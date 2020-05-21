momo富邦媒正式成立貨運子公司「富昇物流」 ，第一個任務，就是要投入六都的當日配超快速配送服務。

隨著電子商務日益蓬勃，物流的需求也跟著提升。為了提升服務水平，momo富邦媒也早就開始投身經營自有車隊。在今年初的董事會上，也通過了「轉投資設立汽車貨運業子公司案」的決議。

在今天（21）momo富邦媒進一步宣布成立100%持股子公司「富昇物流」成立，並將由momo富邦媒總經理谷元宏出任董事長。momo富邦媒表示，這一次成立專職貨運公司，是想透過專業化、科技化的營運管理，緊密momo物流短鏈佈局，以強化最後一哩路的客戶體驗。

momo富邦媒21日宣布成立子公司「富昇物流」，董事長將由富邦媒總經理谷元宏出任。 momo富邦媒

百人車隊準備好了！第一步，要發展六都當日配

momo為因應每年電商業務雙位數的成長，2020年以提升物流營運的效能、補足市場服務需求出發，正式成立了富昇物流公司。

但其實在過去幾年，就已經可以看到momo富邦媒持續擴大自營車隊的經營規模。

在2019年初，momo富邦媒董事長林啟峰曾提到，momo的自有車隊大約只有數十輛車，還在練習階段。如今，富昇物流車隊規模含貨車與機車已破百輛，物流配送士為200人，已經能夠支撐momo整體的10%運量。預計未來一年也將再持續擴增配送運能需求。

momo富邦媒表示，富昇物流被賦予的首要任務，是拓展momo短鏈綿密佈局，起步之初業務足跡橫跨台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都當日配送服務。更致力於未來momo超快速配送服務。

momo成立富昇物流，協同既有14家運輸公司策略合作，以強化「物流中心」、「衛星倉」、「客戶」間之運能串連。 momo富邦媒

科技力加持！數據分析、電子地圖提升配送效率

為了讓物流服務品質持續升級，富昇物流積極建立專業化的物流服務能力。

首先，momo會透過 數據分析 ，由距離客戶比較近的區域倉出貨，以提升配送效率。其次，富昇物流車隊也有搭載 「電子地圖」 應用，為物流士自動規劃最有效率的配送路線。同時，富昇物流也採用 「二程接駁」 模式，透過車與車之間交接貨品配送，來深入各城市中的大街小巷，進行直配服務，以降低物流車的往返耗時亦提升配送效能。

momo富邦媒也強調，目前momo富邦媒也有與多間物流車隊合作，成立貨運子公司是為了應付未來逐漸擴大的運能需求，並非是要以自家運能來取代外部合作。因此，也將協同既有的14家運輸公司策略合作，強化「物流中心」、「衛星倉」、「客戶」間之運能串連，讓momo物流短鏈最後一哩路的佈局，從點、線、面達到更廣泛的拓展。

責任編輯：蕭閔云