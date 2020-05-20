任期最久的科技部部長陳良基正式卸任，520交棒給政務委員吳政忠，提到未來任內的「台灣2030年科技願景」，將加強人文與社會科學。

「我是滿懷著換新鼓舞的心情，回到科技部來的。」甫卸任科技部部長的在科技部長交接典禮上這樣開頭，在5月20日交棒給政務委員吳政忠後，他將回到台灣大學任教。

擔任科技部長將近1,200日，陳良基是科技部改制以來任期最久的部長，同時也是第一個本土博士的科技部長。

如擔任監交人的政務委員張景森所說，陳良基將在台灣的科技發展史上與幾個名詞連結在一起：《科技基本法》、AI先生、福衛七號......等，也等同於細數陳良基擔任科技部長的政績。

接棒科技部長的吳政忠提到，未來著重6大發展方向：生技與精準醫療、半導體、產業數位轉型、5G與6G的新世代網路、資訊安全以及前瞻的網路建設。

陳良基政績：太空、海洋、量子領域都有蹤影

借調期滿的陳良基，在卸下科技部部長重擔後，將回歸教職。 蔡仁譯攝

回顧陳良基任內的政績，上太空、下海洋都有其推動的蹤跡，從主持福衛五號、福衛七號兩顆衛星的發射，到研究船新海研系列啟用，甚至是針對量子技術，科技部也有多項專案計畫並成立相關的量子研究中心。

從大方向來說，陳良基主力有三大面向，「三年前我接下科技部長，從校園走到內閣，講實在的期望也沒有很高，只希望能完成基礎研究、創新創業、人才培育這三件事。現在，這三件事都已經達成了。」

積極推動產學合作與科研成果應用的陳良基，在任內修改《科技基本法》，鬆綁研究人員的兼職限制、放寬持股上限，透過經濟誘因鼓勵新創研究人員將科研成果商業化。同時簡化技轉流程，讓學院科研成果能順利創造商業價值。

為打造創新創業的環境，也推動成立科技創業基地（Taiwan Tech Arena，TTA），集結產官學能量與國際資金等資源，協助台灣新創接軌國際，讓台灣的創新創業環境更上一層樓。新創愛因斯坦人工智慧Deep01共同創辦人周仁海表示，過去接受科技部多項補助，也提昇台灣新創公司的國際視野，加強國際連結，「對於陳良基部長在任內，提拔新創公司不遺餘力，致上最高的謝意。」

在人才培育方面，除了讓台灣人才接軌國際的同時，也在國際號召人才來台，目前已有兩位數的國外學者願意來台任教。

在交接典禮上，陳良基也再次感謝總統蔡英文，「感謝蔡總統給我一個擔任公僕的機會，我已曾經身任科技部優秀團隊的一員為榮。」

業界也大多給予陳良基相當多肯定，SparkLabs Taipei創投加速器管理合夥人邱彥錡就分享他的觀察：「陳部長高調做事、低調做人，實事求是的態度在任期內對於台灣科技發展有重要貢獻。過去我與陳部長一起做過兩次直播，觀察到他相當重視台灣整體創新生態系的基層，一來鼓勵本土加速器協助新創做國際市場拓張，二來實質加碼投資台灣基礎研究與科技研發的資源。」

科技部海外學人、加州大學柏克萊分校訪問學者詹益鑑也提到：「陳部長任內最大的幾個貢獻之一，就是對人才與新創的重視；並推動海外人才返台計畫、企業博士後計畫等，對於斷鏈多年的台美產學關係與新創生態系，有很關鍵的作用。」

接棒科技部長，吳政忠提「2030台灣科技願景」

吳政忠（右）從陳良基（左）手上接下科技部部長一職，政務委員張景森（中）則為監交人。 蔡仁譯攝

接任陳良基的吳政忠在交接典禮上提到：「三年前，我是代表授印的人，左邊站的就是陳良基，現在我站到左邊來了，很多事情都不能預料，就像是行政院院長蘇貞昌說的：『人生的劇本不能偷看，只能全力以赴。』」

過去吳政忠擔任過國家科學委員會副主委、行政院政務委員，是總統蔡英文總統科技政策的主要草擬人，也大力協助如綠電、離岸風電等多項綠能科技政策規劃。吳政忠在5月20日的交接典禮上提到，過去三年多來，陳良基已經為科技部打下良好的基礎，而他必須站在這之上繼續延續成功的結果。

此外，吳政忠拋出更廣大的願景：「30年後的台灣，在世界上要站在哪一個位置？」在找了許多專家學者討論、研擬後，吳政忠認為有6大發展方向：生技與精準醫療、半導體、產業數位轉型、5G與6G的新世代網路、資訊安全以及前瞻的網路建設。

同時，他也提到未來任內的「台灣2030年科技願景」將加強兩大重點：「未來台灣的科技發展，只有科技部是無法完成的，我們將更謙卑地與其他部會攜手合作；另外則要加強人文社會，科技部的全名是『科學』與『技術』，要邁向創新的國家，人文科學與社會科學十分重要。」

台灣的新創圈對新上任的科技部長也多有期許，如詹益鑑提到，在陳良基所打下的基礎之上，新部長仍有許多挑戰，如加強學研單位的薪資自由化、研發自主化、人才國際化、資源共享化，打破長期以來台灣學術界山頭林立、資源重複、薪資低落跟人才老化的現象。

邱彥錡也說：「期待新部長能延續甚至加強對早期新創的支持、鼓勵跨產業與跨領域合作、同時積極培育更多創新型國際人才在快速成長公司內擔任要職。」昱星生技創辦人張郁芬同樣提到：「希望新的部長能持續關注台灣新創的能量，提供更多資源來協助新創公司的發展，讓台灣正式進入科技立國的時代。」

吳政忠 小檔案

學歷：國立台灣大學土木工程學系畢業、康乃爾大學理論與應用力學碩士、康乃爾大學理論與應用力學博士

年齡：65歲

經歷：行政院國家科學委員會航太計畫召集人、行政院國家科學委員會副主任委員、行政院政務委員

責任編輯：陳映璇