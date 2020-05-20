被稱為史上「最棒文化部長」的鄭麗君，終於卸下四年職務，她到底做了哪些事，獲得業界一致好評、戀戀不捨？而新任文化部長李永得，面對「麗君障礙」該怎麼克服？

520總統就職典禮這一天，新任內閣正式接任，被業界稱為史上「最棒文化部長」的鄭麗君，終於卸下四年職務。

「台灣文化崛起指日可待，我要先退伍了，政務官有任期、兵役有役期，但是文化志工沒有期限，我不當部長當家長，未來就有比較多的時間可以當大家的文化志工、民間友人，繼續關注文化發展，」鄭麗君在卸任的兩天前，最後一次出席公開記者會時說道。

在鄭麗君任職期間，呼聲一直高居不下，她曾兩度提出辭呈，兩度被慰留，文化圈甚至還自主發起了「『文化向前走，部長不要走』公民連署」。

這四年來，鄭麗君究竟做了哪些事，獲得業界一致好評、戀戀不捨？而今（20）日正式接任的新文化部長李永得，從客委會主委轉身到這一步，面對「麗君障礙」，他該怎麼克服？對於台灣的文化產業，又有哪些見解與計畫？

業界評價極高，鄭麗君四年來到底做了哪些事？

文化振興、藝術發展、出版業務，廣播影視產業推廣⋯⋯文化部職掌工作，看似可以用一語帶過，但其實囊括的領域廣範又複雜，五花八門的藝文知識與產業know-how，文化部部長都需要掌握，才有可能做到面面俱到。

早在幾天前，鄭麗君已率先在臉書上發表「離職感言」，細數了這四年來做過的事，也是她這四年來的「政績總結」。

「文化是國家的根本」——這是鄭麗君一路上推動政策的根基，她訂定了「文化政策白皮書」，完成了《文化基本法》、《國家語言發展法》、《文化內容策進院設置條例》、《國家電影及視聽文化中心設置條例》等重要立法。

此外，長期以來，台政府內閣以經濟掛帥，文化部的話語權相對有限，但在2019年，鄭麗君第一次為文化部爭取到史上最高預算，超過總預算1%、金額突破200億。

剛剛卸任的前文化部長鄭麗君，可能是史上最受歡迎的文化部長，被業界稱為「最棒文化部長」。 鄭麗君臉書

另一項最大進展，無非就是文策院的成立。

想要再進一步推動文化內容產業，文化部需要不斷地和業界、業者溝通，但文化部畢竟是「政府部會」、是「公部門」，雙方還是隔了一條鴻溝，因此需要一個更貼近民間的「中間人」角色。

參考韓國文化產業振興院（KOCCA）的前例，文策院是行政法人，扮演的角色無疑就是「政府」和「民間業者」的橋樑，文化部負責策略制定，而緊接著要落實執行的任務，就交給文策院，也從國發基金編列100億預算給文策院，帶動民間投資。

「我上任到現在整整四年，台灣文創產值從8,200億上升到8,800億，電影出口、影視產業出口年年成長，出版產業也止跌回穩，」鄭麗君說道。

數字背後，是這四年間，台灣對自己的文化重新燃起的自信，「文化台流正在崛起，我非常非常有信心。」

《我們與惡的距離》、《返校》、《俗女養成記》、《想見你》、《誰是被害者》、《國際橋牌社》⋯⋯難道不是你我都看得見，最好的證明？

養成文化圈集體共識，讓台流重新被看見

「鄭部長和許多官員總有種『我施予你』的態度，完全不同，她是真的跟業界站在同一線，往同一個目標前進。畢竟文化人也很難搞（笑），但部長真的做到讓我們身為文化文人，會感到自豪，」牽猴子整合行銷總監王師說道。

沒有架子、身段柔軟、認真細膩、溫柔堅定⋯是業界人士這四年來，跟鄭麗君相處下來普遍的評價。

在鄭麗君團隊與業界一起努力下，台灣近期每一兩年，總有一兩部口碑與收視都成為「現象級」的影視作品。

王師表示，近年創作圈已經開始學會從台灣歷史中找題材，為「台流」打底，雖然想打出國際不能一蹴而成，但文化部確實把文化輸出當成「國家戰」在打。

「我認文化部這四年來做的最好的一件事，是讓台灣文化體系有共識，做出有台灣味道的內容，這樣也能和中國、韓國區隔開來，」台灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA）蔡嘉駿評價。

然而，當鄭麗君的政績成為一段為人津津樂道的佳話，也為新一任文化部長李永得在接任之際，設下一道高門檻。背負著業者的期望以及「麗君障礙」，他打算如何面對？

文化部長李永得：面對「麗君障礙」，惶恐又幸運

李永得現年64歲，於2008年～2014年前高雄市長陳菊在任時，擔任高雄副市長，並在2016年就任客委會主委一職。在踏入政界前，他也曾是自立晚報的記者、公視總經理。

雖曾接觸影視文化，但文化圈對這一位新任部長，還是相對陌生。

「老實說，目前業界對李部長是『零評價』，零負評也零正評，日後希望能更積極與業界溝通，」蔡嘉駿表示。

李永得表示，卸任部長鄭麗君手上文化治理架構已逐步完成，未來要加倍努力，才能維持「麗君障礙」。 李永得臉書

李永得在今日文化部自行舉辦的交接典禮上，也首度發表了一些感悟和對未來的期許。

「其實我非常惶恐，但我也覺得很幸運。」

李永得認為，鄭麗君是台灣在未來文化轉變上，一任非常重要、具有歷史意義的文化部長，是一個里程碑，面對「麗君障礙」，他打算先維持、不至於落後，而方法只有「加倍努力」。

他也提到，未來還有好幾個法案，要和文化部同仁一起著手努力，如《公共媒體法》、《文化資產保存法》修正、《文化創意產業發展法》修正⋯⋯等等。

總結業界的觀點，李永得接下來的挑戰，除了得「守住」這四年文化部累積的成果外，怎麼讓「藝文紓困2.0」有效地執行，會是最快得面對的課題。

此外，當這鄭麗君已經為台灣內容產業「打好底」，讓全民都開始重新重視起台灣內容作品，下一步要如何不只靠政府做莊、政府出資，進一步擴大財團與民間參與，構建生態系，把餅做得更大，讓優質作品沒有斷點，能源源不斷的產出，會是業界關注的一大焦點。

責任編輯：蕭閔云