和碩連續六年營收破兆元，2019年更創下歷史新高，和碩董座童子賢為激勵員工再奪桂冠，開出績效需比5家對手更厲害條件。

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖年度致股東報告精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

和碩擬配發4.5元股息，相當配發百億元現金（編按：董事會通過配息117.48億元）給股東，對留才也不手軟，宣佈將發行限制員工權利新股6萬張，相當市價10.92億元股票，但員工想要領到必須符合四條件，而五大產業對手都是參考「假想敵」。

若想參考這家兆元級企業如何激勵並同時要求員工，限制股票發放方式或許可以窺見一二。和碩表示，公司整體績效必須「同時」達成每股盈餘（EPS）及股東權益報酬率（ROE）要求。

1.EPS必須前三年平均值高於同業（也是三年平均）

2.ROE近三年平均必須高於同業平均

3.同業指鴻海、廣達、英業達、緯創、仁寶五家

4.補充強調EPS是合併損益表的基本每股盈餘，ROE為個別財報或合併財報中淨利/股東權益總額，合併或個別財報，任一達成均可。

員工的部分條件，是個人績效需滿一年年資，第一年考績B以上，沒有違反法令及誠信廉潔保密承諾，工作規則及服務協議、商業道德行為守則等可分25%。第二年如上述條件可得25%。以此類推，分四年領完。

而為鼓舞和碩繼續向前，隨全球進入5G元年，和碩董事長童子賢表示，預期相關應用及終端連網裝置需求都將大幅增加，中長期將帶動消費性電子產品受惠新品，通訊產品受惠新技術發展，將各有一波成長機會。

隨佈局車用電子時間已久，童子賢預估車用電子產業今年會持續成長，資訊產品則因消費性機種之產業能見度較低，故預計呈現下滑趨勢。

童子賢說，和碩將致力於以現有產能爭取生產效益較高的產品組合，並透過更精準的人力規劃、原物料管理及成本控制，拉升整體產能利用率及獲利，而因應中美貿易戰後續可能帶來的不確定性，和碩將持續產能分散計畫，提供客戶多元的生產基地選擇。

以下為童子賢致股東營業報告書重點精華：

回顧2019年國際政經情勢，隨著中美貿易爭端持續延燒，不但減緩製造業及貿易活動，全球供應鏈版圖亦逐漸重組，呈現多變格局。全球貿易保護主義抬頭，新地緣政治風險升溫，以及新興市場經濟表現疲弱等因素，使整體景氣走緩，為全球經濟成長帶來負面影響。

展望2020年，在中美雙方已簽署第一階段貿易協議下，其貿易緊張情勢可望暫獲緩解，各主要經濟體實施貨幣寬鬆政策以刺激經濟，預期能帶動新興市場及開發中經濟體表現，惟中美貿易協商後續發展、地緣政治紛爭、重大公共衛生疫情等，仍為全球金融市場及經濟前景帶來不確定性，需再觀察所可能產生之影響。

面對變化多端的經營環境，和碩集團積極調整產能，並透過適當的資源配置及成本控制管理，於2019年創下合併營收歷史新高，全年獲利亦較前一年度成長。

2019年度，和碩全年合併營收為13,663 億元，較2018年之13,400 億元增加 263 億元，年成長 2.0%，毛利率為 3.3%，歸屬母公司業主之稅後淨利為 193 億元，較2018年之 111 億增加約 82 億元，每股稅後盈餘為 7.40 元。

2019年合併營收創下歷史新高，主要受惠於資訊新產品之挹注，以及通訊產品需求優於預期，且在淡旺季產能利用率較為穩定，人力規劃及原物料管理精實，製造成本達到有效控管之下，亦提升生產效率及獲利能力。

2019年通訊產品之營收比重仍為三大類產品之首，且三大類產品之營收比重與2018年相當。

因應 5G 時代來臨，和碩持續深化 5G 技術研發實力，強化在移動裝置、網路通訊、智慧家庭裝置、車用電子及智慧車聯系統等相關產品的策略佈局。在全球 5G基礎建設布署加速之下，和碩 5G 相關網通產品，也預計陸續完成專案試產與客戶認證。

隨著 5G 提供新興商業模式的發展機會，企業專用網路為國際 5G 應用發展趨勢之一，和碩已準備好積極參與 5G 垂直應用場域實驗，進行 5G 專用網路應用之技術實證(PoC)與商業實證(PoB)，加速推動 5G 垂直應用相關技術研發與產品設計發展。

此外，隨智慧車聯網商機崛起，和碩將憑藉深耕汽車電子多年經驗，並結合電子電機核心技術及自動化生產能力，持續拓展客戶及產品範疇。在營運方面，為降低中美貿易紛爭對區域性製造活動所帶來影響，和碩已積極調整全球製造布局，增加回台投資，並延伸製造版圖至東南亞。未來將配合客戶需求，持續調整集團產能規劃，優化供應鏈管理，為中長期發展尋找更具競爭力之新生產基地。

同時，和碩期望透過持續的自動化提升、適當的資源配置及成本控制管理，拉升整體產能利用率及獲利能力。

隨著 5G 技術的進程，相關應用及終端連網裝置需求大幅增加，預期中長期將帶動消費性電子產品及通訊產品另一波成長機會。展望2020年，消費性電子產品在物聯網產業逐漸成熟及連網速度增進之下，客戶將陸續發表新產品機種，其出貨動能將會漸漸提升；通訊產品則預期受惠於新技術的發展，可望刺激終端需求。

另車用電子相關產品，也隨主要客戶銷售量逐漸穩定，預期出貨量將持續成長；而資訊產品則因消費性機種之產業能見度較低，故預計呈現下滑趨勢。惟今年年初爆發新型冠狀病毒，疫情於短時間內由單一區域擴散至全球，使企業人力規劃及整體供應鏈受到影響，中長期須更謹慎觀察終端消費需求的變化，即時因應調整。

整體而言，和碩將致力於依現有產能爭取生產效益較高的產品組合，並透過更精準的人力規劃、原物料管理及成本控制，拉升整體產能利用率及獲利，而因應中美貿易戰後續可能帶來的不確定性，和碩將持續產能分散計畫，提供客戶多元的生產基地選擇，降低貿易紛爭所帶來的影響。

責任編輯：陳映璇