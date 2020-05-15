一年服務台灣66萬家戶智慧家電安裝維修，電競產品年銷百億元，雲服務產品營收也逼近百億元，聯強總裁杜書伍說，除落實精實計畫，更要導入敏捷計畫，包含哪些？

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖年度致股東報告精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

亞太最大、全球第二大高科技通路商聯強國際如何面對肺炎疫情？聯強總裁杜書伍表示，2019年是集團「精實計畫」初步展現成果的一年，減法策略下，刪除高耗損低收益事業，集團營收雖然下滑，但獲利反而逆勢成長。

展望2020年，除既定的「精實計畫」，消除冗贅、嚴控損耗；更將進一步實施「敏捷計畫」，在運作管理機制中大量導入智能化概念及相關技術、工具，全面性提升組織全員數位能力。

聯強表示，2020年對策是持續擴大電競市場、智能家電市場、物聯網業務、雲服務業務、技術服務業務、智能運籌業務、3C產品保固及保險募集業務，他樂觀的說，3C產品30～40年已經變成剛性需求，所以需求只會遞延不會消失，加上全球數位化正在發生，可以看見3C產品的成長率永遠高於經濟成長率。

聯強策略是採取多品牌、多產品、多國策略發展。 聯強

以下是聯強杜書伍最新2020年致股東報告書：

2019年是過去十年來全球經濟表現最疲弱的一年！由於中美貿易戰及其他不同國家間的貿易爭端紛起，加上地緣政治與社會動盪，乃至於氣候變遷危機等多重衝擊，對全球經濟活動影響甚巨，根據國際貨幣基金（IMF）估計，2019年全球經濟成長率僅2.9%，降至金融風暴以來的最低點。

今年初，IMF發布2020年展望時，預估今年全球經濟成長率可望微幅提升至3.3%，但緊接著爆發新冠肺炎疫情，其對全球經濟社會的影響程度尚難估計，可以想見的是，企業經營環境的不確定性相當高，挑戰極為嚴峻。

對聯強集團而言，2019年則是集團「精實計畫」初步展現成果的一年，透過檢視裁減高風險、高損耗但低收益的業務項目，讓企業資源得以聚焦於良性優質業務的深耕與拓展，集團合併營收雖因此較2018年下滑11%，但營業利益卻反差式地大幅成長13.8%。

除了核心業務去蕪存菁之外，聯強在新業務領域的拓展也迭有斬獲，包括電競產品銷售業務、雲服務業務、運籌服務業務、技術服務業務、AIOT 業務等，取得相當長足的推進與增長，為集團未來成長蓄積充沛動能。

展望2020年，聯強將持續進行組織及業務營運的「精實計畫」，消除冗贅、嚴控損耗；更將進一步實施集團「敏捷計畫」，在運作管理機制中大量導入智能化概念及相關技術、工具，全面性提升組織全員數位能力，藉以靈活因應市場環境變化、快速回應上下游服務需求、精準控管營運成本與風險，我們認為，全力追求組織的精實、敏捷，是聯強在市場環境嚴苛挑戰中能夠持續挺進、勝出的關鍵，也懇請各位股東女士先生，繼續給予聯強經營團隊支持與鞭策，謝謝！

2019年聯強合併營收為3,400億元，較2018年的3,832億元下滑11.3%。營業利益59.8億元，較2018年的54.1億元成長10.5%。稅後淨利68.2億元，較2018年的66.1億元成長3.2%，全年結算稅後每股盈餘為4.09元，較2018年3.96元成長3.3%。

電競、雲服務等新興業務成果斐然，集團電競產品營收站穩百億元以上規模，雲服務業務營收大幅成長55%，規模亦逼近百億元等級。 到宅服務業務穩健成長，智能家電到宅安裝、保養、維修等，累計服務達台灣66萬家戶數，並且成為台灣3C領域取得最多品牌原廠維修授權的服務商。 積極拓展技術服務業務，並導入即時化行動工單管理系統，大幅提高管理效能，大陸技術服務業務規模亦快速成長。 「精實計劃」推行成效顯著，刪除冗贅，減少損耗，團隊生產力顯著提升。 擴大導入智能化數位工具應用，大幅提升資訊傳遞即時性與反應靈敏度，提高決策執行的效率性與落實度。

2020年重要產銷政策分述如下：

持續擴大電競市場、智能家電市場、物聯網業務、雲服務業務、技術服務業務、智能運籌業務、3C產品保固及保險募集業務等，開創集團業務成長新動能。 加速研發、導入AI人工智能及行動化數位工具，擴大應用於公司內部營運管理各層面。 全面性推動集團營運管理之精實、敏捷，去蕪引菁、減少損耗、提高效率、快速反應。 持續投入營運機制及管理技術的研發創新，厚植公司核心能耐。

未來公司發展策略：

由於市場變化快速，變因多元，為追求公司持續穩健成長，將秉持「多產品經營」、「多通路經營」、「多國市場經營」三軸並行的方式，創造更大發展空間，有效分散經營風險。

總體經營方面，聯強以多國市場經營為主，一方面擴大市場，一方面降低單一國家的經營風險，2020年全球各國都遭受新冠肺炎疫情影響，導致經濟短期停滯，但3C產品在這30～40年已經變成剛性需求，所以需求只會遞延不會消失，加上全球數位化正在發生，可以看見3C產品的成長率永遠高於經濟成長率。

責任編輯：蕭閔云