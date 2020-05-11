榮民之家，在全台擁有16間安養機構，截至今年3月底為止，供開設8,538床，並連續5年服務超過3.5萬就養人次，是國內最大的安養機構。

台灣將在2026年進入「超高齡社會」，20%人口會超過65歲。為了減少照護人力負擔、提高長照效率，國內最大的安養機構榮民之家今（11日）天宣布與工研院簽訂合作備忘錄，目標藉由各種科技設備，在短期建立預防跌倒指標，再逐步打造衰弱、住院預測模型與本土化的失智模型，最終執行精準照護。

退輔會旗下榮民之家，在全台擁有16間安養機構，截至今年3月底為止，供開設8,538床，並連續5年服務超過3.5萬就養人次，是國內最大的安養機構。榮家與榮民總醫院的密切合作，也讓他們與其他民間安養機構不同，擁有豐沛的醫療後勤能量。

工研院院長劉文雄表示，美國新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的確診人數有10%來自長照機構，死亡人數中也有三分之一來自長照，顯示銀髮族照護需要格外重視。此次與退輔會的全面合作，主要希望透過科技減輕照護負擔、提昇效率，做到讓照顧、被照顧的人都快樂。

榮民之家全台有16間安養機構，平均每年服務3.5萬人次。 退輔會

榮民之家想做什麼？

工研院副院長彭裕民指出，與榮民之家的合作規劃可分成三個階段：

短期，鎖定跌倒、ADL（Activities of Daily Living, 日常活動 ）劣化等照護品質指標，提供風險預測評估與早期預警。

中期，導入語意辨識機器學習技術，萃取疾病史、照護、社工紀律與病歷，建立衰弱與失智照護路徑優化模型。

長期，則是透過步態偵測、環境安全、睡眠品質等科技照護解決方案，協助榮家提供精準照護服務。

實際上，工研院已在新竹的示範場域中建置幾項系統方案。如全身型步態分析系統，可了解銀髮族的衰退程度；照護機器人提供語音辨識功能，方便長輩口頭呼叫救助。加上睡眠姿勢、呼吸、心跳等數據監測，工研院認為，在與榮家長期合作後，有機會發展出一套適合台灣與華人社會的科技照護系統。

退輔會主委馮世寬笑說，他自己是當上國防部長後，才知道台灣的民間廠商有如此多的科技技術與資源都被國外鎖定。透過這次合作，希望台灣的長者能在不久後享有更好的照護品質。

責任編輯：蕭閔云