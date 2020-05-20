龔明鑫在5月20日這天正式從行政院副院長陳其邁手中，接下國發會主委一職，值得注意的是，前主委陳美伶並沒有出席。

2020年5月14日，時任國家發展委員會（以下簡稱國發會）主委陳美伶發布訊息：「剛剛走出院長辦公室，正式被告知520後不再續任。」陳美伶2年9個月，自國發會改制以來任期最長的主委生涯宣布劃下句點，接任者是政務委員龔明鑫。

令人玩味的是，回頭看2017年陳美伶接任國發會主委時所發表的公開訊息，從總統蔡英文開始，到時任準行政院長賴清德、時任行政院長林全、前任主委陳添枝都感謝過一遍。

而在2020年卸任時，陳美伶同樣發表了訊息，感謝了國發會團隊、感謝了美國商會與歐洲商會等、感謝了新創團隊、感謝了全國地方創生的團隊，獨漏感謝政府與給予未來繼任者的期許，也缺席5月20日的主委交接典禮，留給外界許多猜測。

從鐵娘子到新創可靠的幫手，陳美伶任內的四大政績

前國發會主委陳美伶在5月20日新任主委交接典禮上缺席。 攝影 / 蔡仁譯

自擔任行政院院長林全任內的行政院秘書長以來，陳美伶一直都有「鐵娘子」的稱號，手腕強硬、形象強勢，在2017年接任國發會主委後，任內推動了地方創生、外國專業人才延攬及僱用法、開放政府等政策。

國發會副主委鄭貞茂特別在5月20日的交接典禮上點出陳美伶的四大政績：已投資80家新創以上的國發基金天使投資專案、從零開始發出720張給予外國人才的就業金卡、地方創生，以及推動行動支付普及，目前已達60%以上，「還有中興新村活化、雙語國家、GDPR法案等，很多事情陳美伶主委都承接下來。」

特別是在新創領域，除了推動國發基金從「補助到投資」之外，陳美伶也是台灣國家新創品牌Startup Island TAIWAN背後的推手。而陳美伶本人也積極參與新創活動，多次親自出席各項新創投資的活動，鐵娘子的行動力成為新創最可靠的窗口。

共享機車業者WeMo執行長吳昕霈就說：「很感謝過去陳美伶主委持續為新創發聲，過去有關數位經濟議題找不到人討論時，都是國發會從中協調。」稜研科技創辦人張書維提到：「陳美伶主委對於新創事業真的很用心，會真正了解新創的需求，像是這次的新創紓困，也在很短的時間內擬定出方案。」

光禾感知的創辦人王友光也說：「過去總認為政府對創業者的幫助都是錦上添花，沒有明確的方向，但陳前主委帶領的國發會不一樣，美伶姐總是身先士卒、劍及履及，甚至在假日期間也親自和業者召開各種會議。」

而從國發基金第一個投資的區塊鏈新創XREX創辦人暨執行長黃耀文的口中，也許更能理解陳美伶這些年在新創圈的角色：

「兩週前，陳美伶主委為了協助本產業（區塊鏈），邀請了多部會與產業代表開會。其他部會代表，一副高高在上、事不關己，還直接表明：台灣沒有你說的問題，你提的這些，不需要。目前制度很好，產業很好。



自己快氣炸，但卻看到陳美伶主委，身段柔軟、思維犀利，準備充分，能要到的，先要到，這次要不到的，佈個契子，長期抗戰。回家後反覆思考，深感陳主委身上，有許多自己可以學習的。



政府中有能力的人，不但可以推動改革，更扮演了精神領導角色，讓產業看到希望，一起努力。在我們心中，國發會早成為帶動台灣產業改變的龍頭，只期待其他部會，能慢慢跟上國發會快速的腳步。



沒有國發，就沒有今天的XREX。真心感謝陳主委，與整個國發會團隊！」

龔明鑫：台灣產業與經濟發展，國發會責無旁貸

而對接任者龔明鑫，在2016年曾接任國發會副主委，對於國發會的業務相當熟稔，在交接典禮上也笑稱自己是「回娘家」，並說「 回家的感覺真好 」。

他同時也嚴肅地提到，在5月20日總統就職典禮上，總統蔡英文所發表的演說中，高達三分之一的篇幅提及台灣的產業與經濟，「 這些都是我的事情，也是國發會的事情，對於產業經濟發展，國發會責無旁貸，要創造台灣未來20-30年發展的基礎。 」

國發會的職責本身相當複雜，前身為經濟建設委員會與研究發展考核委員會，主要負責國家整體的發展策略計劃及促進經濟與社會整體發展等工作，也因為其範圍涉及跨部會工作，有「小行政院」之稱，因此也相當考驗龔明鑫的溝通與整合能力，他自己也說：「 未來經濟建設的發展，讓跨部會的溝通協調越來越重要，而這都是國發會的工作 。」

對於前任主委陳美伶，龔明鑫只提到會在陳美伶所打下的基礎繼續努力。

政務委員龔明鑫正式接任國發會主委。 行政院新聞傳播處

在接任國發會主委前，擔任政務委員的龔明鑫在武漢肺炎的紓困上扮演重要的角色，每天率領著團隊登場說明政府紓困與振興的最新進度，行政院也為其打造致敬經典韓劇《請回答1988》的「明鑫請回答1988（紓困專線）」，讓龔明鑫能好好扮演「紓困陳時中」的角色。

從台經院副院長到國發會副主委、經濟部政務次長、政務委員一路走來，龔明鑫一直都是政府重要的財經智囊團，現在更進一步主掌「小行政院」，前有好評不斷的陳美伶，過往的經歷也讓人有更高的期待，龔明鑫怎麼一一化解未來只會越來越嚴峻的挑戰，如面臨後疫情時代的經濟與產業轉型等，都將受到外界高度的關注。

龔明鑫小檔案

學歷：輔仁大學統計學系畢業、國立台灣大學經濟學系碩士、國立中興大學經濟學研究所博士

年齡：56歲

經歷：台灣經濟研究院副院長、行政院大陸委員會諮詢委員、國家發展委員會副主任委員、經濟部政務次長、行政院政務委員

責任編輯：陳映璇