阿聯酋航空（Emirates）傳出考慮減少3萬個工作職位、裁減30%人力，疫情讓航空產業急凍，要復甦，究竟還要等多久？

疫情徹底改變航空產業，股神巴菲特先前在波克夏股東視訊會議上表示，已經認賠出清持有的美國四大航空公司股票，認為人們要恢復到如同去年般的搭機體驗，恐怕還需要更多時間。

根據《彭博》報導，中東規模最大的航空公司阿聯酋航空（Emirates），也傳出考慮減少3萬個工作職位、裁減30%人力，若真的這麼做，將會是阿聯酋航空成立至今規模最大的人力縮減。

疫情讓航空產業急凍，要復甦，究竟還要等多久？

阿聯酋航空傳裁員、提早退役A380

縮編消息傳出後，阿聯酋官方雖向《彭博》澄清，目前尚未有大規模裁員計畫，並表明「保留現金、現有業務，以及既有的技術人力，依然是我們的第一優先事項。」但卻不難看出，曾經連續31年獲利的阿聯酋航空，正面臨著前所未有的困境。

阿聯酋航空每天營運超過530個航班，是中東地區最大航空公司，擁有全球最大的A380機隊。一台A380最多可以載運500位乘客，疫情讓旅客數銳減，成本考量下，《彭博》指出，阿聯酋正考慮讓A380加速退役。

成本考量下，《彭博》指出，阿聯酋正考慮讓A380加速退役。 Emirates

A380客機由於耗油過大，且樞紐機場的旅客人數沒有明顯成長，對於獲利構成威脅，去年阿聯酋航空就決定取消A380客機訂單，空中巴士也宣布2021年完成現有訂單後，就要停產A380。

因此次疫情的影響，未來阿聯酋將改以較小的寬體客機波音777，以及A350與B787客機最為機隊主力，強化獲利能力，也加速巨無霸客機時代的終結。

航空業復甦要多久？IATA：至少到2023年

隨著疫情趨緩，部份國家逐步放寬旅行限制，航空公司也漸次恢復部分航班營運，不過，全球航空業要恢復到2019年以前的榮景，究竟還要多久？

沒有一家航空公司，預想得到疫情的發展。疫情爆發以來，全球高達70%航空運力閒置，國際航空運輸協會（IATA）預估，今年全球航空業，將損失約3,140億美元（約9.4兆元台幣）的機票收入。

連續多年獲利的美國西南航空，也罕見在今年第一季出現虧損，凈虧損金額達9,400萬美元，執行長加里·克萊頓·凱利（Gary Clayton Kelly）直言：「我可以保證，現在每飛一班出去都是虧錢、虧大錢，我們無法無限期撐下去。」

航空業還有多久才能回到過往的榮景？

IATA認為，至少要到2023年，航空載客量才有可能恢復疫情爆發前水準；阿聯酋航空總裁蒂姆·克拉克（Tim Clark）認為，「至少未來2年都難見明顯起色。」

IATA認為，至少要到 2023 年，航空載客量才有可能恢復疫情爆發前水準。 shutterstock

波音（Boeing）執行長卡爾霍恩（Dave Calhoun）說，許多航空公司都在重新檢視機隊規劃，客戶紛紛延遲訂單，迫使波音暫緩飛機生產，上個月宣佈裁員1.6萬人，卡爾霍恩悲觀認為，至少未來五年，航空業都不會回到疫情爆發前的成長水準。

其實最根本的關鍵在於邊境的封鎖，IATA認為，延長旅行限制會讓產業復甦更慢，IATA執行長朱尼亞克（Alexandre de Juniac）指出，航空公司和機場其實只要做好嚴格的控管，就不一定需要強制實施旅客隔離。

無論如何，疫情已經徹底改變航空產業。人們害怕感染而間少搭機，將使得飛機機位販售不足，航空公司必須提高票價，才能維持營運水準，加上繁雜的衛生健康檢疫流程，疫情後的旅行體驗，恐怕將永遠改變。

參考資料：Bloomberg、Simple Flying、CNBC

責任編輯：蕭閔云