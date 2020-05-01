零接觸防疫平台有三大優點：降低醫療人員與患者感染風險、24小時遠距溝通、醫療整合戰情室，能即時掌握心律、呼吸、體溫。

根據統計，醫護人員每天平均在病房接觸病人約12-15次，執行給藥、填寫護理記錄、量測生理數據等任務；若要進入隔離病房，甚至得花20分鐘時間穿上防護衣，從上述診察行為推算，要照顧病人，護理人員一天要花近5小時「穿上」防護衣好進入隔離病房，無異耗損醫護人員最重要的治療任務。

面對新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的高傳染力，要如何降低照護團隊的被傳染風險，並提高醫療效率，「零接觸式防疫平台」可能是有效解方。

北醫附醫將有30間類負壓病房導入零接觸防疫科技平台。 吳元熙攝影

臺北醫學大學附設醫院1日攜手工研院服務系統科技中心、瑞得康科技、傳世科技、台灣微軟、宏碁資訊等團隊，宣布將在院內約30間類負壓（隔離）病房中導入零接觸防疫平台。

北醫附醫指出，零接觸防疫平台有3大優點：

1. 非接觸平台--降低醫療人員與患者感染風險

2. 24小時遠距互動醫療--提高照護效率

3. 醫療整合戰情室--即時掌握心律、呼吸、體溫、離床等生理資訊

除了病房內自動監測數據，系統能在護理站做到數據警示、自動判斷異常。 吳元熙攝影

防疫病房內建置了離床感測器、體溫偵測器、心律偵測攝影機、視訊攝影機等設備，能在患者臥床休息時自動記錄生理數據變化，照護團隊無須進入病房，可自動量測病人心律、呼吸、體溫，血壓與血氧濃度等5項生理數據、影像及檢驗結果均自動彙整、判讀。若有異常，系統第一時間會發出警示，即時數據會顯示在護理站的「病人動態儀表板」上，並整合患者的檢驗報告及影像，讓醫病之間可透過視訊系統互動。

零接觸防疫平台亦整合患者病歷與檢驗影像。 吳元熙攝影

北醫附醫院長陳瑞杰表示，30張防疫病床只是起點，長期目標是讓院內800張病床都能從「減接觸」邁向「零接觸」，「美國已有30%的重症加護病房（ICU）都採用類似的自動監測模式。」他說。

北醫附醫院長陳瑞杰（右）認為，「零接觸」病房因防疫而加速發展，未來更會與長照結合，發揮更大價值。 吳元熙攝影

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，今日展出的「零接觸式防疫科技平台」中，導入了工研院「非接觸影像心律偵測」與「物聯網智慧閘道器」（IoT Gateway）兩項技術。「非接觸影像心律偵測」，技術原理是利用一般影像鏡頭，結合AI演算法觀測患者的臉部微血管顏色變化、胸口起伏變化，進而自動偵測出病患心律與呼吸數據。一旦發現病患生理狀況有異樣，便可即時透過「物聯網智慧閘道器」來進行生理異常的資訊傳輸。

平台也整合緊急呼叫鈴的即時視訊系統，病人可掃描QR code下載醫院APP，了解自己的身體變化，亦可啟動視訊與醫護人員溝通。如偵測出病情變化或發生緊急狀況，護理站會遠端開啟病房影像因應，與醫護團隊啟動視訊跨團隊會議，共同討論後續治療計畫。

臺北醫學大學附設醫院感染科暨感染管制室主任李垣樟表示，零接觸防疫病房在台灣首開先例，未來也有機會協助國際，幫助史瓦帝尼（原史瓦濟蘭）醫護團隊。

責任編輯：王郁倫