始量產。

台積電於今（15）日宣布赴美設立先進晶圓廠。在多次盛傳台積電將赴美設廠後，台積電15日官方證實，在與美國政府及亞利桑那州的共同理解和其支持下，有意於美國興建且營運一座奈米先進晶圓廠，而這將會是繼華盛頓州卡馬斯市後，台積電在美國的第二個生產基地。

知名半導體產業評論家陸行之昨（14）日在個人部落格上提出反對台積電赴美設廠的3大不利之處。

赴美設5奈米廠，台積電投入3,600億生產

台積電指出，這座晶圓廠將採用台積電的5奈米製程技術生產半導體晶片，規劃月產能為2萬片晶圓，將直接創造超過1,600個高科技專業工作機會，並間接創造半導體產業生態系統中上千個工作機會。該晶圓廠將於2021年動工，支出約120億美元（約合3,600億新台幣），並於2024年開始量產，比美國媒體預測的2023年期限要稍晚一點。

台積電認為，這次的設廠對於美國半導體生態系統來說具有重要的策略性意義，它使具業界領先地位的美國公司能於美國境內生產其最先進的半導體產品，同時又能受惠於台積電及其生態系統的地理鄰近性。

美國政府力邀台積電、英特爾等半導體大廠赴美生產晶片，不僅是因為中美貿易戰的關係，新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）引發半導體產業可能斷鏈的危機，也加速了美國政府要強化半導體供應鏈自主的實力，同時也希望能藉此打壓中國在半導體業的發展。

助美強化半導體自主實力，專家點出3個不利因素

過去台積電董事長劉德音與總裁魏哲家在多次的公開場合中，都明確地表示一直都有赴美設廠的考慮，只是需要針對客戶需求、建置成本等各面向的考量，才能做出決定。如今台積電赴美設廠的動作看來已經拍定，或將有機會爭取更多美國客戶的訂單。

陸行之認為，台積電赴美設廠將有3個挑戰要克服，分別是產業供應鏈、人力素質以及先進製程是否適合在海外生產，這些都考驗著兩位雙首長的智慧。 簡永昌攝影

然而對於台積電赴美設廠的動作，陸行之曾列出3點反對原因。

第一，美國市場並沒有半導體下游的封裝、測試等產業鏈，對於將來晶圓處理完成後還要花費大筆運費送往他處組裝感到遲疑。

第二，美國人工的素質是否能滿足台積電晶圓代工所需要的效率，以及是否能24小時、一天三班的輪班工作及研發技術，也是一大考驗。

第三，若台積電赴美生產的是核心技術，除了對於台灣半導體未來發展前景有所疑慮外，若未來有重大事件發生在台積電身上時，美國政府只要顧到台積電美國廠就好，所以把所有美國客戶當人質還是需要的，要台積電千萬別上當。

如今台積電確定將赴美設廠、並以5奈米先進製程為主，這將可能碰到陸行之所提出的第三點反對原因，台積電要如何解決也考驗著雙首長的智慧。陸行之也在15號上午於個人臉書發表對於此一赴美設廠動作的觀點，他表示2024年亞利桑那州廠才要量產5奈米，就目前台積電來說，5奈米的時程是今年Q2進入量產，3奈米則預計2022年進入量產，2024年台積電的製程可能已經來到3奈米的下一代，因此他認為「樣板廠」的感覺比較重。不過台積電的「地緣策略家」必爭之地還不只這樁。

地緣策略家之爭再起，台積電下一步受關注

除了有美國力邀赴美設廠外，日方也積極邀請台積電及英特爾赴日設廠，以目前日本在半導體上游市場包括光阻劑、蝕刻氣體等晶片設備與材料都屬於世界一流的表現，若能有如台積電這樣的重量級成員加入，也能強化日本半導體的生態系統，同時也是確保半導體產業鏈的自主性。

張忠謀的地緣策略家之說在武漢肺炎後又再次掀起波瀾，如今台積電選擇赴美設廠，對於以華為為主的大陸市場該如何應付，也是接下來的難題與挑戰。 簡永昌攝影

自台積電創辦人張忠謀提出「地緣策略家」說以後，這個難題就一直不停圍繞著台積電，尤其在武漢肺炎衝擊產業鏈的情況下，更加速了此一現象的發展。台經院分析師劉佩真曾針對台積電如果赴美設廠一事，解讀是對美國示好的一種方法，但在以華為為主的中國市場，及以蘋果為主的美國市場，台積電要如何拿捏當中的權衡，並做到如魏哲家所說：「做大家的晶圓代工廠」，種種難題都還在後頭。

責任編輯：蕭閔云