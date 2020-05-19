盜用照片、假帳號絕對是交友軟體上最常見的「詐騙」，而全球交友軟體龍頭Tinder要透過「照片辨識」來杜絕這個大問題。

對於交友軟體的使用者來說，「假帳號」、「盜用照片」、「身分冒用」的問題絕對是干擾使用的最大疑慮。因此全球交友軟體龍頭Tinder正式在台灣推出 「照片驗證」功能，使用者只要透過兩張簡單的自拍照驗證，並通過Tinder的臉部辨識確認後，即可獲得代表確認身分的藍勾勾。

Tinder的新措施，可望是歐美第一家以真人自拍驗證身份的交友軟體，在中國則有「探探」等交友軟體以自拍交叉認證方式註冊會員。

兩張自拍照，即可確認是否為本人

Tinder正式向台灣會員推出「照片驗證」功能，只要照著指示自拍，通過辨識後即可獲得保證是本人的「藍勾勾」。 Tinder Instagram

只要按照上圖所示，做出Tinder指定的自拍照，Tinder便會自動辨識，通過後就可以獲得一個「確認為本人」的藍勾勾，讓其他使用者「滑」到時多了一份保障。

對於此身分驗證新功能的推出，Tinder執行長艾利賽德曼（Elie Seidman） 表示：「每一天，全球數百萬名的會員藉由Tinder平台結交新朋友，為滿足現代人的交友需求，我非常榮幸能夠介紹新的照片驗證功能，這同時也宣示著Tinder在確保會員使用安全性升級上的重視。」

如何使用「照片驗證」功能進行身分驗證？



步驟一：打開Tinder並點選個人資料圖示

步驟二：點選個人姓名 / 年齡旁的灰色勾勾圖示

步驟三：選擇「驗證您的個人資料」以開始自拍挑戰

步驟四：系統會顯示一張照片範例，請按照該姿勢進行自拍

步驟五：確認此自拍照與該姿勢相符後，點選「提交以進行審查」

步驟六：再重複步驟4、5一次

Tinder假帳號、照片盜用情況嚴重

App Annie

2019年專注於App研調公司App Annie公布2019年各項App排行榜，其中不包含遊戲在內，賺最大的App由Tinder奪下榜首，由此可知交友軟體的賺錢潛力。

而Tinder會推出照片驗證的功能，推測主要原因仍是有太多「假帳號」的存在，影響使用者的使用體驗。

2019年美國聯邦貿易委員會（FTC）在2019年宣布對旗下擁有多個約會App的Match Group提起詐欺商業行為的訴訟，FTC表示，Match Group忽視數十萬的消費者因詐騙訊息而訂閱服務的狀況，不僅讓用戶暴露在詐欺風險中，並遭受感情欺騙及不公平的對待，並指控Match.com不僅對大量殭屍程式所造成的詐騙問題視而不見，並從中獲利而達成業務目標。

雖然FTC對Match Group的指控相當嚴厲，同時強調此訴訟僅針對Match.com。不過，Match Group仍擁有包含Tinder在內許多知名的約會App，Tinder長久以來也都存在假帳號、照片盜用者的情況。

不過，相信在照片辨識功能上線後，能杜絕盜用、假照片的的猖獗，但最終能有多少成效，就要看Tinder照片辨識的功能能有多準確了。

責任編輯：陳映璇