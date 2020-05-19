兩週內，Uber先後傳出裁員3,700人以及擴大追加裁員3,000人消息，累計已砍掉公司25%員工。

受武漢肺炎因素影響，全球共享叫車平台龍頭Uber的叫車訂單量直線下滑，導致第一季虧損高於市場預期。Uber先前已宣佈裁員3,700人，該公司週一（18日）證實，將追加裁員3,000人，並進行整併辦公室等措施，藉此撙節更多費用。

《華爾街日報》、CNBC等外媒報導，5月6日，Uber宣佈裁員3,700人，節省超過10億美元的人事成本。Uber執行長Dara Khosrowshahi週一發送電子郵件向員工表示，決定擴大裁員約3,000人，同時關閉或合併全球45個辦公室，並縮減貨運和自動駕駛技術等非核心業務，以全力聚焦在核心業務上。

Uber啟動裁員後不到兩週，又宣佈第二波裁員計畫，意味著在不到1個月的時間內，Uber裁員比例將達到約四分之一，使員工總數降至2萬人左右。

武漢肺炎疫情嚴重打擊Uber的核心業務共享乘車。在疫情爆發前，該業務佔Uber總營收的四分之三，但受居家避疫令影響，今年4月，Uber的叫車訂單量較去年同期銳減約80%。

據知情人士透露，Uber裁員主要集中在美國，該公司已關閉舊金山市區的其中一間辦公室，影響約500多名員工，並考慮將亞洲總部撤出新加坡。

根據Uber週一提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，該公司預計，裁員將產生1.75億美元至2.2億美元的相關費用，主要發生在2020年第二季，其中包括1.1億美元至1.4億美元的遣散費和離職金（Termination benefits），但不包含股票補償，關閉據點的費用則估計為6,500萬至8,000萬美元。

MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，週一Uber股價勁揚3.54%、收33.62美元，今年以來累計上漲13%，優於大盤標普500指數同期間挫跌8.57%。

本文授權轉載自：MoneyDJ

責任編輯：蕭閔云