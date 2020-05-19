友訊股權爭奪掀口水戰。6月股東臨時會前夕，董事長胡雪拿6國市占強調友訊非雜牌，兩獨董19日發佈四點聲明，強調昔日比肩，現TP-Link已是友訊4倍大。

老牌企業易僵化，董監持股不足，導致外界勢力有機介入，近年台灣產業屢見不鮮，市場派透過董監改選取得經營權，友訊昔日是台灣品牌價值龍頭，如今成營收百億元網通股，吸引台灣鋼鐵（市場派）進場買股參與經營，卻形成與創辦人家族高家角力局面。

日前市場派接受媒體專訪，報導中描述現在友訊品牌殞落十分可惜，從昔日網通一哥跌為「雜牌」，此舉引發友訊董事長胡雪（創辦人高次軒妻子）5月18日怒登半版廣告，以「敬致友訊全體股東的一封信」向7萬名友訊股東喊話，期望股東不要交付委託書給市場派台鋼，讓友訊品牌冒風險。

友訊董事長胡雪在18日刊登半版廣告呼籲股東支持。 經濟日報

公司派掌握16%以上股權，6月兩股東會將激戰

胡雪列出6國無線網通市佔率調查， 指出友訊仍是台灣無線網通設備市占率第一，加拿大第一，印度第二、俄羅斯第二、澳洲第三、巴西第三 ，強調經營得很好，且近年加強投資軟體，提供消費者及企業雲平台，從單純買賣盒裝成品，轉為解決方案開發商，近年毛利率已經顯著提升，希望股東給予公司派支持。

胡雪也質疑，兩獨董（馮忠鵬、鍾祥鳳）轉支持市場派，卻「在位數年、無所作為」，現在與市場派結合，不應為了掩飾掠權之實，而玷污了改革之名！

友訊指6國居領先群，獨董批歐美中三大經濟體市占率多少？ 友訊國際官網

在致股東營業報告書中，胡雪也強調面對新冠肺炎疫情及美中貿易戰，友訊維持一定市占率，將會對內嚴控成本，對外積極產品升級，針對不同市場差異訂出區隔產品，大力搶進5G、WiFi 6及交換器市場。

編按：李中旺任執行長的2018年，毛利率28.9%，為歷年最高，2019年平均毛利率27.9%。

由於親市場派獨董鍾翔鳳及馮忠鵬 6月1日召集開股東臨時會，計畫解任5席現任董事，包括董事長胡雪所掌握的高聚投資，引發胡雪家族事業保衛戰。在此之前，兩派都已展開股權徵求，一場股權廝殺正式進入白熱化階段，而公司派在解任兩雙方煙硝味十足。

友訊獨董馮忠鵬、鍾祥鳳。 王郁倫攝影

雜牌與否？獨董問：歐美中三大經濟體排名

對此兩獨董19日發佈公開信，回應胡雪不該自我滿足，友訊在許多國家被新進入品牌超越，媒體所言「雜牌」聽來痛心，卻是不爭的事實。獨董指出，國際最大經濟體是歐美及中國，即便不論公司派所列6國是否友訊名列前茅，但以市場佔有率來說，對國際品牌都屬於影響低的市場，最近10年友訊從消費網通第一品牌，被華為、TP-LINK（普聯技術）及華碩超越，股東多年無配息，員工無加薪，所以需要改革。

兩獨董拿中國網通品牌TP-LINK為例，指出現在歐美市場，友訊營收不僅只是TP-LINK的四分之一，甚至2010年友訊跟TP-LINK年營收都是10億美元，但現在後者已經倍增至22億美元，但友訊2019年營收只剩5.6億美元。

台鋼董事長王炯棻投資經驗豐富，此次花三年收購友訊股權，計畫今年6月取得主導權。 王郁倫攝影

兩獨董四點呼籲中，強調經營權與所有權分開，回歸公司治理，授權專業經營團隊。兩獨董也放重話，認為董事長胡雪一人身兼執行長、總經理，沒有足夠專業能力帶領友訊，因為時間已經不在友訊這邊。

責任編輯：陳映璇