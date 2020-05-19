國發會主委陳美伶卸任前夕發佈七箭策略救產業，報告指出，應立即啟動新的經濟發展規劃，讓疫情造成的重創復原，並成為「重開機」的機會。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）所帶來的經濟衝擊有如世界大戰，在100多天內席捲全球，提醒人類反思許多結構性的改革議題。只有大開大闔的思維，打掉重練、關機整合再開機，才能迎合新的需求。

國發會自今年3月以來密集地請益產業界、學界、智庫等專家學者，針對後疫情時代的產業機會及經濟發展提出看法，在主委陳美伶卸任前夕，國發會據此提出「7支箭」的重點對策。

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國發會這7支箭影響的層面相當廣，試圖趁著疫情將台灣徹底「整骨」；但隨5月20日總統就職典禮，也是新部會首長上任之際，國發會主委將由政務委員龔明鑫兼任，未來「七箭政策」是否出現調整仍可待新任主委佈達。正如國發會的報告中所述：不只紓困，現在台灣需要立即啟動的經濟發展規畫，腳步愈快，才能取得先機。

第1箭：打造大健康產業

科技與醫療是台灣最有實力的兩大產業，結合兩者的智慧醫療，更是科技大廠紛紛著眼切入的商機。疫情過後，創新科技結合健康醫療領域應用的數位療法、智慧醫療、精準醫療、數位防疫等，將驅動台灣大健康產業的推進。

政府應積極啟動創新科技及新興商業模式的法規調適，以協助創新科技產品加速上市，並進行全球布局。因應對策包括：

1.推動數位療法 2.加速精準醫療發展 3.助攻防疫科技產業 4.健康促進服務產業發展 5.智慧醫療系統輸出 6.醫療監理沙盒等

第2箭：發展零接觸經濟

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因應武漢疫情，各國採行包括隔離檢疫、封城等前所未有的管制措施，限制全球數十億人口流動性，但也因此扭轉全人類互動方式，衍生各種「零接觸」新商機。

零接觸經濟 奠基於數位投資，雖有個資保護、操作介面不易、用戶體驗不佳等挑戰，但也代表未來潛在商機，將創造產業新價值。因應對策包括：

1.提升企業具備數位化能力 2.透過虛實整合提供加值服務 3.開發學習平台在地化應用

第3箭：勞動巿場彈性化

面對後疫情時代展現的新生活方式，就消費型態及新經濟模式，是一個由數位科技帶動新商業模式的崛起。考量平台經濟、共享經濟、零工經濟、訂閱經濟等新工作模式，均有別於傳統勞動型態，對既有的勞雇關係，以及工作條件等將產生重大衝擊，存在職業型態呈多元化、勞動價值觀改變、勞工轉職再就業機制不足等課題。因應對策包括：

1.增列「中間類型勞動者」，並提供高風險平台零工工作者基本社會保障 2.創新與鬆綁勞動法制，滿足勞工多元工作方式選擇及企業聘僱彈性之需求 3.協助勞工轉職及再就業，因應數位人才及人力殷切需求

第4箭：台灣成為亞太新創中心

為加速產業朝數位化轉型，各國均十分重視新創事業（startups）發展。台灣已連續連兩年在瑞士世界經濟論壇（WEF）評比中，與美國、德國、瑞士併列全球4大創新國，且台灣具豐沛工程師人才及完整產業供應鏈等優勢，故台灣應善用此契機，建構具國際競爭力的新創環境，打造台灣成為亞太新創中心。因應對策包括：

1.引導企業能量，助新創成長及出場 2.完備新創環境，加速掌握商機 3.佈局AIoT（人工智慧物連網）創新服務 4.厚實ICT（資通訊科技）產業發展，加速跨領域應用

第5箭：發展資料經濟生態系

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資料為數位時代的新能源，跨領域資料串聯應用，可提升公共治理績效，並創造新商業模式。政府開放資料（Open Data）已行之有年，基於商業戰略利益，民間資料的開放與共享意願薄弱。為提高民間應用意願，應統合各部會公開資料格式，以利資料開放與民間應用鏈結。

在數位經濟時代下，大數據運用與資訊共享為不可逆的趨勢，因此，資料流通、應用、管理以及資安等問題，已成為政府當前亟須面臨之課題。因應對策包括：

1.推動開放資料及資料再利用法制化 2.建構國家級資料平台（Data Hub） 3.提升公共建設數位含量，完善數位基礎建設 4.積極與國際合作，促進資料跨境傳輸 5.培育跨域資料分析人才 6.建立資料經濟衡量指標

第6箭：強化供應鏈韌性

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疫情前美中貿易戰、科技戰，已致使美中產業鏈漸趨脫鉤（de-coupling），而此次疫情更進一步造成全球供應鏈物流、原物料供應、人員流動之斷鏈情況，導致後疫情時代全球產業鏈恐將面臨結構重組。

除了供應鏈危機外，疫情對全球貨物運輸及人員流動的影響，亦提高全球農產品及糧食供應風險。疫情過後，我國該如何強化供應鏈韌性、調整全球布局，並確保國內糧食安全，是未來重要議題。因應對策包括：

1.協助企業調整全球佈局 2.提升供應鏈彈性並強化關鍵研發 3.建立異地備援機制 4.建構國內自主糧食安全供應機制 5.建置戰備物資的產業 6.形成區域性夥伴供應鏈聯盟

第7箭：建置數位資本巿場

台灣直接金融（透過資本巿場籌資）比重僅2成偏低，遠低於歐美及亞洲主要國家，另一方面銀行總放款金額仍不斷攀升，顯示企業偏好轉向銀行借款，突顯台灣過度傾向間接金融。

近來疫情的衝擊，巿場投資能量劇降，應以國家發展角度務實檢討國內資本市場功能，以提供企業直接融資的暢通管道，並配合政策上積極發展新創，協助解決新創籌資課題。透過金融開放及提高法制彈性，促進新創獨角獸及新創企業之成長。因應對策包括：

1.加速建立股權募資平台合格天使投資人名單 2.放寬現行證券商股權群募平台之規定 3.提供誘因，擴大天使投資人參與股權群募平台 4.建置未公開發行公司股權交易平台 5.放寬證券型代幣發行（STO）機制交易限制 6.積極增加國內投資人的自主性，放寬企業募資規範 7.協助優質新創上市櫃 8.關注數位貨幣等金融創新議題發展

責任編輯：張庭銉