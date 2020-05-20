國巨剛完成ECB定價，溢價高達30%成績亮眼，台積電近期也宣佈募資可轉債600億元，低利率刺激大廠趁機發債搶錢投資擴充。

被動元件大廠國巨宣佈5月19日深夜完成海外可轉換公司債（ECB）訂價，轉換價格為每股485元，若以5月19日收盤價373元為基準價格計算，轉換溢價率高達30%，超額認購2倍。

受到溢價30%成績激勵，國巨20日開盤就大漲反應，漲幅在5%上下，股價最高來到395元，朝400元大關叩關。

董事長陳泰銘表示，2019年雖然有產業價格競爭及客戶庫存調整壓力，但營收跟獲利都創歷史次高，在併入保護元件廠商君耀及高階被動元件廠商普思電子後，今年計畫進一步併購基美，這些成就顯示國巨已經跳過過往傳統景氣循環產業的營運模式，轉型為「以未來科技重心」如5G或車用電子、工規利基市場為主的被動元件領導廠商。

國巨宣佈，這次ECB轉換價格為每股485元。本次發行之海外可轉換公司債（ECB），發行期間五年，票面利率為0%，發行總額為美金1.8億元，總計募資54億台幣。

被動元件今年供應吃緊。 shutterstock

超額認購2倍，買盤看好長線佈局

對於定價溢價高達3成，國巨指出是國際投資人看好國巨長期營運發展與全球性佈局策略，對未來國巨和美國基美的合併綜效正面看待之故，投資者主要為國際知名長線機構投資人，使得認購金額是發行金額2倍，超額認購顯示了投資人對國巨經營團隊和公司及產業前景深具信心。

國巨為併購及充實營運資金，4月20日剛完成總金額約6.5億美元的海外存託憑證（GDR）募資，約195億台幣，這次再順利完成1.8億美元的海外可轉換公司債（ECB）訂價，將有效提升國巨的國際市場能見度，吸引長線國際機構投資人強化公司的股東結構。

國巨營運長王淡如是併購戰將。 王郁倫攝影

國巨海外可轉換公司債（ECB）的轉換溢價率30%，也創亞洲地區今年來最高的紀錄（除歐元計價以外），也是近年來台灣發行海外可轉債募資案的最高溢價比率。

陳泰銘表示，今年國際有四大不確定性，包括新冠狀病毒衝擊，國際貿易戰仍持續，外匯波動劇烈及被動元件產能不足亟待提升等，國際今年會強化上述利基市場佈局，優化產品及終端客戶組合，提供零件一次購足服務，擴大歐美及日本高階市場規模，並拓展台灣研發及生產產能，力拚長期成長。

責任編輯：蕭閔云