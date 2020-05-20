顧立雄是律師出生，曾被戲稱是「路人甲」，任內的表現，卻令業界留下深刻印象。二年八個月的任期內，顧立雄留下哪些政績？

蔡英文總統第二任任期正式開始，內閣團隊也進行部分微調。金管會主委顧立雄，出任國安會秘書長；金管會副主委黃天牧，升任金管會主委。

顧立雄是律師出生，經過金管會的歷練，再到國安會，職涯發展就是協槓人生的最佳寫照，曾被戲稱是「路人甲」，任內的表現卻令業界留下深刻印象。

二年八個月的任期內，顧立雄究竟有哪些亮點政績？《數位時代》採訪多位金融業者，他們對顧立雄的評價為何？

任期史上第二長，顧立雄：希望大家接受我是金融人

任期的最後一天，顧立雄仍不改興利、除弊的施政風格。

因為發現業務員不當勸誘客戶，用保單借款再購買新投資型保單，對六家金融機構開罰1,380萬元，加上台新銀行、新光人壽業務上的瑕疵， 顧立雄在一天內，對八家金融機構，開出2,580萬元的罰單。

擁有台大法律系與美國紐約大學法學碩士的顧立雄，曾擔任律師數十年，2017年接任金管會主委時，因為沒有金融背景，被國民黨立委曾銘宗笑稱：「他能當（金管會主委）那路人甲也可以當。」

因為沒有金融背景，被國民黨立委曾銘宗笑稱：「他能當（金管會主委）那路人甲也可以當。」 財金公司

事實證明，顧立雄可不是隨便的路人甲，主委位子一坐超過兩年，任期史上第二長。昨（19）日在歡送會上，他對著記著說：「 我原來是法律人，希望大家能接受我當金融人 。」

18日在立委要求下，顧立雄回顧任內三項最滿意的政績，分別是金融科技創新、公司治理，以及消費者保護。

政績一：鼓勵金融科技發展

FinTech新創很有感，對接主管機關溝通無礙

《數位時代》長期關注金融科技發展。顧立雄在任內通過《金融科技發展與創新實驗條例》（俗稱金融監理沙盒），讓台灣成為全球第5個實施監理沙盒的國家；更推動開放銀行（Open Banking），讓台灣與國際趨勢接軌；更核准三張純網銀執照，讓三隻鯰魚，擾動金融創新。

麻布記帳執行長陳振榮認為，顧立雄對FinTech新創幫助許多。例如在南海路成立的金融科技創新園區，金管會代表定期駐點園區開設「監理門診」，新創在開發新服務時，可直接與主管機關對談討論，「這對於金融科技創新業者是一大助力。」台灣開放銀行第一階段的「開放API 」，也在短短兩個月內就看出具體成果，有超過20家的銀行業者，開放銀行的利率、匯率、ATM位置、分行資訊、產品資訊，成功與麻布記帳（Moneybook）、實貸比較網（AlphaLoan）、CWMoney等第三方業者串接。

國泰金控也認為，顧立雄任內推動金融創新，包括金融科技沙盒計畫以及開放網銀成立都可見其用心，「在金融創新上也鼓勵業者加緊腳步投入，這些施政都有助於台灣金融創新更邁向前。 」

遠東銀行副總經理戴松志則評論，顧立雄對金融業：「是個嚴父慈母！」

除了嚴格訂下金融業的原則規範，同時也給金融業改變與創新的空間，苦口婆心地期許金融業能更加健全體質，擁抱金融科技浪潮。戴松志回憶，顧立雄會親自參與每一個監理沙盒的審查案，「他熟知每一個案子風險與法規，也給銀行打開一道試辦之門，讓金融業也能快速發展創新業務。」

政績二：公司治理

推動股權透明、金金分離，消除金控複雜關係

公司治理方面，台灣金融市場由多家金融家族組成，交叉持股關係複雜，顧立雄推動金控銀行「股東持股透明行動方案」，讓股權透明，以及推動「金金分離」。

因為金管會認為，如果同一個股東，在多家銀行都握有一定股權、董事席次，會衍生出營業秘密外洩、競業禁止等問題，因此提出「金金分離」政策，限制同一股東，最多只能插旗一家金融機構，消除金控間複雜的關係。

此外，台灣將在2025年實施新會計公報IFRS17，顧立雄從去年起，陸續從強化壽險業資本結構、調整保險商品結構、防堵業務員不當招攬銷售等層面著手，整頓保險業的結構性問題。

政績三：消費者保護

南山人壽系統出包、保戶權益受損，顧立雄出手重罰

消費者保護方面，一般民眾最有感的，就屬金管會要求保險業者，不得將失聯保戶的理賠金轉列收入，必須找到被保險人或受益人，將應支付保險金給付給保戶。

此外，先前南山人壽斥資百億開發的「境界成就」，自2018年9月上線後浮現許多問題，像是有保戶投訴拿不回錢、保單停效、投資型保單下錯單等，至少有15.2萬張保單受影響。

顧立雄出手重罰南山人壽3,000萬元，創下金融業史上最高單年度罰鍰紀錄，南山人壽董事長杜英宗更被下令停職兩年，都展現顧立雄處事的魄力與決心。

一名純網銀業者就評論：「 顧主委不僅突破傳統框架，更在興利、除弊間，取得相當好的平衡。 」

顧立雄坦言，金管會主委並不好當，驚訝自己在當了30多年律師後，人生還能有這麼大的變化，「人生充滿驚奇，看起來現在又轉換另個跑道，金管會是一個不好做的位置，也不知道未來去的地方是不是不好做。」

對於接手的黃天牧，顧立雄則自嘲地說，「很高興立法院不用再面對路人甲。」不難看出對於黃天牧在專業上的肯定。

責任編輯：陳映璇