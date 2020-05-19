積極發展AI及5G應用，英業達董事長卓桐華透露結合工業4. 0及5G應用實驗的智慧工廠，整合效益將在2020年起逐年發酵。

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖年度致股東報告精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

英業達今年首季在處分上海廠獲利入袋下，財報EPS0.85元，居電子代工五哥之首，總經理巫永財日前才表示，第二季復工後，筆電因遠距上班需求竄升，客戶追著跑忙下單，所以第二季出貨反彈幅度會很強勁，伺服器也預估有5~10％成長機會。

交出亮麗成績單後，今年英業達董監改選也將出現微幅變動，創辦人葉國一次子葉力誠獲推舉為候選董事身份，取代原專業經理人黃國鈞，其他5席董事則仍維持一樣的臉孔，包括董事長卓桐華、溫世智、前董事長李詩欽、英華達董事長張景嵩。

英業達董事長卓桐華（左）與英華達總經理為何代水（右）。英業達早已多年實施專業經理人制度。 王郁倫攝影

而對於安排次子加入董事會，而非長子葉力銓，也引發外界關注。據了解，葉力誠曾在美國念資訊工程碩士，1970年次，今年50歲，由於對電腦產業熟悉度高，學成返國後曾短暫在英業達企業資源規劃部門擔任經理，後來曾在中華開發任職。

後來葉國一積極發展不動產投資及蘭花事業，葉力誠協助葉國一管理不動產事業體，擔任葉家投資的皇基股份有限公司副董事長，而董事長則為長子葉立銓，由於平時負責管理海外事業，如越南蘭花養殖出口等，較無時間參與董事會例行事務。

查皇基公司登記資料，目前資本額10億元，核心產品是蝴蝶蘭、中藥草及咖啡豆，透過以生技技改良作物栽培，開發新品種，目前在台北、彰化、越南大叻、日本東京及美國邁阿密都設有公司據點，正積極發展國際行銷網路。

葉力誠目前持有6.74萬張英業達股票。而次子葉力誠加入董事會，外界未必視為經營權交棒，因為過去葉國一多次強調，由專業經理人負責公司營運，因為交棒兒子容易讓幹部離心離德，最後導致企業分崩離析，所以他鼓勵兒子創業，而不是回英業達接班。

以下是英業達董事長卓桐華致股東營業報告書重點：

2019年經濟受到新貿易保護主義的衝擊影響，這期間中美貿易戰持續紛擾、英國脫歐延宕未決等因素皆造成全球經濟體成長趨緩。英業達面對客戶多變化的訂單需求，仍秉持專業思維，進行企業創新與生產策略規劃，增強公司長期競爭力。

2019年在全體同仁的努力下，已連續二年業績突破5,000億的佳績。

2019年合併營業收入達5,009億餘元，較2018年（合併營收為5,068 億餘元）微幅差距1.17％；合併稅前營業利益為65億餘元，主要受到產品組合及營業外收支變動因素影響，較2018年下滑19.97％;歸屬母公司股東稅後淨利達55億餘元，較前一年度減少15.26％；合併每股稅後盈餘為1.54元。

綜觀而下，2019年度筆記型電腦產品營收因受惠於機種比重調整及貿易戰的積極需求，使得筆電營收較去年同期增加6.3％，約為2,467億餘元：伺服器產品營收因產品世代交替及全球產線調整影響下，較去年同期減少7.85％，約為1,668億餘元：智能裝置產品方面則因客戶需求及產能的調整，其營業收入較去年同期減少2.81％，而有832億餘元的貢獻：集團太陽能公司面臨整體產業景氣低迷，故調整並縮減營運布局，營收約為41億餘元。

2019年是個充滿變數與機會的一年，需求面初期雖有中美貿易衝突帶動的轉單效應與台商回流動能，美國消費看似暢旺、但逐漸受到新冠肺炎（COVID-19)疫情肆虐，重創各國經濟。供給面亦面臨關鍵零組件短缺、策略性備枓及國際匯率波動等不利因素，此皆交互影響獲利表現。

透過適時調整經營策略、加速全球產能布局及降低業外不確定因素干擾等，期望能以創新的產品及服務內容，滿足終端客戶的需求。

2020年營業計畫及未來展望：國際貨幣基金組織（IMF）與經濟合作暨發展組織（OECD）等國際機構因新冠肺炎疫情影響等因素下調2020年全球經濟成長預測，英業達秉持為客戶提供全方位的產品設計及解決方案服務之宗旨，配合全球運籌服務及供應鍵管理下，進行集團資源整合，使客戶、供應商達到共享三贏的局面。

產品業務方面：由於新冠肺炎疫情影響全球產業鏈，筆電及伺服器業務仍是主要發展重心，而其銷售對象以企業型客戶為主，需求較為穩定。消費型智慧裝置產品則需觀察後續影響，需求面較為保守看待。 產品技術方面：A I研究、5G通訊技街及工業4. 0軟件設計仍為主要技術發展方向， 藉由相互配合支援，聚焦未來5G行動通訊、Al人工智慧及邊緣運算等新趨勢、新技術及新應用。 建置全球智慧製造工廠：結合工業4. 0及5G應用實驗的智慧工廠，預計整合效益將在2020年起逐年發酵，並在未來年度創造更高的生產效率。 集團多元布局：尋求下一波營運新動能，透過跨產品領域持續開發新事業如汽車電子 及智慧醫療裝置等，朝高利基及高毛利的產品發展。

「創新、品質、虛心、力行」是英業達經營的核心理念。值此產業轉型、新科技應用崛起及國際政經局勢變化迅速之際，英業達將善用競爭優勢，以前瞻的決策思維，持續進行價值創新，積極發展潛力人才培訓，提升公司核心競爭力。冀望各項努力，能繼續得到全體股東及員工的肯定與支持，共享企業成功的豐碩成果。

責任編輯：張庭銉