鴻海掌握全球40%電子製造生命線，受肺炎疫情衝擊，也讓防利支出大增百億元，不過下半年新事業啟動，與裕隆合作的第一個電動車相關產品就將於10月發表。

新冠病毒（COVID-19；俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，全球最大電子代工製造業者鴻海結算2020年首季財報EPS0.15元，創13年來新低，董事長劉揚偉表示，疫情衝擊下首季毛利損失超過165億元，防疫成本大增100億元，不過客戶及政府已承諾補貼，第二季起逐步認列。

疫情衝擊全球，無人能置身事外，鴻海是全球40%電子產品的製造操盤手，董事長15%法說會中至出，1月下旬疫情爆發後，整個集團總工作時數相較去年同期減少超過20%，但在全體員工通力合作努力下，最後營業額僅較去年同期下降12%，但光是抗疫費用，整個集團支出超過百億元，營業費用也墊高超過10億元，也因此毛利率4.5%，營益率0.49%都來到低點。

鴻海董事長劉揚偉法說會表示，下半年能見度不高。 蔡仁譯攝影

景氣風向球，劉揚偉：下半年無能見度

鴻海董事長劉揚偉在15日法說會中指出，很多人工費用在首季支出，2月到3月初，工廠並不正常營運，員工雖不上班，但疫情關係工資仍需要照常支付，但當地政府跟客戶都願意給予一些補償，首季因為疫情緣故，毛利率受影響超過百億元，毛利率下滑一個百分點，但第二季將恢復正常。

身為電子製造業巨頭，景氣看法動見觀瞻，但劉揚偉給了投資圈一個失望的答案。他表示，短期內景氣能見度有限，因為有高度不確定性，他目前無法給下半年營運展望做任何判斷，但長期來說，集團佈局的電動車、數位醫療、機器人等領域將相當有信心。

武漢肺炎讓中國工廠紛紛停工，但製造業仍需支付工人薪資，導致首季成本大增。 T客邦

跟裕隆合作案，10月將有第一個產品

剛與裕隆合作，劉揚偉透露，很快雙方第一個合作產品就將在10月發表出爐，但不會是純電動車產品，電動車佈局會分好幾個階段，另與飛雅特集團的合作也在談細節中，近期受到疫情干擾進度放緩，但方向不會改變。

另外，在醫療新創方面，鴻海也做影像AI分析及X光相關應用投資，移動機器人也將有新進展。

對於製造業去中國化，是否加速製造分散？劉揚偉表示，鴻海早已是全球化佈局，配合客戶區域型發展，但加速與否都會依照客戶需求，疫情前就已經有客戶要求因貿易戰關係，製造做一些調整，但疫情後客戶指令還不是這麼明確。

對於近期PC訂單受在家上班帶動，有些春天味道，劉揚偉則潑了一盆冷水，他表示，只要疫情減緩，在家上班就會結束，電腦或居家設備需求會不會長期好？他認為不會，有些下行的產業要被改變不是那麼容易，甚至在家隔離政策影響，家庭採購力趨緩，將使消費電子產業需求要很長一段時間才能恢復。

筆電近期因在家上班需求帶動，買氣很好，但鴻海董事長劉揚偉認為這不是長期效應。 asus

不過，劉揚偉也認為有些產業將有劇烈變化，比方一旦企業上雲後，資料就會留在雲端了，疫情只是加速刺激企業雲端化。

首季深蹲EPS0.15元，Q2彈升15%

儘管首季財報獲利是谷底，但鴻海第二季業績即將出現反彈，鴻海預估營收季增率15%。儘管以手機為主的智慧暨智能產品營收年衰退15%以上，也比首季持續下滑個位數百分點，不過伺服器與網通、電腦與平板以及元件等事業都將彈升。

受到企業雲端化帶動，鴻海看好第二季伺服器出貨季增率可達15％以上。 技嘉

鴻海指出，企業和政府推行 Work From Home、Learn From Home的政策，進一步帶動雲端辦公與線上教育的需求，企業產品在第二季的季增率會超過15%以上，年增率超過10%以上，運算產品受惠線上娛樂需求增加，季增率跟年增率成長性都超過15%以上。

在元件及其他產品項目，因為光學鏡頭模組出貨增加，在第二季的季增率將達15%以上，年增率超過10%以上。