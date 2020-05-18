吃空巴訂單一度是讓人欣羨的消息，但如今疫情衝擊下，航太訂單反成燙手山芋，董事長鍾國松說，訂單不是沒有了！是延後交貨，但三座法國航太廠都沒有關廠。

外電報導，空巴首季交付122架飛機，數字低於去年，許多航空公司延遲付款無法交機，導致現金淨流出，空中巴士宣佈裁員1萬人。

身為空巴金屬精密機構交貨商，經寶精密（JPP-KY）4～5月確實明顯感受航太訂單下滑，所幸伺服器訂單加溫，正好抵銷航太業衝擊。

「航太部分訂單不是沒有了，是延後交貨，有些延後到年底，有些是延後到2021年，不是消失了。」經寶精密董事長鍾國松表示。

經寶精密董事長鍾國松表示產品分散，讓經寶底氣足！ 賀大新 / 攝影

併購法國三廠臨考驗，客戶訂單延後2021年交貨

經寶是空巴主要金屬機構件供應商，A320是交貨主力機型，不過受到疫情影響，航空公司停飛、空巴訂單銳減，4月經寶航太訂單下滑40%，5月持續探底，鍾國松坦言：很難說需求何時回穩，因為航太是奇怪的產業。

他解釋產業獨特性： 航太業一線供應商多半會保留9~12個月庫存，但此時疫情衝擊，未來一旦需求回升，勢必會拉他們自己庫存的貨，所以訂單要反應到經寶這個層級的供應商，會比一線供應商更晚一點。 不過他也提到，此時私人直升機訂單卻逆勢走旺，或許跟富人不願意搭大眾飛機有關。

經寶大量導入機器人取代人力。 王郁倫攝影

經寶2018年收購法國Agiliteam集團旗下兩家專精於航太零組件公司ADB及LUTEC後，2019年底又取得法商SPEM AERO SAS經營權，目前在法國，經寶有三座航太工廠，偏偏此時遭逢肺炎疫情打擊，所幸法國工廠迄今並未停工。

經寶表示2020年第一季營收中，航太營收占比約36~37%、通訊類營收占比32~33%、電子業營收15%、綠能1%，最後是食品類8％、醫療類訂單2%。第二季航太訂單下滑，通訊類成長。

然而值得慶幸的是，因為很多航太零件同業交不出訂單，陸續轉到經寶來做，且耕耘多時的通訊訂單第二季也開花結果，彌補了航太業務不足。

美系伺服器客戶，要求ESG認證

經寶泰國廠2～3月剛完成客戶ESG認證（環境、社會和公司治理；Environmental, Social, and Governance），伺服器訂單4月開始拉貨，5月持續成長，成為本季主要動能。「經寶本季底氣很足的！」鍾國松信心滿滿地說。

鍾國松坦言，本來做國際級大客戶的伺服器機櫃與儲存電源供應器機櫃訂單，ESG認證要求多，比方員工不能加班，但泰國工人喜歡加班，因此讓鍾國松一度很猶豫是否要完成認證，最後咬牙取得第三方機構認證，也還好當時決定取得認證、拿下國際伺服器大單，讓疫情衝擊航太訂單時，伺服器成為營運續命丹。

經寶出伺服器機櫃，雲端機櫃孔洞都由機器人檢查。 王郁倫攝影

鍾國松說，伺服器訂單現在能見度超過2個月，除開發新機種，跟美國國際大廠合作訂單，第三季也將出貨，所以儘管業務一消一長，但因高毛利率產品出貨多，預估獲利將維持與首季相當。

泰國政策加持，加油站、販賣機生意也吃

其次泰國政府加速通過智能加油機建置政策，期望為當地各村里設立自助加油站，透過一村一加油站方式，讓民眾能自己幫機車自助加油，經寶也在其中吃下一塊加油機生意。另外，經寶也取得泰國口罩販賣機、飲料販賣機訂單，一台能賣9種飲料，從泡咖啡到賣可樂，號稱是目前全球能即時沖泡最多款式飲料的智販機。

「我希望年底通訊類營收占比將達40%，全年訂單比去年成長30%。」鍾國松說，此時雖然是航太事業最低迷的時刻，但不僅法國工廠不關廠，泰國航太部門員工也沒放無薪假，紛紛被調派前往支援通訊訂單，「你們可能想不到，疫情下找人其實變容易，反而可以藉此汰換不好的員工。」經寶在逆境中反而看到許多值得抓住的機會。

責任編輯：蕭閔云