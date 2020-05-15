輔仁大學附設醫院、經濟部與新創公司小智研發聯合發表全球首間「MAC模組化病房」，能在24小時內組裝出加護病房、一般病房或隔離病房。

隔離病房也能超前佈署！輔仁大學附設醫院、經濟部與新創公司小智研發今（15日）聯合發表全球首間「MAC模組化病房」 （Modular Adaptable Convertible，可轉換模組），能在24小時內組裝出各類型病房 （加護病房、一般病房或隔離病房），並能依使用需求交互轉換。

曾用寶特瓶打造花博「環生方舟」，小智研發再推醫療作品

小智研發的模組化病房由再生材質組裝而成。 小智研發

負責設計病房的小智研發公司，擁有15年再生材料升級經驗，過去曾用回收寶特瓶打造出花博流行館內的「環生方舟」，聲名大噪。2019年，他們完成1,300萬美元A輪融資，獲得美商中經合集團、新加坡淡馬錫控股 （Temasek Holdings）旗下蘭亭投資國際 （Pavilion Capital International Pte Ltd）資金。

小智研發共同創辦人暨執行長黃謙智表示，這是公司首次切入醫療領域，設計出來的模組化病房共有4項特色：

卡扣設計 。專屬卡扣組裝設計，能在短時間內運輸至所需地點或空間，甚至在停車場、球場體育館等戶外環境做為一般病房使用。

模組化病房結合紫外線自動清潔系統，能有效隔絕99%細菌和病毒。 小智研發

防疫使用 。新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎） 突顯出醫療負壓系統的重要性，尤其負壓緩衝前室能為醫護減少感染風險。模組病房的PET牆面板材，將可回收鋁和奈米材料噴塗於板材，結合紫外線自動清潔系統，能有效隔絕99%細菌和病毒。

設計與環保 。歐、美各國因疫情嚴重，在短時間內建置大量負壓隔離病房，未來可能成為閒置資源，模組化病房使用再生材料、再製建材，可減少浪費情況，轉換成一般病房使用。

減壓環境 。考量隔離病患的身體和心理健康，採用燈光和吸音板材搭配具有美感的視覺設計，減少患者的心理壓力，協助加速復原。

模組化病房台灣上線，朝歐、美推廣

小智研發的模組化病房可用空運移動、卡車拖著走。 小智研發

輔仁大學校長江漢聲指出，輔大附醫成立兩年多，還有一些病房沒有蓋完，本來是要蓋高齡友善病房，後來想想為什麼不做模組病房，反而更能因應彈性任務需求。

「疫情讓我們知道人類的不足，儘管準備再多也不夠。」衛福部長陳時中在致詞時指出，台灣能持續對抗新興傳染病，過程中感受到的壓力其實有幫助，大家會試圖透過技術創新，來讓社會不斷進步。

江漢聲表示，模組化病房從發想到執行儘花一個多月時間，若未來能結合更多智慧化裝置，將更有優勢，看好海外市場需求，目前已透過合作夥伴在美國、歐洲推廣。

責任編輯：陳映璇