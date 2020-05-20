和碩3～4月營收連續站上千億元，逆勢成長表現相當旺季水準，但和碩董事長童子賢為何提醒大眾「不要太樂觀」，5～6月終端需求還將落底？

和碩董事會發行6萬張限制型股票給員工，激勵士氣再拼新高，但同時間，首季合併財報中營業利益卻現虧損，兩事件同時傳出引發市場疑惑，對此和碩董事長童子賢19日指出：這是個微妙的誤判，疫情下，和碩其實獲利還逆勢增長16%。

童子賢澄清，前4月和碩營運表現其實合乎標準，更超出預期，因為疫情期間調度很辛苦，有些人加班，有些幹部要回廠區，但必須隔離14天，人力調度不易，「後疫情時代，市場對5G、AI、網通應用等新領域會更加速依賴，員工要做好準備。」童子賢叮嚀的說。

對於財報首季營業利益虧損，他解釋，關係企業金屬機殼廠商鎧勝-KY單季虧14.8億元，和碩為母公司，申報財報必須合併計算，因此在納入華擎、晶碩、景碩、鎧勝-KY財報合併損益後，出現虧損，但實際是和碩本業營運優於預期。

鎧勝-KY董事長程建中（右）及總經理莊育志（左）。 王郁倫

「鎧勝-KY最壞應該就是第一季了。」童子賢說，即便認列首季鎧勝-KY，和碩第一季本業獲利相比2019年同期成長16%，在新冠肺炎疫情下，團隊能有此成績，要給營運長姚德慈跟執行長廖賜政高度肯定，和碩4月營收也守住千億元關卡，是相當可貴。

「 這是微妙的誤會，鍇勝-KY也是我創的團隊，好的時候母以子貴，這幾年產品轉型辛苦一下，短暫有虧損，母公司也會一體承擔，榮辱與共。 」他表示，即使子公司過去兩年相當辛苦，母公司按照持股比例分攤後，稅後純益仍獲利15億元，這足以說明和碩本業情形相當的好，才能攤提鍇勝-KY的虧損。

5～6月終端需求落底，期盼下半年報復性成長

不過，即便和碩3～4月營運不錯，雙月營收維持千億元，比1～2月更好。但他提醒還是不要太樂觀看待疫情，生產雖然恢復，但經濟由供需兩端所帶動，消費端若不好，就會影響整體經濟運作，比方紐約現在還空蕩蕩，沒人上街消費， 短期筆電銷售好是因為遠距工作溝通需求興起，但若長期消費終端需求不振，經濟就不會有健全發展 。

歐美疫情高峰看似過去，童子賢說，期待疫情過後社會正常消費，恢復正常步調，看來大家被綁得受不了，下半年可能會有一波報復性消費。

原本對東南亞佈局態度溫溫的，和碩2月卻突然跑去越南投資，他解釋，有些客戶催只好配合產業狀況，去越南第三大城市海防市去考察，4～5年前黃沙滾滾，沒有公路及基礎設施，現在去則公路已有很多條，機場貨運跟碼頭都擴充好幾倍，原來是比利時、荷蘭及新加坡園區開發商大力加入工業區開發，讓當地條件成熟很多。

製造業燕行前往越南設廠，但也因此缺土地缺電。 shutterstock

童子賢說，由此可見，3到5年內一個國家的生產條件會變化很多，和碩加速遷移與否，完全是根據各國關係及客戶產品照常出貨需要，若客戶要求搬，就只好配合。

去中國化？越南面臨缺水缺電、美國非建廠首選

不過越南是否是最佳製造群聚地？童子賢坦言很難說，北越缺電缺工，甚至河內市已向外搖手：叫外商不要來，因為電不夠，地也不夠。童子賢說，製造業遷徙有如「燕行序列」。中國過去十年工資倍增，東南亞工資相對便宜，各國的自然條件變化也是產業遷移因素，有時並非政治考量。

台積電赴美國設廠又掀美國製造討論，童子賢認為，台積電投資7000億元在南科設廠，美國投資3600億元，相對來說台南投資還是最大。台灣三個科學園區年產值2兆6321億元，是科技業者跟政府一起達成，不用擔心台積電到美國投資的事。

和碩本身則無赴美設廠計畫，他表示專業電子代工廠商很少到美國設廠，終端業者必須考慮土地、人力跟市場，美國不是EMS（專業電子代工服務）業首選。

童子賢說，台灣整體科技產業首季電子零組件進出口產值成長21%，資通訊產品進出口成長9%，顯示出口貿易的活力，台灣一到四月進出口產值增加6％，很讓人意外，但和碩本身營收是掉6％，過去疫情期間，忙於檢視庫存、現金流量及財務獲利，是不容易的成績。

責任編輯：陳映璇