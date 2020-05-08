國發會紓困專案啟動截至2020年5月6日止，已經通過27件投資案，通過之金額達新台幣5.07億元。

國發會為了協助受新冠肺炎（下面統稱COVID-19）疫情影響的新創事業，自2020年4月6日起開始受理新創事業特別股投資專案，提供業績收到疫情的影響新創公司可透過提供「相關資料佐證」以及其他相關文書即可申辦。國發會主委陳美伶曾公開表示：「此次不會要求很多文書作業。請誠實告訴我們團隊的困難、需要甚麼樣的協助。我們陪大家度過難關，也希望各位創業家能成為最有韌性的企業、成長茁壯。與大家互勉。」

COVID-19疫情持續於本月衝擊全球經濟活動，對於國內的新創事業營運也造成極大的衝擊，國發會陳美伶主委考量目前政府紓困方案以融資與補助為主，多數新創事業尚屬創業階段，向銀行貸款難度較高，藉由國發基金辦理對受COVID-19影響新創事業投資專案，採認購「特別股」方式，能更有彈性、更有效率提供新創事業6~12個月的營運資金，以協助受COVID-19影響新創事業度過疫情難關。

專案啟動截至2020年5月6日止，已經通過27件投資案，通過之金額達新台幣5.07億元。通過申請的新創團隊領域包括觀光旅遊、AR/VR、人工智慧、電商平台、民生消費以及生技產業等。

為了解新創企業申請國發會特別股投資專案的詳細情況，《創業小聚》邀請在本次疫情中受創最深的觀光旅遊業新創FunNow、AsiaYo參與訪談，除了進一步追蹤旅遊新創在疫情延燒四個月後的營運現況，也同時針對此次申請「特別股」的流程細節、未來6到10個月的資金運用佈局等進行提問，以了解目前台灣旅遊新創面對疫情的應變實況。

FunNow大受疫情衝擊，日韓業績一度趨於「零」！

主打「即時預訂娛樂」App的FunNow在過去幾年內已成功將版圖擴展至日本，目前在東京共有100到300不等的合作廠商；同時，也於馬來西亞進行市場佈局，逐漸將視野拉往全球。然而，因為此次COVID-19疫情全球爆發，不但打亂了FunNow在2020年想要鞏固國內外市場以及持續拓張的計畫，更為身在旅遊產業的他們投下一記震撼彈。

FunNow共同創辦人暨執行長陳庭寬表示，從農曆年之後業績逐漸受到疫情影響，鄰近中國的香港市場首當其衝，在第一波疫情的席捲之下，業績受到重創；爾後，第二波疫情轉向東北亞，日本市場直至今日為止都處於完全停擺的狀況；此外在東南亞方面，馬來西亞政府限制各個區域間的相互移動，嚴格的管制使得當地娛樂性店家包括按摩店等都無法營業。

雖然台灣因防疫超前部署的緣故，疫情相對沒有大規模地擴散，但由於政府在五一連假之前仍不鼓勵民眾外出，所以仍受一定程度影響，「與我們合作的店家包括旅宿、按摩、餐酒館都是此次疫情的重災戶，約有一成的業者停業，三成的店家選擇暫時歇業或調整營業時間。」陳庭寬表示，一直到五一連假以後，台灣的訂單量才慢慢提升，而香港由於連續十幾天皆處於零確診的狀態，因此也保持相對穩定的成績。

「台灣和香港應該會率先回到去年十二月的水準，目前的觀察來看，四月的訂單比三月提高約40%左右。」陳庭寬表示。

FunNow共同創辦人張家甄(左)、陳庭寬(右)。 蔡仁譯攝

FunNow成功申請國發基金特別股，創辦人陳庭寬提出三點撇步！

針對此次國發會投資專案申請，陳庭寬直白表示，此次以「特別股」形式注入的資金將會運用在人事費用的支出，他也提到：「我們認為如果進行大幅度的人力調整，反倒會在未來市場回溫後，浮現人員不足的問題，失去長時間培養的人才對於公司來說負擔會更大。」因此，FunNow將不會進行人力的消減，反而傾向於透過這段休眠的時間全力衝刺基本功，像是提升文案的多元性、網站端的功能校正、程式的效能調整，以及重新規劃公司內部的SOP。

對於有意願申請國發基金特別股的新創團隊，陳庭寬提出三項建議：第一、新創必須於申請文件標明這些錢會花在哪裡、為何必要花，以及這些注資對於企業短程、中程、遠程發展的競爭力能起到哪些影響；第二、新創必須明確告知國發會、政府以及審議委員，為何你的企業值得被紓困，以及公司有足夠的還款能力；第三、必須審慎評估「申請多少錢」，這個問題包含了解自身企業需要多少資金才能度過此次難關。

「要估的是最少的錢，而非最多的，因為這是類似紓困貸款的概念，兩年後你還是必須有錢還給政府，要是沒有審慎評估，很有可能會變為後續的資金壓力，這對新創而言並不是一件好事。」陳庭寬提醒。

FunNow 將不會進行人力的消減，反而傾向於透過這段休眠的時間全力衝刺基本功，像是提升文案的多元性、網站端的功能校正、程式的效能調整，以及重新規劃公司內部的 SOP。 fu

有了此次國發會的紓困，接下來FunNow想的即是如何抓緊沉寂的時刻，為未來解封後的營收回彈做足準備，近期，除了抓住台灣本地的娛樂商機之外，也會持續強化品牌力，與消費者溝通，鞏固FunNow作為「在地性娛樂第一選擇」的品牌印象；針對合作商家，FunNow也會儘量協助其進行數位轉型、強化使用者體驗，使店家能抓住經濟復甦後的商機，「因為疫情我們才有時間去佈局過去沒有時間進行的『商家數位化』，而商家也有更多時間思考是否加入我們的平台，因此反倒是有越來越多店家加入。」陳庭寬分享。

民宿訂單全退！亞洲旅宿訂房網AsiaYo申請國發紓困救急

另外一間受疫情影響頗大的旅遊新創為民宿訂房網 AsiaYo，當疫情發生的時候，日韓陸陸續續收到民眾取消訂房，促使公司在短時間內必須核發高額的退款金額，現金流的緊縮連帶影響到第一季的營運狀況，「不只國外旅遊，國內旅遊也受到重創，對旅遊產業而言，業績、現金流的短缺會給公司內部造成很大的壓力。」AsiaYo財務長陳汐怡（Bev Chen）在訪問中提到，觀察這幾個月訂房網站上的流量可以發現，流量、轉換率與訂單數與疫情指揮中心宣布的個案數目成反比，當指揮中心宣布零確診時，通常業績也會隨之起來，但若連續幾天產生案，業績便會下降。

「五一連假對我們而言是個轉折點，國內疫情的穩定也連帶使得旅遊產業開始復甦，但從數據面可以觀察到，現在民眾的移動路線較過去不同，會選擇前往較為空曠的風景區，帶動花蓮、台東的旅宿業績。」陳汐怡提到，相比之下疫情較為嚴峻的台北，已掉到五名之外。

補助款項用在哪？AsiaYo財務長：將會投入營運與人事費用

此次成功申請到國發會特別股的注資，AsiaYo將會把資金運用在日常的營運與人事費用上，同時也會有部分投入行銷費用以及廣告投放。在步調放緩的疫情期間，公司內部會加強與民宿之間的關係，同時也持續招攬國內旅宿業者加入平台，如近期有30多個馬祖的業者進駐，使得平台資源更加豐富。「這段時間，公司內部也有較多的時間可以提升網站功能、加深使用者體驗，花費更多的心力做日常營運。」陳汐怡近一步補充。

國發會特別股的申請流程相對容易，從得知消息到申請完成前後花費不到一個月的時間，AsiaYo財務長也分享：「在說明書的部分相當完整，主要就是得舉證此次疫情對公司造成的影響，以及後續資金的運用，另位也得說明為何需要這筆資金，我們前後只花費一個連假的時間就將疫情期間的營運狀況具體化了。」

從辦理前開始，政府單位與新創團隊之間溝通管道維持暢通，包括相對透明化的章程、線上說明會、即時的問題回覆，雖然許多新創因沒有發行過特別股，因此面臨章程變更等問題，但期間，也得透過長期支持新創的創業服務計劃AAMA台北搖籃計劃協助提供的參考資訊，以釐清申請細節，加速辦理程序的進行，「從接受資訊到呈遞文書都還算清楚，承辦人員針對我們送出去的資料打電話來跟我們釐清整個申請的程序花費一個月的時間就完成。」她提到。

針對給後續想申請國發會特別股的新創團隊建議，陳汐怡認為，申請團隊應要將公司資訊清楚地呈現，除了明確告知公司在該產業原本應該要有的競爭力之外，也要將「新創的本質」表達清楚，同時，也得呈現一致的數據、圖表，讓評審委員在批審文件時一目瞭然。「知道受影響的是什麼，會讓審核的速度相對快一點。」陳汐怡提到，跟審查委員溝通的過程中，對方也有明確表達想要進一步了解後續金錢的運用狀況，此過程的必要性在於，協助公司一再提醒自己，後續必須有相對應的業績成果才能於兩年後還清款項。

責任編輯：林芳如

本文授權轉在自：Meet創業小聚