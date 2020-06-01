面對世紀病毒，全球頂尖的生醫實驗室投入疫苗研發。新創公司 Kiipo 擎寶科技開發初研究者友善的雲端資料處理平台PhsiyoQ，做生醫研究者最強後盾。

面對難以控制的世紀病毒，全球頂尖的生物醫療實驗室都全心投入疫苗研發的製程。

在過去生醫研究者常常必須面對許多嚴苛的考驗，要搜集敏感的人體生物數據，從招募受試者、開發適合的穿戴式研究設備到資料的搜集與彙整都充滿挑戰。

新創公司 Kiipo 擎寶科技，開發出研究者友善的雲端資料處理平台——PhysioQ，透過技術解決生醫研究者的困擾，讓研究者能夠以更低成本，即時獲取有用的研究數據資料。也試圖降低公民參與科學研究的門檻，讓人們可以自由運用自己的身體數據參與科學研究進行。

改變世界第一步：打造衣索比亞首個緊急醫療救護系統（EMS）

Kiipo 共同創辦人彭擎（Chris）在波士頓出生、成長，並於加拿大麥基爾大學（McGill University）主修程式設計，求學期間，因深感從小到大花費巨額的學費卻始終沒有對社會有所貢獻，因此毅然決定前往泰國擔任六個月的國際志工，談起這段經歷Chris侃侃地說道：「過去我花了十幾萬美金在學歷上，但覺得能做的事情很有限，我去泰國想做些不同事，但一個人能改變的仍然有限。」

左起：梅喬登(Jordan)、Kiipo 共同創辦人彭擎(Chris Peng) Kiipo

直到 2014 年，彭擎接受加拿大同窗梅喬登的邀請，共同前往衣索比亞協助 Nordic Medical Centre 開發當地第一個緊急醫療救護系統（Emergency Medical Service, EMS），「在去非洲之前，我回到台灣加入 hTC 研發團隊，從那邊開始學習怎麼做一個產品，也見識到台灣在技術及人才的實力。」彭擎提到，帶著於 hTC 汲取到的嶄新能量，他投入非洲醫療救護系統的建置。

Nordic Medical Centre 早在 2013 年便已經創立，雖然有相關的醫護設備、醫療資院，但過去衣索比亞沒有緊急救護系統，一但出了車禍要則需飛到肯亞進行手術，車禍率死亡率高達99%。「 2013 年創立醫院時，希望透過增加醫護人手進行緊急救護，但後來發現最大的問題是沒有像台灣的 119，因此梅喬登問我能否用科技的方式解決這個問題。」 當時抱有為世界盡一己之力理想的彭擎很快就答應了邀請，他以類似 Uber 叫車服務的概念，透過GPS追蹤定位，讓醫院配備的救護車、救護人員能找到傷患所在地、將傷患帶進醫院，當地的非營利組織、醫療機構可以付費加入系統以維持營運。

圖為緊急救護系統（Emergency Medical System,EMS） Kiipo

2015 年，完整參與線上救護系統建置的彭擎感受到創業對他的吸引力，決心回台創立自己的公司，「我們用過去的經驗當作 Prototype（產品原型），在 2015 年創立了Kiipo。」他提到，自己希望以科技實踐普惠醫療的願景，打造完善的醫療生態系。

「選擇將總部設在台灣的原因在於，過去在 hTC 擔任產品設計實習生的經驗，讓我對台灣的程式開發的人才、社群與資源印象深刻。」Chris進一步解釋，Kiipo 到目前為止都是一個非投資的新創公司，一切的資金來源都仰賴自己，因此在台灣創業的成本與在矽谷相比相對低廉，這也是很重要的原因之一。

深入醫療研究者工作情境，提供最貼心的解決方案

彭擎的父親彭仲康教授為哈佛醫學院教授，亦是知名生醫工程專家，其主持「動態生醫指標中心」是全世界頂尖的非線性生醫訊號分析團隊。在創業初期，Kiipo和華為與哈佛醫學院合作，做健康手環的線上數據搜集，也在這個專案的過程中，讓Kiipo對生醫研究者的需求有敏銳的洞察。

「要做長期的研究會遇到兩個問題：把資料從終端設備拉出來、追蹤管理受測者。」 彭擎表示對一般醫療研究者來說，想要從既有的穿戴式設備中提取資料，他們並不具備相應的程式能力，然而要使用自己開發研究設備的研究軟體卻又十分昂貴，現有的研究軟體Validic一年要價15,000美金。

針對上述兩項痛點，Kiipo 開發出 PhysioQ 平台，主打比 Netflix 月費還便宜，希望能讓研究者以更低成本獲取研究數據。「我們不改變他做研究的方式，只是讓他從招募受測者、選擇設備的選項變得更多。」PhysioQ 能夠從很多不同的穿戴式設備中蒐集資料，受試者只要下載PhysioQ的App，就能允許研究者從自己本來習慣使用的穿戴式裝置提取數據，讓數據搜集的工程可以線上完成。

目前PhysioQ 的合作夥伴有做運動心電圖、手環品牌Polar，日前更宣布將與穿戴式裝置與戶外用品的領導品牌Garmin合作。「Garmin的產品本來就很多人用，現在他們可以直接選擇加入研究計畫中。」

PhysioQ 使用AWS公有雲服務，確保資料以安全的方式在平台上傳遞。除此之外，為避免濫用人體試驗、生物數據，針對人體測試的相關醫療研究有非常嚴謹的人體試驗審查委員會(Institutional Review Board, IRB)規範，而 PhysioQ 已經通過相關審核，讓研究者更加省心省力，毋須擔憂透過PhysioQ 所收集的數據有觸犯研究倫理的可能。

PhysioQ解決研究者通點，提供專案管理加數據搜集平台 取自官網

抗疫作戰——以家庭為單位管理，確保家人健康無虞

目前 COVID-19疫情肆虐全球，除了影響Kiipo原先的產品發布計畫，也讓Kiipo推出一項新的服務——Neo，「看到很多我們care的人都非常忙碌、疲倦，我們還想幫更多忙。」

全美醫療資源緊繃的嚴峻情況下，民眾只能自己在家做好健康管理，Kiipo在既有的PhysioQ 架構上稍做修改，讓家庭成員可以共享彼此的身體健康數據，「我們最能幫忙的就是讓大家在家裡就能安心，你擔心爸媽、爺爺奶奶，你在app上看得到他/她的資訊，就不用出去找他。」

透過分散式集結資料，Kiipo 讓研究者、參與者都能夠用更低的門檻，為醫療研究推進貢獻一己之力，而 Neo 中收集的個人資料，也可能成為疫情期間全美最大的生物數據資料庫。

創業快問快答

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

2020年3月，PhysioQ 攜手哈佛醫學院與研究者，使用穿戴式設備，對波士頓的COVID-19患感染者進行居家監測。協助醫護資源使用效率最大化。 2016年4月，Kiipo設立了衣索比亞首個緊急醫療救護系統（Emergency Medical Service, EMS），至今服務超過1萬名衣索比亞民眾。 受邀到聯合國非洲經濟委員會、非洲聯盟、聯合國難民署、社會企業世界論壇演講，談科技如何平衡區域發展，及對世界帶來正向影響力。

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

像Tesla 一樣的或是私人（非投資）公司 接下來最重要的目標是協助解決 COVID-19疫情，我們正在透過PhysioQ建立開放的COVID-19資料庫，協助研究者監測與分析疫情。

Q：要達到下一步目標，團隊目前缺乏的資源是？

時間與解決問題的資源。

團隊資訊

公司名稱：Kiipo擎寶科技

成立時間：2016/4/14

產品名稱：PhysioQ

上線時間：2020/4/1

官方網站｜Facebook｜新創資料庫