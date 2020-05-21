緯創2019年展開世代交替，內部組織也進行大調整，劃分為三大事業體，並分別拔擢新生代經營者接班，為集團下一個30年展開佈局。

緯創2019年做了許多變革，依照產品業務區分為三大事業體：

緯創科技，負責傳統電腦、顯示器、車用電子、工業電腦等。 緯創智能，負責物聯網及行動智慧產品，光學元件生產等。 育成事業則包括雲端學習服務平台及智慧校園解決方案、企業雲及智慧製造服務。

配合組織劃分，也啟動管理層的世代交替，緯創科技執行長升任林建勳接任，緯創智能執行長為沈慶堯，另有技術長黃俊東及數位長王志宏，董事長林憲銘身兼策略長，積極拔擢與培養優秀管理人才，為下世代挑戰培育戰力。

而因應肺炎疫情等干擾，林憲銘也擬定五大策略應變，包括：

持續推展智慧工廠活動、優化全球佈局。 打造技術服務、擴大新創發展。 積極投資與開發、獲取關鍵技術。 持續深化數位傳型、產生正向影響。 落實企業永續、提升ESG國際能見度。

緯創積極運用AI做內部管理，圖為副董事長黃柏漙出席AI Hub啟動大會演說，看好AI價值。 王郁倫攝影

以下為林憲銘致股東營運報告書重點摘要：

2019年是變化十分快速的一年。即使全球貿易戰升溫、整體經濟疲軟，緯創營運全年仍維持良好表現。

緯創內部組織也在這關鍵的一年進行調整，將公司區分為三大事業體：(1)緯創科技、(2)緯創智能、(3)育成事業，並啟動管理層的世代交替，積極拔擢與培養優秀管理人才，迎向未來的挑戰。

茲分別報告2019年度營業概況及2020度營業計畫概要及未來公司發展策略如下：

**2019年財務及營運表現 **

緯創2019全年合併營收為8,782.55億元，歸屬母公司的稅後淨利為68.01億元，每股盈餘為2.40元；而前一年度的全年合併營收為8,895.36億元，歸屬母公司的稅後淨利則是49.08億元，每股盈餘為新台幣1.76 元。

2019年毛利率為4.8%，前一年為4.2%；營業利益率為1.51%，前一年則為1.2%。

在個別產品線的表現方面，傳統消費性產品（如筆電、桌上型電腦等）市場仍呈現成長停滯或下滑：伺服器、液晶顯示器、智能裝置、零組件模組事業成長則相對突出。

2020年業務及營運重點

第一季以來受到新冠肺炎疫情肆虐，嚴重影響大陸工廠及供應鏈的人員復工與交通運輸，公司積極採取應變措施，產能水準預期於第二季逐漸恢復。

即使受此干擾，緯創仍然專注策略的有效執行，繼續聚焦五大營運方向。分述如下：

持續推展智慧工廠活動、優化全球佈局：此舉不單著眼於製造成本的降低，也是因應快速變化的客戶需求以及外在製造環境的變化，包括新製造廠區的增加。

我們也透過雲端技街管理與平台開發，搭配全球佈局，提升整體管理與營運效率。

打造技術服務、擴大新創發展：客戶滿意是我們的核心信念，緯創以「運用科技，提升生活及環境品質」為數位轉型的願景，除了提升既有0DM/OEM客戶滿意度，我們致力提供優質的商業客戶體驗，更加投入如工業電腦、專業顯示器及消費暨智能裝置等新技術的發展，並持續擴大新創產品的出貨比重，提升獲利。 積極投資與開發、獲取關鍵技術：我們將持續投資與尋求合作機會，預先佈局人工智慧（AI）與5G等產業價值縫的應用需求，累積智慧財產權和突彼性關鍵技術。 持續深化數位傳型、產生正向影響：緯創積極驅動數位及AI的整合，善用數位技術以優化內部管理系統，建立一個高績效團隊，藉助數位能力提供更成熟的產品 與服務，積極探索新的市場機會，致力提供優質的客戶體驗。 落實企業永續、提升ESG國際能見度：2019年緯創設置企業永續發展委員會（簡稱ESG委員會），使企業永續與社會責任提升至董事會層級，攜手利害關係人，並積極回應國際永續發展目標和議題，提升緯創在ESG的能見度。

**未來展望 **

在即將邁入第三個十年之際，緯創將持續加快全球化佈局的腳步、強化技術與專利的前瞻投資、深化數位轉型以蓄積AI能量，以及提升企業永續和ESG表現，藉此保持我們的競爭優勢，迎向嶄新的未來。

與此同時，緯創秉持「利他」的經營哲學，我們深信此經營理念一直是企業賴以永續經營的根基，驅動我們朝向「運用科技，提升生活及環境品質」的數位願景前進。成謝各位股東長期以來給予緯創的支持與鼓勵，本公司經營團隊及全體員工將繼續努力，為公司及股東創造最大價值。

責任編輯：蕭閔云